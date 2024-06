Reacție dură a suporterilor lui Dinamo : „Plecați cu toții!”

Dinamo s-a salvat de la retrogradare după 2-0 la general cu Csikszereda, însă cu un retur sub așteptări la Miercurea Ciuc.

Elevii lui Kopic au fost puși sub presiune de echipa de pe locul 6 din Liga 2 și au făcut față cu greu.

„Cred că e cel mai urât meci în care am jucat în viața mea. Niciodată nu m-am apărat așa, 90 de minute, cum am făcut-o azi. Am jucat fundaș stânga cred. Important e că am rămas în Liga 1”, a spus Dennis Politic.

Suporterii au răbufnit

Fanii dinamoviști au primit doar 125 de bilete, dar în afara stadionului mai fost câteva sute. Ei au putut vedea meciul pe un ecran de 14 metri pătrați, instalat de oficialii gazdelor.

În timpul meciului, suporterii din arenă și-au susținut favoriții, dar la final au răbufnit. N-au sărbătorit menținerea în Liga 1 alături de aceștia, ci i-au apostrofat pentru situația în care a ajuns echipa și pentru jocul slab de luni seară.

„Plecați cu toții, lăsați-ne, Dinamo nu e o afacere!” a fost scandarea cu care fanii și-au exprimat nemulțumirea.

Marți dimineață, pe pagina Peluzei Cătălin Hîldan a apărut un anunț ironic: „Dinamo București, club de fotbal, caută conducere profesionistă. Ajunge cu amatorismul!”. Suporterii vor un director sportiv și un președinte cu experiență, care să gestioneze viitorul sezon de Liga 1.

„Nu am fost la nivelul așteptat. Nu știu ce s-a întâmplat azi. Îmi e greu să găsesc cuvintele, dar nu am făcut ceea ce trebuia. E ciudat ce s-a întâmplat. Nu a fost un meci bun, am avut emoții. Nu e normal să fim dominați așa. Se va face o analiză pentru tot sezonul, pentru toată lumea, începând cu mine. Locul lui Dinamo nu e aici”, a spus administratorul special Andrei Nicolescu.

Jucătorii au sărbătorit cu manele

În autocar, după meci, fotbaliștii lui Dinamo s-au dezlănțuit pe ritmuri de manele. Imaginile au fost postate chiar de ei, pe InstaStory.

Gestul acestora a fost criticat în mediul online de fani: „Ce sărbătorim de fapt?”, „Ne-am chinuit tot meciul, puteam să pierdem chiar barajul dacă adversarii erau mai concentrați, nu e e cazul să ne bucurăm”, „Așa am ajuns, să ne sărbătorim salvarea la baraj”.