PSG - Tottenham 2-2 (4-3 pen.). Parizienii câștigă Supercupa Europei la penalty-uri, deși Tottenham avea 2-0 în min. 85!

PSG - Tottenham Hotspur 2-2 (4-3 pen.). Parizienii sunt noii supercampioni ai Europei!

Trupa lui Luis Enrique a revenit miraculos și egalat deși în minutul 85 scorul era 2-0 pentru londonezi!

Deși Vitinha a ratat primul, PSG a reușit să revină și să întoarcă rezultatul și la penalty-uri!

PSG a câștigat Supercupa Europei, după o finală dramatică.

În începutul partidei, Tottenham a încercat să se apropie de poarta parizienilor, însă defensiva a anihilat atacurile englezilor. Prima ocazie a venit în minutul 8, când Kvaratskhelia a primit o pasă în centrul careului, însă nu a putut relua pe spațiul porții.

Inițiativa a fost preluată de parizieni, care au început să pună presiune pe poarta lui Vicario, însă fără succes. Tottenham a reușit să deschidă scorul, în minutul 35, prin Van de Ven, care a reluat în plasă o minge deviată în transversală de Chevalier.

Repriza secundă a început cu Tottenham în atac. În minutul 48, din lovitură liberă, de la 40 de metri, Pedro Porto a centrat în careul lui PSG, iar Romero a reluat cu capul din colțul careului mic și a reușit să înscrie. Mingea a prins pământul în fața lui Chevalier, care a scăpat-o în plasă. Gafă la debut!

PSG a încercat să reintre în joc și a marcat, în minutul 66, prin Barcola, după o serie de devieri. Totuși, golul a fost anulat pentru un ofsaid la Ruiz.

Câștigătoarea Ligii Campionilor a reușit să înscrie, în minutul 85, prin Lee Kang-In, iar în minutul 90+4, Goncalo Ramos a reluat balonul în plasă cu o lovitură de cap și a trimis meciul la loviturile de departajare.

Deși Tottenham a beneficiat de ratarea lui Vitinha, avea să piardă trofeul după ratările lui Van de Ven și Tel.

Au marcat: Van de Ven 39, Romero 48 / Lee Kang-In 85, Goncalo Ramos 90+4

4-3 PSG! VICTORIE! Nuno Mendes șutează și înscrie, iar PSG devine noua Supercampioană a Europei.

3-3! Pedro Morro marchează și o păstrează pe Tottenham în luptă.

3-2 PSG! Lee Kang-In șutează și înscrie!

Rămâne 2-2! Ratare Tottenham! Tel a tras în afara cadrului porții și le dă ocazia parizienilor de a prelua conducerea.

2-2! Dembele a restabilit egalitatea după a treia serie!

Rămâne 2-1! Ratare Tottenham! Chevalier a parat lovitura lui Micky Van de Ven.

2-1 Tottenham! Goncalo Ramos șutează pe centrul porții și înscrie primul gol al francezilor la penalty-uri!

2-0 Tottenham! Bentancur a transformat și el!

Rămâne 1-0! PSG ratează! Șutul lui Vitinha nu a prins spațiul porții.

1-0 Tottenham! Solanke marchează!

Urmează seriile de lovituri de la 11 metri

Min. 90+4 - Desire Doue centrează, Goncalo Ramos se înalță și înscrie.

Repriza a doua se prelungește cu șase minute!

Min. 85 - GOL PSG! Lee Kang-In preia o pasă, în imaginea careului, șutează, în forță, în colțul drept al porții lui Chevalier și înscrie

Min. 66 - Gol anulat PSG! Doue șutează pe jos de la marginea careului, iar Vicario intervine senzațional! Mingea sare la Ruiz, al cărui șut este blocat de Danso. Balonul ricoșează apoi la Barcola, care îl trimite în plasă, însă golul este anulat pentru o poziție de ofsaid la Ruiz.

Min. 63 - Zaire-Emery primește o pasă în 6 metri de la Hakimi, însă este blocat in extremis de fundașii lui Tottenham.

Min. 60 - Kvaratskhelia este înlocuit cu Ruiz.

Min. 58 - Pacho vede „galben” după ce oprește disperat un atac periculos al lui Tottenham. Porro trimite din lovitură liberă la o palmă de bară, balonul fiind deviat de Doue.

Min. 48 - Goool Tottenham! Porro execută o lovitură liberă de la aproape 40 de metri și îl găsește perfect în colțul careului mic pe Romero. Argentinianul trimite în forță cu capul, balonul prinde gazonul chiar în fața lui Chevalier și îl păcălește pe noul portar al lui PSG, care scapă mingea în poartă.

A început repriza secundă!

Min. 45+1 - Pauză la Udine! Tottenham intră la cabine cu avantajul minim.

Prima repriză a fost prelungită cu un minut!

Min. 38 - Goool Tottenham! Vicario execută o lovitură liberă de la centrul terenului, Romero deviază cu capul în careu, iar mingea ricoșează la Palhinha în 6 metri. După un șut respins de Chevalier în transversală, balonul ajunge la Van de Ven, care care îl împinge în poartă.

Min. 35 - În urma unei devieri, balonul ajunge la Ousmane Dembele, care, de la 11 metri, trage peste poartă.

Min. 23 -Palhinha îi pasează lui Richarlison, plecat pe contraatac. Atacantul brazilian șutează în forță, dar Chevalier apără.

Min. 19 - Pedro Porro a centrat în careul parizienilor, dar Van der Ven a reluat peste buturile apărate de Chevalier.

Min. 8 - Kvaratskhelia primește o pasă în centrul careului, șutează din întoarcere, dar nu prinde cadrul porții.

Min. 1 - A început meciul!

Echipe de start:

PSG: Chevalier - Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi - Desire Doue, Vitinha, Zaire Emery - Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.

Luis Enrique Tottenham: Vicario - Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven, - Palhinha, Bentancur, Sarr - Kudus, Richarlison, Spence.

Thomas Frank. Stadion: „Stadio Friuli” din Udine, Italia

„Stadio Friuli” din Udine, Italia Arbitru: João Pinheiro, Asistenți: Bruno Jesus și Luciano Maia, VAR: Tiago Martins, AVAR: Fábio Oliveira Melo și Pol van Boekel

PSG a câștigat Liga Campionilor pentru prima dată în istoria clubului pe 31 mai, într-o finală cu Inter. Campioana Franței a „demolat” echipa din Italia, scor 5-0, grație golurilor marcate de Hakimi (12), Desire Doue (20, 63), Kvaratskhelia (73) și Mayulu (86).

Tottenham a câștigat în premieră Europa League, după introducerea după noului format. Echipa lui Radu Drăgușin a învins cu 1-0 Manchester United, prin golul marcat de Johnson (42).

PSG și Tottenham se întâlnesc în premieră în finala unei competiții europene.

7 din ultimele 10 finale ale Supercupei Europei s-au decis în prelungiri. Anul trecut, Real Madrid a câștigat trofeul după ce a câștigat cu 2-0 finala cu Atalanta.

