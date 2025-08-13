Sancțiuni după Csikszereda - Dinamo  Pedepsele dictate de Comisia de Disciplină, după incidentele grave de la Miercurea Ciuc +7 foto
Andrei Nicolescu, discuție încinsă cu reprezentantul Jandarmeriei
Sancțiuni după Csikszereda - Dinamo Pedepsele dictate de Comisia de Disciplină, după incidentele grave de la Miercurea Ciuc

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.08.2025, ora 16:34
alt-text Actualizat: 13.08.2025, ora 16:34
  • Comisia de Disciplină din cadrul FRF a hotărât ce sancțiuni vor primi Csikszereda și Dinamo după incidentele de la meciul din prima etapă.

Csikszereda și Dinamo s-au întâlnit, la Miercurea Ciuc, în prima etapă a sezonului. Cele două echipe au remizat, scor 2-2.

Partida nu a fost lipsită de incidente. Atât Csikszereda, cât și Dinamo, au fost sancționate în urma scandalurilor apărute la stadion.

Csikszereda și Dinamo și-au aflat sancțiunile

În urma celor întâmplate la Miercurea Ciuc, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis să sancționeze, miercuri, atât Csikszereda, cât și Dinamo.

Astfel, Csikszereda a primit un avertisment din partea FRF, în timp ce Dinamo a primit o amendă de 5.000 de lei, după cum se arată în comunicatul de presă.

Ce s-a întâmplat la Miercurea Ciuc

Au fost momente tensionate înainte de startul partidei. Mai mulți suporteri ai echipei antrenate de Zeljko Kopic nu au fost lăsați să asiste la meci și au fost agresați de forțele de ordine.

Totodată, Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, s-a plâns de incidentele survenite înainte și în timpul meciului cu Csikszereda.

Într-un comunicat de presă publicat după partidă, Dinamo a acuzat următoarele:

  • Fanii nu au fost lăsați să intre pe stadion înainte de începerea partidei, accesul lor fiind nejustificat întârziat
  • Jandarmeria și firma de pază au intervenit cu gaze lacrimogene printre suporteri, unde se aflau și copii și femei
  • Un angajat al firmei de pază a lovit cu piciorul în cap un suporter deja imobilizat de jandarmi

Clubul antrenat de Zeljko Kopic a cerut, după cele întâmplate, sancționarea celor vinovați și demararea unor anchete oficiale.

VIDEO. Dialogul dintre președintele lui Dinamo și Jandarmerie

Într-o discuție de la stadion cu reprezentantul Jandarmeriei, Nicolescu i-a reproșat că firma de pază și autoritățile s-au învinuit reciproc pentru blocarea accesului fanilor.

Reprezentantul Jandarmeriei a recunoscut situația și a spus că i-a chemat înapoi în tribune, dar aceștia au refuzat.

Pe cealaltă parte, odată ajunși la stadion, fanii lui Dinamo au început să facă scandări xenofobe la adresa suporterilor „ciucanilor”.

„Și pământul de sub unghiile voastre este tot românesc”, a fost mesajul fanilor lui Dinamo, în contextul conflictelor dintre fanii „câinilor” și cei din Harghita, zonă unde se află predominant etnici maghiari.

Banner afisat de fanii dinamovisti la Miercurea Ciuc. Captură Prima Sport
Banner afisat de fanii dinamovisti la Miercurea Ciuc. Captură Prima Sport

Galerie foto (7 imagini)

Banner afisat de fanii dinamovisti la Miercurea Ciuc. Captură Prima Sport Andrei Nicolescu a intervenit pentru fanii dinamovisti la Ciuc. Captură GSP.ro Probleme între forțele de ordine și fanii lui Dinamo, la Miercurea Ciuc. FOTO GOLAZO.ro Probleme între forțele de ordine și fanii lui Dinamo, la Miercurea Ciuc. FOTO GOLAZO.ro Probleme între forțele de ordine și fanii lui Dinamo, la Miercurea Ciuc. FOTO GOLAZO.ro
+7 Foto
