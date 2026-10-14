„Craiova nu mă surprinde” Antrenorul lui Getafe, înaintea duelului din Conference League: „E suficient să vezi stadionul”

Jose Bordalas (62 de ani), antrenorul celor de la Getafe, a prefațat meciul cu Universitatea Craiova din Conference League.

Partida se joacă joi, de la ora 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Tehnicianul spaniolilor este precaut în privința deplasării din Bănie.

Jose Bordalas: „E suficient să vezi stadionul pentru a-ți da seama cât de mult a crescut această echipă”

„Acest prim meci este foarte emoționant, suntem conștienți de dificultăți, va fi o atmosferă frumoasă și nu va fi ușor. Vrem să facem un meci excelent.

Echipa este plină de entuziasm, sperăm să le aducem bucurie suporterilor noștri. Pentru noi înseamnă foarte mult cei 300 de suporteri care ne însoțesc.

Adversara are jucători interesanți. Craiova nu mă surprinde, e suficient să vezi stadionul pentru a-ți da seama cât de mult a crescut această echipă și ce potențial are. Trebuie să jucăm bine și să facem un meci bun.

Nu este momentul să-i regretăm pe cei care lipsesc și trebuie să încercăm să ne adaptăm pentru a da tot ce avem mai bun”, a declarat Bordalas la conferință, potrivit marca.com.

Getafe ocupă locul 14 în La Liga, cu 8 puncte adunate după primele 8 etape, în timp ce campioana U Craiova se află pe locul 3 în Superligă, la 3 puncte în spatele liderului Dinamo, după primele 11 runde.

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