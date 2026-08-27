Gică Hagi pregătește debutul oficial la națională, dar selecționerul își face griji: mai mulți posibili titulari au început șchiopătând acest sezon. Care sunt și ce probleme au, în rândurile de mai jos.

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După 1-1 în amicalele cu Georgia (d) și 2-1 cu Țara Galilor (a), se apropie ziua debutului oficial pentru Gică Hagi.

Pe 25 septembrie, selecționerul are meci cu Suedia, la Stockholm, primul în campania Ligii Națiunilor B.

Urmează alte trei dueluri dure în aceeași fereastră dedicată naționalelor:

28 septembrie, cu Bosnia (Arena Națională).

2 octombrie, cu Polonia (Varșovia).

5 octombrie, cu Suedia (Arena Națională).

În zece zile, patru partide, dintre care două în deplasare.

Trei „tricolori” din defensivă afectați. Unul e out pentru reunirea lui Hagi

Hagi își face griji. Mai mulți posibili titulari ai „tricolorilor” nu au început bine acest sezon.

Drăgușin, depășit de Malen și în această fază, la alt gol al Romei. Foto: Imago

Unii au probleme de adaptare la noile echipe și au pornit slab, alții greșesc sau nu mai sunt în primul „11” sau nu mai joacă deloc pentru că trebuie să schimbe clubul ori s-au accidentat.

APĂRARE

Radu Drăgușin - Primul meci în Serie A la Fiorentina a fost foarte rău. Apărarea, încă nepusă la punct, a suferit cel mai mult, mai ales stoperul nostru, depășit repetat la 0-4 cu AS Roma.

Andrei Rațiu - Fundașul dreapta a gafat la al doilea meci cu Rayo în LaLiga. A vrut să paseze la portar din tușă, dar a greșit direcția, oferindu-i o pasă de gol lui Mariano la 1-1 cu Alaves.

Adrian Rus - Apărătorul Craiovei, care a înscris golul victoriei în testul contra galezilor, s-a accidentat pe 23 august, va lipsi o lună și a ieșit din calcule pentru reunirea naționalei din septembrie-octombrie.

Hagi are o linie completă de atac în pericol

ATAC

Denis Drăguș - Nu face parte din lotul lui Trabzonspor pentru acest sezon, însă nici nu s-a despărțit de gruparea vișinie. Cum nu are licență pentru Super Lig, nici nu e în grupul trimis la UEFA pentru Europa, nu a jucat niciun minut.

Drăguș doar s-a antrenat cu Trabzonspor în această vară. Foto: Instagram

Dennis Man - Nu mai e titular la PSV Eindhoven. A apărut la start doar în Supercupa cu Alkmaar (0-4), apoi a intrat numai în ultima parte a reprizelor secunde în Eredivisie. Și antrenorul Peter Bosz mizează pe extremele Perisic și Van Bommel în primul „11”.

98 de minute a jucat în total Man la PSV în acest început de sezon (4 meciuri)

Valentin Mihăilă - S-a accidentat la jumătatea lui august și medicii lui Rizespor au estimat durata accidentării la patru săptămâni. Ceea ce înseamnă că și în cazul său va fi aproape imposibil să joace în septembrie.

Ocazia mare ratată de Man la Excelsior - PSV 1-2

FOTO: Strawberry Arena din Solna, Stockholm. Stadionul pe care se va juca Suedia - România

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