Andrei Cordea (27 de ani), fotbalistul de la CFR Cluj, a pierdut o sumă importantă din cauza faptului că transferul la Universitatea Craiova nu s-a concretizat.

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CFR Cluj și U Craiova ajunseseră la un acord în privința mutării, însă oltenii nu au reușit să bată palma și cu jucătorul ardelenilor.

Sorin Cârțu, președintele onorific al oltenilor, a explicat că mutarea a picat din cauza lui Alin Toșca, impresarul lui Cordea, care a solicitat un comision de 150.000 de euro.

Cum a ajuns Andrei Cordea să piardă 180.000 de euro

Universitatea Craiova i-ar fi oferit lui Andrei Cordea 100.000 de euro primă de instalare și 20.000 de euro salariu lunar. Dacă mutarea s-ar fi concretizat, atunci fotbalistul ar fi primit până acum suma de 180.000 de euro.

Marius Șumudică, antrenorul celor de la CFR Cluj, a comentat situația elevului său.

„Cordea nu a ajuns la Craiova datorită mie, într-o proporție foarte mare. Eu, la 23:40, când negocia, eram pe telefon cu el. Ba închidea cu cei de la Craiova, ba vorbea cu mine.

I-am spus că aici este apreciat, că aici va avea tot ceea ce își dorește de la un antrenor: încrederea. Cordea este un jucător care, chiar dacă 90 de minute joacă prost, în minutul 90 poate inventa ceva.

Este un jucător care poate face diferența, un jucător vandabil, este ca un Rolex, nu își pierde valoarea niciodată, indiferent de situația clubului.

Anul trecut are 13 goluri și 5 pase decisive, acum are 5 goluri și 3 pase decisive în 11 meciuri.

Am fost mâhnit de unele televiziuni care au scos în evidență doar ceea ce a spus Cordea, că a pierdut o sumă mare de bani și că e prost că a făcut lucrul ăsta.

Nu, trebuie să fim mândri că avem astfel de jucători, care nu se gândesc doar la bani și să fim mândri că este român și că face lucrul ăsta. Cordea este pe minus cu 180.000 de euro, pe care nu știu dacă îi va mai recupera.

A ales să amâne clubul și să rămână aici, să ducă corabia mai departe. Este un erou pentru mine, nu sunt cuvinte mari”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

Antrenorul a mai precizat: „Asta este dacă îl pierd în iarnă. Eu m-aș bucura. Nu știu dacă îl văd la FCSB, depinde și de CFR Cluj, care va trebui să încaseze bani pe el. Cred că există flexibilitate și se va ajunge la un consens.

L-aș vedea să plece la FCSB dacă Gigi plătește banii, poate să se ducă. Am văzut că este apreciat și de MM, care și-a pus amprenta și pe transferuri. Îl place foarte mult și a făcut o remarcă ieri când a spus că nu știe un meci în care Cordea să fi jucat prost de când s-a întors în România.

Atunci, asta contează, de ce nu? Dacă plătești 1,3 milioane de euro pe Boutoutaou, de ce să nu dai pe Cordea? E un jucător care poate fi revândut încă o dată în zona Golfului, în China. E ca un Rolex, nu-și pierde valoarea.

Și eu am informații că există posibilitatea să plece în străinătate. Este un bun al clubului. Dumnezeu să-l țină sănătos și să aibă aceleași prestații, iar clubul să încaseze.

Noi, la CFR Cluj, din asta trăim. Îi doresc domnului Varga să facă bani, tot binele din lume, iar în momentul când va aduce bani în club și pretențiile vor crește, dar și valoarea lotului. Trebuie să avem grijă de jucătorii vandabili în momentul de față”.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Cordea, conform Transfermarkt

Cordea ar urma să se despartă de CFR Cluj în această iarnă și e mai probabil să semneze cu o echipă din Asia, conform sursei citate.

Fotbalistul a ajuns la CFR Cluj în vara anului trecut de la Al-Tai, după două sezoane petrecute în Arabia Saudită. În primul său sezon în Gruia, Cordea a marcat 15 goluri și a oferit 5 pase decisive în 38 de apariții.

În acest sezon, Andrei Cordea a jucat până acum 16 meciuri, reușind 5 goluri și 3 pase decisive.

Andrei Cordea: „Suma vehiculată a fost adevărată”

„Dacă eu am rămas şi am pierdut o sumă foarte mare de bani, înseamnă că am respect pentru acest club.

Aici au fost aduşi jucători care merită să fie la CFR şi ăsta e principalul motiv pentru care am rămas. Mă simt ca acasă, mă simt iubit, pot să fac ce îmi doresc eu. Cel mai important pentru mine este ca atunci când intru pe teren să fiu fericit.

Este o sumă mare, nu are rost să vorbesc. Suma vehiculată a fost adevărată. Este adevărat că am nişte promisiuni de la domnii din club, dar vom vedea”, a spus Cordea, la finalul meciului cu FC Argeș, 1-0.

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