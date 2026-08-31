FCSB, blocată la transferuri! Gigi Becali a ajuns într-o situație extremă. Motivul pentru care nu mai poate transfera străini

FCSB a pierdut cu UTA, iar patronul roș-albaștrilor a anunțat că va mai achiziționa jucători până la finalul perioadei de mercato

Clubul însă e aproape la limită din perspectiva barierei pe care FRF o impune ca volum al jucătorilor străini în lot

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În plin haos, din cauza rezultatelor proaste, dar și a situației tensionate de la echipă, FCSB se vede restricționată și în încercarea disperată a patronului de a întări lotul pe finalul perioadei de mercato.

FCSB poate transfera cel mult străin

Fereastra de achiziții se închide în Liga 1 la începutul săptămânii viitoare, însă Gigi Becali a anunțat după eșecul cu UTA că va mai aduce alți 3-4 jucători. Cum în Europa perioada de transferuri se termină în această seară, FCSB-ului îi rămâne să ia jucători doar din campionatul intern.

Totuși, Becali e blocat și aici. Nu poate aduce decât cel mult un jucător străin. Motivul e dat de faptul că FCSB e deja aproape de limita maximă impusă de regulamentele FRF în privința modului în care trebuie construit lotul. Și anume: nicio echipă nu poate avea mai mult de 13 fotbaliști străini.

În momentul de față, FCSB are 12 nume, astfel că orice va adăuga peste pragul de 13, atunci va trebui să scoată de pe lista de Liga 1 un nume de străin pentru a-i face loc celui nou-venit. Acum, Becali ar mai putea aduce un singur străin și va atinge limita maximă.

CINE SUNT CEI 12 STRĂINI DIN LOTUL FCSB

Labonne

Dawa

Ngezana

Batubinsika

Duarte

Radunovic

Joao Paulo

Gnahore

Ofri Arad

Cisotti

Boutoutaou

Garita

Dintre aceștia, singurul care n-a evoluat deloc în acest sezon e Ngezana, care s-a operat la genunchi. El va termina însă perioada de recuperare în septembrie, iar din octombrie, după pauza pentru meciurile naționalei în Liga Națiunilor, va putea să evolueze din nou.

În meciul cu UTA, în primul „11” al roș-albaștrilor s-au aflat un număr record de străini raportat la ultimul deceniu și jumătate. Nu mai puțin de 8. Singurii români au fost Târnovanu, Pădurariu și căpitanul Miculescu.

Ultima dată când FCSB avusese 8 străini la start a fost în mai 2010, la un meci cu Astra, când primul 11 a arătat astfel:

Zapata - Golanski, Parpas, Jelev, Emeghara - Cr. Tănase, Ov. Petre, Toja, Arm. Karamyan - B. Stancu, Kapetanos.

Antrenor la acel moment era Mihai Stoichiță, iar la finalul sezonului, FCSB s-a clasat pe locul 4.

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