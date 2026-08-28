Secretul lui Dinamo Cine influențează cel mai mult jocul liderului în acest start de campionat. Ce i-a oferit Nuno Campos în plus

Dinamo e lider în Liga 1 după 11 ani, iar cel care decide finalizarea acțiunilor roș-albilor e Danny Armstrong.

Scoțianul, 28 de ani, transferat în 2025, a început și mai bine al doilea sezon, cu Nuno Campos antrenor.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dinamo a încheiat cu o mare frustrare sezonul trecut. Înfrângere în finala barajului pentru Conference League, chiar acasă, pe „Arcul de Triumf”, 1-2 în fața lui FCSB după prelungiri.

Și a început noul campionat tot greșit, cu alt eșec, 0-1 la Ploiești cu Petrolul.

Armstrong a decis mai mult de jumătate din golurile lui Dinamo

Echipa lui Nuno Campos și-a revenit, nemaipierzând de atunci. Patru victorii și un egal, rezultate care au propulsat-o pe locul 1.

Pentru prima oară după 11 ani, „câinii” sunt lideri în Liga 1.

Cel care influențează cel mai mult atacurile și golurile roș-albilor este Danny Armstrong.

Danny Armstrong, două pase de gol la 5-1 în fața campioanei Craiova. Foto: Raed Krishan

Dinamo are cel mai eficace atac, cu 13 reușite (la fel ca U Craiova), iar extrema scoțiană a decis mai mult de jumătate: șapte, 54%.

Venit gratis la București în vara lui 2025, britanicul a avut un prim sezon bun individual cu Zeljko Kopic pe bancă.

6 goluri și 11 assisturi a avut Armstrong la Dinamo în 2025-2026, în toate competițiile

A jucat în total 42 de partide, 2.932 de minute (70 în medie pe meci).

VIDEO. Primul gol marcat de Armstrong în Dinamo - U Cluj 2-1

Armstrong, golgheter și cel mai bun pasator la Dinamo

Acum, cu noul antrenor, Nuno Campos, Armstrong are și mai multă libertate în atac. Creează acțiuni, apare constant în zonele periculoase și finalizează, cu pase sau șuturi.

După primele șase etape, domină ambele cifre ale ofensivei:

3 goluri, cel mai prolific.

4 assisturi, numărul unu.

A început cu pase decisive, patru în trei jocuri consecutive („dublă” la 5-1 contra Craiovei, câte una la 1-1 cu Oțelul și 4-0 cu Voluntari).

Apoi, trei goluri în două dueluri, 4-0 cu Voluntari și „dublă” la 2-1 cu U Cluj.

Titular în toate cele șase confruntări, are o medie mai mare de minute cu Nuno Campos.

82 de minute pe meci are Armstrong în Liga 1 2026-2027 (491 în șase etape)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport