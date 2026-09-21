Mourinho, ironizat de Atletico VIDEO. Mesajul transmis după scandalul din derby: „Opriți odată hărțuirea arbitrilor!”
Pliantul cu Jose Mourinho, publicat de Atlético Madrid. Foto: captură X @Atleti
Campionate

Mourinho, ironizat de Atletico VIDEO. Mesajul transmis după scandalul din derby: „Opriți odată hărțuirea arbitrilor!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.09.2026, ora 23:25
alt-text Actualizat: 21.09.2026, ora 23:25
  • Atletico Madrid a reacționat la criticile lansate de Jose Mourinho (63 de ani) și de Real Madrid după derby-ul câștigat de echipa lui Diego Simeone, scor 2-1.
  • Clubul a publicat un videoclip prin care le cere rivalilor să înceteze presiunile asupra arbitrilor.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Controversa a început duminică seară, după partida de pe stadionul Metropolitano. Mourinho a contestat două decizii ale arbitrului Miguel Angel Ortiz Arias și a susținut că Atletico ar fi trebuit să rămână în nouă jucători încă din prima repriză.

„M-am trezit cu părul arzând” Suporterul lovit de o torță la Dinamo - Farul: „Mama nu mai calcă pe stadion”
Citește și
„M-am trezit cu părul arzând” Suporterul lovit de o torță la Dinamo - Farul: „Mama nu mai calcă pe stadion”
Citește mai mult
„M-am trezit cu părul arzând” Suporterul lovit de o torță la Dinamo - Farul: „Mama nu mai calcă pe stadion”

Atletico îi răspunde lui Mourinho: „Opriți odată hărțuirea arbitrilor!”

La aproximativ 24 de ore după derby, Atletico a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care o imprimantă scoate o foaie de hârtie.

Pe aceasta apare chiar Mourinho, fotografiat la conferința de presă de după meci, în timp ce prezenta imaginile celor două faze pe care le considera sancționabile cu cartonaș roșu.

Alături de fotografie, clubul a afișat mesajul: „Opriți odată hărțuirea arbitrilor!”, scris în spaniolă și engleză.

Atletico a revenit apoi cu o altă postare, adresată tot rivalei:

„Anul acesta au o nouă provocare. Trei săptămâni fără campionat. Sezonul acesta încep foarte devreme”.

Mesajul era însoțit de o imagine pe care scria „Mașinăria, în funcțiune”, o aluzie la reacțiile și campaniile mediatice ale rivalilor.

Cele trei săptămâni reprezintă pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale.

Jose Mourinho a făcut scandal după meciul cu Atletico Madrid: „Povestea meciului este aici”

„The Special One” a venit la conferința de presă cu o coală A4 pe care erau printate două dintre fazele controversate ale meciului, la care Real Madrid a solicitat cartonaș roșu.

„Da, puteam să sărim peste conferința de presă, pentru că povestea meciului este aici (n.r. - scoate coala A4). Sunt două cartonașe roșii clare. Am avut multe dificultăți după ce am rămas în inferioritate numerică.

Cine trebuie să fie fericit, pe lângă Atletico, este Comisia de arbitri. Totul a fost foarte ciudat”, a declarat tehnicianul de pe banca lui Real Madrid.

Mourinho a făcut scandal! Tiradă la adresa arbitrajului, după Atletico - Real Madrid 2-1: „Negreira mai e aici?”
Citește și
Mourinho a făcut scandal! Tiradă la adresa arbitrajului, după Atletico - Real Madrid 2-1: „Negreira mai e aici?”
Citește mai mult
Mourinho a făcut scandal! Tiradă la adresa arbitrajului, după Atletico - Real Madrid 2-1: „Negreira mai e aici?”

Întrebat despre afirmațiile făcute de omologul său, Diego Simeone a oferit inițial un răspuns scurt, pentru ca, mai apoi, să-i trimită un mesaj:

„Deciziile arbitrale fac parte din desfășurarea meciului. Uneori îți sunt favorabile, alteori nu. Președintele arbitrilor ne-a explicat că faza cu Romero nu a fost de eliminare.

