Elveția apelează la sport Politicienii iau în calcul intervenția lui Federer și Infantino pentru a-l convinge pe Donald Trump să reducă tarifele

  • Guvernul elvețian nu exclude posibilitatea ca legenda tenisului Roger Federer (44 de ani) sau președintele FIFA, Gianni Infantino (55 de ani), să intervină în discuțiile cu Statele Unite pentru reducerea taxelor de import impuse bunurilor elvețiene.

Discuțiile au apărut după ce SUA au impus o taxă de import de 39% asupra produselor elvețiene, una dintre cele mai ridicate din noile politici comerciale ale administrației Trump, care au intrat în vigoare săptămâna trecută.

Politicienii elvețieni iau în calcul intervenția lui Federer și Infantino pentru a negocia cu Donald Trump

Administrația Trump a aplicat un tarif de 39% pentru că SUA ar avea un deficit comercial de peste 38 de miliarde de dolari cu Elveția. Deși a vizat mai mult produsele farmaceutice, tariful se aplică pentru toate produsele.

Cele mai afectate vor fi ceasurile elvețiene, dar și mașinile și alimentele, conform monochrome-watches.com.

Oficialii elvețieni și liderii comunității de afaceri din Țara Cantoanelor acum caută soluții pentru a reduce surplusul comercial cu SUA și pentru a convinge administrația Trump să scadă taxele.

Unii politicieni elvețieni au propus ca Infantino să fie folosit ca un canal informal de negociere cu președintele american, după ce Donald Trump a participat la finala FIFA Club World Cup din New Jersey în iulie.

Acesta a fost însoțit de soția sa, Melania, și a stat în lojă alături de Gianni Infantino, președintele FIFA, pentru a urmări finala care a fost câștigată de Chelsea, scor 3-0, în fața celor de la PSG.

Potrivit reuters.com, Trump ar putea fi influențat și de o abordare directă din partea lui Federer, având în vedere aprecierea sa pentru personalitățile cunoscute.

„Dacă personalități care îl cunosc discută cu el, nu ne opunem” a declarat Karin Keller-Sutter, președinta Confederației Elvețiene, precizând însă că negocierile oficiale cu Washingtonul vor fi conduse de guvern.

Aceasta nu este o strategie pe care o putem urma oficial. Nu știm dacă acest lucru ar avea cu adevărat efect la final. Karin Keller-Sutter

„Sper că este adevărat,” a spus ea, referindu-se la declarația secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a afirmat că problemele comerciale ar putea fi rezolvate până în octombrie.

Keller-Sutter a subliniat că taxa impusă de SUA este nejustificată și trebuie redusă.

Nu este corect să plătim taxe mari, să ne complicăm condițiile de afaceri și totuși să suportăm aceste costuri”, a mai spus ea.

Totuși, Keller-Sutter a recunoscut că, fiind o țară mică fără o influență politică majoră, Elveția are un spațiu limitat de manevră în negocierile internaționale.

