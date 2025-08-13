FCSB a plecat în Kosovo Lotul campioanei pentru returul cu Drita din Europa League
FCSB a plecat în Kosovo Lotul campioanei pentru returul cu Drita din Europa League

George Neagu
Publicat: 13.08.2025, ora 13:17
Actualizat: 13.08.2025, ora 13:44
  • Delegația FCSB a decolat spre Kosovo, unde va disputa manșa secundă cu Drita din turul 3 preliminar al Europa League.
  • Drita - FCSB va avea loc joi, 14 august, de la ora 21:00.
  • Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo.

În meciul tur, FCSB a câștigat la limită partida cu Drita, scor 3-2. Campioana României a revenit de la scorul de 0-2 și a câștigat cu trei goluri marcate în repriza a doua.

FCSB - Drita. Campioana României a plecat în Kosovo

Campioana României a decolat astăzi, 13 august, la ora 12:00, de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” către Priștina, scrie gsp.ro.

FCSB are are de o vestă bună pentru returul cu Drita: căpitanul Darius Olaru a revenit după accidentare și va fi gata să joace în Kosovo.

Echipa probabilă a FCSB pentru returul cu Drita:

  • Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Chiricheș, Șut - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea.

Conform site-ului oficial al UEFA, brigada de arbitri care va fi prezentă în Kosovo va fi alcătuită din:

  • Arbitru: Sandro Schärer
  • Arbitri asistenți: Jonas Erni și Susanne Küng
  • Arbitru VAR: Bram Van Driessche
  • Arbitru AVAR: Marijan Drmic

FCSB, fără Radunovic în returul cu Drita

Fundașul stânga al campioanei României suferă de pubalgie și nu poate evolua în Kosovo. Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB.

„Nu face deplasarea. Pubalgie. Se poate antrena, face orice, dar nu poate lovi mingea tare, la pasa lungă... Nu poţi juca aşa, iar acolo e meci de luptă, n-ai cum să te duci doar cu jucători de experiență, iar dacă trebuie să dai minge lungă ce faci?

Durerile sunt atroce. El are pubalgie. Durata nu se ştie, Sorin Ghionea şi Narcis Răducan mi-au zis că într-o zi te trezeşti bine, deodată le-a trecut”, a declarat Mihai Stoica.

De asemenea, Elias Charalambous nu va putea să conteze nici pe Denis Alibec, accidentat, și Florin Tănase, suspendat după ce a fost eliminat în finalul jocului tur cu Shkendija din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, când i-a dat peste picioare unui adversar.

Dacă FCSB va elimina pe Drita, va întâlni pe Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Primul duel va avea loc pe 21 august, în Scoția. Manșa decisivă se va disputa la București, o săptămână mai târziu.

În cazul în care FCSB va fi eliminată de Drita, trupa pregătită de Elias Charalambous va continua campania europeană în Conference League.

FCSB ar putea întâlni câștigătoarea „dublei” dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallin (Estonia). În meciul tur, Levadia a câștigat cu scorul de 3-2.

