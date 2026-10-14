Dezastru pentru Emma Răducanu  A ieșit din top 100! De ce nu a mai jucat de 4 luni
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Tenis

Dezastru pentru Emma Răducanu A ieșit din top 100! De ce nu a mai jucat de 4 luni

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 12:31
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 12:34
  • Emma Răducanu (23 de ani) continuă să aibă probleme din cauza accidentării suferite în luna iunie și a ajuns să ocupe cea mai slabă poziție în clasamentul WTA din iulie 2024.
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În iunie, Emma a participat la Queen's Club, unde a ajuns până în finală. A fost învinsă în minimum de seturi, scor 0-6, 6-7 (6) de Donna Vekic.

A fost turneul la care tenismena a suferit fractura de stres la picior, accidentare care a făcut-o să abandoneze Wimbledon și US Open.

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Emma Răducanu a ieșit din top 100 mondial

De atunci, Emma Răducanu nu a mai jucat la niciun turneu, iar sezonul 2026 pare să fie încheiat pentru tenismena cu origini române.

După turneul de la Queen's Club, Răducanu ocupa locul 31 mondial, dar absența sa din circuit cauzată de accidentarea suferită a dus-o pe sportivă până pe locul 107 WTA.

Emma Răducanu se află în afara topului 100 pentru prima dată din iulie 2024. În 2023, aceasta a ratat jumătate de sezon din cauza unor intervenții chirurgicale și a avut nevoie de câteva luni de joc pentru a reintra în primele 100 de jucătoare ale lumii.

10
este cea mai bună poziție ocupată de Emma Răducanu în circuit, în iulie 2022

Cum ar putea Răducanu să rămână pe locul 31 mondial, deși nu a mai jucat

Răducanu ocupă în prezent locul 107 mondial, dar ar putea să coboare în clasament dacă nu va mai juca anul acesta.

Aceasta ar fi revenit la antrenamente la Centrul Național de Tenis din Londra alături de antrenorul Andrew Richardson și ar fi tentată să revină pe teren, deși timpul este foarte scurt.

Răducanu nu figurează pe listele de înscriere pentru ultimele șase turnee din 2026 (Ningbo, Osaka, Tokyo, Guangzhou, Hong Kong și Chennai), însă ar putea solicita oricând un wild card.

Totuși, dacă nu va mai juca în acest an, britanica ar putea solicita conducerii WTA un clasament protejat. Jucătoarele pot avea un astfel de beneficiu dacă au lipsit de la toate competițiile de tenis timp de cel puțin șase luni din cauza unei accidentări, informează thesun.co.uk.

În acest sens, clasamentul va fi blocat la poziția ocupată de Răducanu în momentul accidentării, adică locul 31 mondial.

Dacă se va întâmpla acest lucru, Emma Răducanu va putea să se înscrie la cel mult opt turnee într-un sezon, inclusiv la maximum două turnee de Grand Slam.

În plus, britanica ar putea intra direct pe tabloul principal al Australian Open, în ianuarie 2027, însă nu ar beneficia de statutul de cap de serie.

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