Chiar dacă astăzi este posibil să fi fost favorizat, respectul față de arbitri trebuie păstrat. Nu este permis orice, indiferent că te numești Mourinho sau Simeone”, a mai declarat acesta.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO. La 18 ani, o româncă a devenit Miss Italia. Tânăra a câștigat deja aproape 100 de medalii și are un vis
VIDEO. La 18 ani, o româncă a devenit Miss Italia. Tânăra a câștigat deja aproape 100 de medalii și are un vis
VIDEO. La 18 ani, o româncă a devenit Miss Italia. Tânăra a câștigat deja aproape 100 de medalii și are un vis
Real Madrid Jose Mourinho Atletico Madrid arbitraj
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:31
Situație incredibilă în România Copii de 8-14 ani, inclusiv o fată de clasa a VI-a, pe teren într-un meci oficial de seniori!
Situație incredibilă în România Copii de 8-14 ani, inclusiv o fată de clasa a VI-a, pe teren într-un meci oficial de seniori!
19:08
„Nu există respect!” Reghecampf, reacție acidă în Africa după discuțiile cu FCSB: „Fanii nu știu adevărul!”
„Nu există respect!” Reghecampf, reacție acidă în Africa după discuțiile cu FCSB: „Fanii nu știu adevărul!”
20:25
Vassaras, prezent la Mogoșoaia Ce a făcut șeful CCA în cantonamentul României înainte de debutul „tricolorilor” în Liga Națiunilor
Vassaras, prezent la Mogoșoaia Ce a făcut șeful CCA în cantonamentul României înainte de debutul „tricolorilor” în Liga Națiunilor
17:56
România, învinsă în sferturile EuroVolley „Tricolorii” n-au putut provoca o nouă surpriză în fața Franței » De ce sunt ca și calificați la Mondiale
România, învinsă în sferturile EuroVolley „Tricolorii” n-au putut provoca o nouă surpriză în fața Franței » De ce sunt ca și calificați la Mondiale
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
Top stiri
Reghe, în pericol de excludere! Au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova.  Mișcarea făcută de Rotaru
Superliga
08:54
Reghe, în pericol de excludere! Au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova. Mișcarea făcută de Rotaru
Citește mai mult
Reghe, în pericol de excludere! Au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova.  Mișcarea făcută de Rotaru
Om contra robot, în cușcă VIDEO + FOTO: Prima bătaie în stil „Terminator” a ajuns în lumea reală! Trimis la podea!
Alte sporturi
10:42
Om contra robot, în cușcă VIDEO + FOTO: Prima bătaie în stil „Terminator” a ajuns în lumea reală! Trimis la podea!
Citește mai mult
Om contra robot, în cușcă VIDEO + FOTO: Prima bătaie în stil „Terminator” a ajuns în lumea reală! Trimis la podea!
Unde a mers Popovici în vacanță Campionul a postat o imagine grăitoare: „Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți”
Diverse
21.09
Unde a mers Popovici în vacanță Campionul a postat o imagine grăitoare: „Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți”
Citește mai mult
Unde a mers Popovici în vacanță Campionul a postat o imagine grăitoare: „Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți”
ESENȚIAL | Vom urca la metrou în trenuri Alstom la Sfântu' Așteaptă. Garniturile încă sunt în faza primelor teste și, pentru următoarea etapă, au nevoie și de aviz de la AFER
B365
11:16
ESENȚIAL | Vom urca la metrou în trenuri Alstom la Sfântu' Așteaptă. Garniturile încă sunt în faza primelor teste și, pentru următoarea etapă, au nevoie și de aviz de la AFER
Citește mai mult
ESENȚIAL | Vom urca la metrou în trenuri Alstom la Sfântu' Așteaptă. Garniturile încă sunt în faza primelor teste și, pentru următoarea etapă, au nevoie și de aviz de la AFER

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 4 dinamo bucuresti 26 rapid 18 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 21

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share