Secretul lui Dinamo Cine influențează cel mai mult jocul liderului în acest start de campionat. Ce i-a oferit Nuno Campos în plus +47 foto
Danny Armstrong (în mijloc, în tricou alb), după 2-1 cu U Cluj. Foto: Imago
Superliga

Secretul lui Dinamo Cine influențează cel mai mult jocul liderului în acest start de campionat. Ce i-a oferit Nuno Campos în plus

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 07:30
alt-text Actualizat: 28.08.2026, ora 09:01
  • Dinamo e lider în Liga 1 după 11 ani, iar cel care decide finalizarea acțiunilor roș-albilor e Danny Armstrong. 
  • Scoțianul, 28 de ani, transferat în 2025, a început și mai bine al doilea sezon, cu Nuno Campos antrenor. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dinamo a încheiat cu o mare frustrare sezonul trecut. Înfrângere în finala barajului pentru Conference League, chiar acasă, pe „Arcul de Triumf”, 1-2 în fața lui FCSB după prelungiri.

Dureri de cap pentru Hagi! Mai mulți jucători de la națională au probleme. Mai e o lună până la meciul cu Suedia!
Citește și
Dureri de cap pentru Hagi! Mai mulți jucători de la națională au probleme. Mai e o lună până la meciul cu Suedia!
Citește mai mult
Dureri de cap pentru Hagi! Mai mulți jucători de la națională au probleme. Mai e o lună până la meciul cu Suedia!

Și a început noul campionat tot greșit, cu alt eșec, 0-1 la Ploiești cu Petrolul.

Armstrong a decis mai mult de jumătate din golurile lui Dinamo

Echipa lui Nuno Campos și-a revenit, nemaipierzând de atunci. Patru victorii și un egal, rezultate care au propulsat-o pe locul 1. 

Pentru prima oară după 11 ani, „câinii” sunt lideri în Liga 1.

Cel care influențează cel mai mult atacurile și golurile roș-albilor este Danny Armstrong.

Danny Armstrong, două pase de gol la 5-1 în fața campioanei Craiova. Foto: Raed Krishan Danny Armstrong, două pase de gol la 5-1 în fața campioanei Craiova. Foto: Raed Krishan
Danny Armstrong, două pase de gol la 5-1 în fața campioanei Craiova. Foto: Raed Krishan

Dinamo are cel mai eficace atac, cu 13 reușite (la fel ca U Craiova), iar extrema scoțiană a decis mai mult de jumătate: șapte, 54%.

Venit gratis la București în vara lui 2025, britanicul a avut un prim sezon bun individual cu Zeljko Kopic pe bancă.

6 goluri
și 11 assisturi a avut Armstrong la Dinamo în 2025-2026, în toate competițiile

A jucat în total 42 de partide, 2.932 de minute (70 în medie pe meci).

VIDEO. Primul gol marcat de Armstrong în Dinamo - U Cluj 2-1

Armstrong, golgheter și cel mai bun pasator la Dinamo

Acum, cu noul antrenor, Nuno Campos, Armstrong are și mai multă libertate în atac. Creează acțiuni, apare constant în zonele periculoase și finalizează, cu pase sau șuturi.

După primele șase etape, domină ambele cifre ale ofensivei:

  • 3 goluri, cel mai prolific. 
  • 4 assisturi, numărul unu. 

A început cu pase decisive, patru în trei jocuri consecutive („dublă” la 5-1 contra Craiovei, câte una la 1-1 cu Oțelul și 4-0 cu Voluntari).

Apoi, trei goluri în două dueluri, 4-0 cu Voluntari și „dublă” la 2-1 cu U Cluj.

Titular în toate cele șase confruntări, are o medie mai mare de minute cu Nuno Campos.

82 de minute
pe meci are Armstrong în Liga 1 2026-2027 (491 în șase etape)
Dinamo - U Cluj Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - U Cluj Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (47 imagini)

Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
+47 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Șeful sportului, arestat! Președintele Comitetului Olimpic, acuzat de corupție: ceas de 40.000 de euro și excursii de lux
Jocurile Olimpice
12:47
Șeful sportului, arestat! Președintele Comitetului Olimpic, acuzat de corupție: ceas de 40.000 de euro și excursii de lux
Citește mai mult
Șeful sportului, arestat! Președintele Comitetului Olimpic, acuzat de corupție: ceas de 40.000 de euro și excursii de lux
Chivu va fi premiat la Scala din Milano Cea mai importantă sală a Italiei, deschisă pentru antrenorul lui Inter
Campionate
11:36
Chivu va fi premiat la Scala din Milano Cea mai importantă sală a Italiei, deschisă pentru antrenorul lui Inter
Citește mai mult
Chivu va fi premiat la Scala din Milano Cea mai importantă sală a Italiei, deschisă pentru antrenorul lui Inter

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce m-a surprins la Nicușor Dan mai mult decât apărarea lui Pahonțu
Ce m-a surprins la Nicușor Dan mai mult decât apărarea lui Pahonțu
Ce m-a surprins la Nicușor Dan mai mult decât apărarea lui Pahonțu
dinamo liga 1 atac danny armstrong nuno campos
Știrile zilei din sport
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Diverse
16:13
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Citește mai mult
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Campionate
14:26
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Citește mai mult
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Stranieri
15:34
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Citește mai mult
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Superliga
16:27
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Citește mai mult
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:46
Dinamo, un nou transfer „Câinii” l-au prezentat pe atacantul venit de la o echipă din Serie A
Dinamo, un nou transfer „Câinii” l-au prezentat pe atacantul venit de la o echipă din Serie A
18:02
„E foarte sensibil” VIDEO. Ce spune Baciu despre transferul care nu mai prinde echipa la FCSB
„E foarte sensibil” VIDEO. Ce spune Baciu despre transferul care nu mai prinde echipa la FCSB
18:39
„Cei mai buni ani abia urmează” Kopic, mesaj pentru Dinamo înaintea debutului la Wieczysta: „Acela a fost punctul de cotitură”
„Cei mai buni ani abia urmează” Kopic, mesaj pentru Dinamo înaintea debutului la Wieczysta: „Acela a fost punctul de cotitură”
17:42
GOLAZO VIDEO. Mijlocașul alungat de FCSB a marcat un gol uluitor de la peste 30 de metri pentru CFR Cluj
GOLAZO VIDEO. Mijlocașul alungat de FCSB a marcat un gol uluitor de la peste 30 de metri pentru CFR Cluj
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Top stiri
„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu  ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite
Superliga
16:36
„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite
Citește mai mult
„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu  ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
Jocurile Olimpice
13:29
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
Citește mai mult
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
Campionate
11:02
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
Citește mai mult
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
BREAKING | Incendiu la autobaza STB Ferentari, unde arde spălătoria de autobuze. Pompierii intervin cu 10 autospeciale
B365
28.08
BREAKING | Incendiu la autobaza STB Ferentari, unde arde spălătoria de autobuze. Pompierii intervin cu 10 autospeciale
Citește mai mult
BREAKING | Incendiu la autobaza STB Ferentari, unde arde spălătoria de autobuze. Pompierii intervin cu 10 autospeciale

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 28 rapid 12 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share