Mourinho, ironizat de Atletico VIDEO. Mesajul transmis după scandalul din derby: „Opriți odată hărțuirea arbitrilor!”

Atletico Madrid a reacționat la criticile lansate de Jose Mourinho (63 de ani) și de Real Madrid după derby-ul câștigat de echipa lui Diego Simeone, scor 2-1.

Clubul a publicat un videoclip prin care le cere rivalilor să înceteze presiunile asupra arbitrilor.

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Controversa a început duminică seară, după partida de pe stadionul Metropolitano. Mourinho a contestat două decizii ale arbitrului Miguel Angel Ortiz Arias și a susținut că Atletico ar fi trebuit să rămână în nouă jucători încă din prima repriză.

Atletico îi răspunde lui Mourinho: „Opriți odată hărțuirea arbitrilor!”

La aproximativ 24 de ore după derby, Atletico a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care o imprimantă scoate o foaie de hârtie.

Pe aceasta apare chiar Mourinho, fotografiat la conferința de presă de după meci, în timp ce prezenta imaginile celor două faze pe care le considera sancționabile cu cartonaș roșu.

Alături de fotografie, clubul a afișat mesajul: „Opriți odată hărțuirea arbitrilor!”, scris în spaniolă și engleză.

Atletico a revenit apoi cu o altă postare, adresată tot rivalei:

„Anul acesta au o nouă provocare. Trei săptămâni fără campionat. Sezonul acesta încep foarte devreme”.

Mesajul era însoțit de o imagine pe care scria „Mașinăria, în funcțiune”, o aluzie la reacțiile și campaniile mediatice ale rivalilor.

Cele trei săptămâni reprezintă pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale.

Este año tienen un nuevo reto. Tres semanas sin Liga. Esta temporada empiezan muy pronto.#StopAcosoArbitralYA pic.twitter.com/WfuQBjAhJZ — Atlético de Madrid (@Atleti) September 21, 2026

Jose Mourinho a făcut scandal după meciul cu Atletico Madrid: „Povestea meciului este aici”

„The Special One” a venit la conferința de presă cu o coală A4 pe care erau printate două dintre fazele controversate ale meciului, la care Real Madrid a solicitat cartonaș roșu.

„Da, puteam să sărim peste conferința de presă, pentru că povestea meciului este aici (n.r. - scoate coala A4). Sunt două cartonașe roșii clare. Am avut multe dificultăți după ce am rămas în inferioritate numerică.

Cine trebuie să fie fericit, pe lângă Atletico, este Comisia de arbitri. Totul a fost foarte ciudat”, a declarat tehnicianul de pe banca lui Real Madrid.

Întrebat despre afirmațiile făcute de omologul său, Diego Simeone a oferit inițial un răspuns scurt, pentru ca, mai apoi, să-i trimită un mesaj:

„Deciziile arbitrale fac parte din desfășurarea meciului. Uneori îți sunt favorabile, alteori nu. Președintele arbitrilor ne-a explicat că faza cu Romero nu a fost de eliminare.

Chiar dacă astăzi este posibil să fi fost favorizat, respectul față de arbitri trebuie păstrat. Nu este permis orice, indiferent că te numești Mourinho sau Simeone”, a mai declarat acesta.

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