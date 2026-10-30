Cristian Geambașu „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Cristian Geambașu FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Cristian Geambașu „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 30.10.2026, ora 16:12
alt-text Actualizat: 30.10.2026, ora 18:01
  • Ieșit deocamdată din scena fotbalului, Gareth Southgate a ajuns personaj de film.
  • Cum poate deveni personaj de film un om atât de introvertit, acesta este pariul realizatorilor de la BBC.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Miniserialul urmărește aplicat parcursul naționalei Albionului în mandatul lui Southgate. Unul de relativ succes, dar insuficient pentru orgoliul insularilor, de fondatori ai fotbalului. Filmul este nu atât povestea antrenorului Southgate cât a naționalei engleze

Gareth Southgate nu mai antrenează de doi ani. A demisionat de la naționala Angliei după înfrângerea din finala Euro 2024 în fața Spaniei, 1-2.

Discret, numele fostului selecționer al Albionului apare când și când ca posibilă variantă de manager al unei echipe importante din Premier League. Pare mai mult un exercițiu împotriva uitării.

Ultimul zvon, dar nu foarte apăsat, îl indică drept succesor al lui Michael Carrick la Manchester United. E limpede că Southgate nu exercită nici pe departe atracția unui Guardiola sau a lui Jurgen Klopp, cât timp germanul nu avea echipă.

Personaj mai degrabă liniar, Southgate rămâne în conștiința suporterilor de fotbal ca jucătorul care a ratat penalty-ul decisiv în semifinala Euro 1996 și nu ca selecționerul care a dus Anglia în două finale de campionat european, 2021 și 2024. Ambele pierdute.

Anglia de după Islanda. Corectitudinea politică

Între timp, Southgate a devenit eroul unui fim cu tentă biografică. „Dragă Anglia” este un serial de numai 4 episoade produs de BBC, care la noi poate fi văzut pe HBO și HBO Max.

Scenariul nu se abate de la faptele reale, singurele inserții artistice fiind dialogurile lui Gareth cu psihologul echipei, Pippa Grange, cu membrii staff-ului sau cu conducătorii Federației Engleze.

Felul în care Southgate era obligat să se conecteze la rigorile comunicării în epoca corectitudinii politice este una dintre secvențele cele mai bune ale filmului.

Succesor al meteoricului Sam Allardyce, care a rezistat doar 67 de zile în post, Southgate moștenea de la Roy Hodgson, predecesorul lui Allardyce, o echipă descurajată și obișnuită cu mediocritatea. Eliminarea în optimile de finală la Euro 2016 în fața Islandei umpluse paharul rușinii pentru cei care se revendică părinții fotbalului.

Cristian Geambașu „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia? Cristian Geambașu „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Joseph Fiennes, de la Fred Waterford la Gareth Southgate

Fără să fie o mare realizare cinematografică, probabil că producătorii nici nu au sperat asta, „Dragă Anglia” redă cu migală, uneori parcă prea insistent, personalitatea introvertită și limitele lui Southgate.

Personajul capătă forță prin interpretarea excelentă a lui Joseph Fiennes. Joseph Fiennes nu mai este demult doar fratele mai mic al lui Ralph Fiennes și după ce ai văzut „Povestea slujitoarei” aproape că te aștepți la Southgate cel din film să acționeze ca odiosul personaj Fred Waterford din serialul care are la bază cartea lui Margaret Atwood.

Southgate-ul lui Joseph Fiennes este însă un tip măcinat de îndoieli și de ezitări, serios și aplicat, dar guvernat de îndoieli. Asemănarea fizică și ticul facial reprodus de Fiennes îți dau impresia că îl ai în față chiar pe antrenor, nu un actor care se străduie să-l imite.

Gareth Southgate FOTO Imago Gareth Southgate FOTO Imago
Gareth Southgate FOTO Imago

Blestem?

Anglia în mandatul lui Southgate se recompune și începe să urce metodic, dar fără strălucirea finală. Fix după chipul și profilul psihologic al antrenorului ei.

Semifinală de Cupă Mondială în 2018, învinsă de Croația. Finală la Euro 2021, chiar la Londra, învinsă de Italia. Sfert de finală la Mondialul din Qatar, meci pierdut cu Franța, apoi din nou finală de Euro în 2024, 1-2 cu Spania. Sus, din ce în ce mai sus, dar niciodată pe culme, unde să înfigă steagul.

Aproape ca un blestem, care urmărește Anglia din 1966 încoace, când a câștigat singurul titlu mondial cu Germania în finală. Meci cu cântec, cu așa numitul gol al lui Bahramov, tușierul care valida reușita discutabilă la șutul lui Hurst.

Cele mai reușite sunt dialogurile imaginare!

Finalul ultimului episod include două secvențe memorabile, care salvează monotonia, poate căutată, de până atunci.

Prima este întâlnirea cu coșmarul Andreas Koepke, cel care se afla în poarta Germaniei la penalty-urile din 1996. A doua, cu succesorul lui la naționala Angliei, Thomas Tuchel.

Tocmai pentru că dialogurile și scenele respective sunt produsul exclusiv al scenaristului, Southgate ca erou cinematografic iese umanizat din tiparul lui de britanic rece, organizat, flegmatic și foarte previzibil.

Bronzul mondial din 2026 obținut cu Thomas Tuchel pare că spune aceeași poveste. Mereu aproape, niciodată în vârf.

Dacă vă plac filmele snoabe și detestați fotbalul, „Dragă Anglia” s-ar putea să vă enerveze. Dar dacă acceptați că există și filme utile, nu doar capodopere, și iubiți fotbalul, merită să îl vedeți.

anglia euro 2024 gareth southgate Draga Anglia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:30
Cătălin Tolontan Mbappé suntem noi toți
Cătălin Tolontan Mbappé suntem noi toți
09:01
CFR Cluj, bună de plată Doi jucători dați afară după intrarea în insolvență au obținut despăgubiri de peste 100.000 de euro
CFR Cluj, bună de plată Doi jucători dați afară după intrarea în insolvență au obținut despăgubiri de peste 100.000 de euro
07:00
„Să nu ajungă niciodată la putere!” Legenda se teme pentru viitorul țării: „O glumă! Ar trebui să se numească Asociația Prietenilor Rusiei”
„Să nu ajungă niciodată la putere!” Legenda se teme pentru viitorul țării: „O glumă! Ar trebui să se numească Asociația Prietenilor Rusiei”
23:47
„Nu-l duce mintea să înțeleagă!” Daniel Pancu, discurs dur după titularizarea lui Șucu jr: „Situația mea e foarte complicată”
„Nu-l duce mintea să înțeleagă!” Daniel Pancu, discurs dur după titularizarea lui Șucu jr: „Situația mea e foarte complicată”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
Top stiri
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Cupa Romaniei
30.10
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Citește mai mult
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
Campionate
30.10
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
Citește mai mult
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
Special
30.10
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
Citește mai mult
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
FOTO | Șantierul de la Baba Dochia tramvaielor e-n toi, se repară acum șinele din intersecția Rahovei cu Progresul, după decenii cu altoit cu ciocanul. PMB: Va fi gata duminică
B365
30.10
FOTO | Șantierul de la Baba Dochia tramvaielor e-n toi, se repară acum șinele din intersecția Rahovei cu Progresul, după decenii cu altoit cu ciocanul. PMB: Va fi gata duminică
Citește mai mult
FOTO | Șantierul de la Baba Dochia tramvaielor e-n toi, se repară acum șinele din intersecția Rahovei cu Progresul, după decenii cu altoit cu ciocanul. PMB: Va fi gata duminică

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 20 rapid 47 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share