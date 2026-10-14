„E război!” Televiziunea lui Real Madrid, atac furios după suspendarea primită de Vinicius

Real Madrid TV a reacționat dur după suspendarea drastică primită de Vinicius, în urma cartonașului roșu încasat în partida cu Villarreal, scor 1-0.

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Starul lui Real Madrid va rata următoarele 4 etape din La Liga, printre care se numără și derby-ul cu Barcelona, iar jurnaliștii televiziunii madrilene au răbufnit imediat.

Real Madrid TV, atac dur după suspendarea primită de Vinicius Junior

„Acum, în legătură cu Vinícius, ei bine, e război”, au transmis jurnaliștii RMTV, care au susținut apoi că multe publicații din Spania s-ar fi poziționat contra echipei și „împotriva tuturor acestor lucruri trebuie să lupte această echipă în competiția spaniolă”.

Ulterior, cei din studio au făcut trimitere la modul în care sunt sancționate faulturile asupra lui Vinicius în Liga Campionilor, comparativ cu La Liga.

„În Europa, faulturile asupra lui Vinicius nu sunt ca în competiția spaniolă și, atunci când sunt, sunt sancționate corespunzător. Aici, arbitrii nu sunt părtinitori.

Ar fi lipsit doar ca arbitrii spanioli să poată arbitra echipa madrilenă în această competiție… ar fi fost îngrozitor”, au mai transmis jurnaliștii RMTV, potrivit marca.com.

În final, aceștia au subliniat că Vinicius este „puțin protejat în comparație cu modul în care sunt protejate alte vedete. Nu există așa ceva în cazul Barcelonei”.

Cum s-a produs eliminarea lui Vinicius

Brazilianul a fost eliminat de arbitrul Diaz de Mera în minutul 71 al partidei, după ce l-a tras de păr pe canadianul Nathan Saliba.

Lucrurile s-au complicat pentru superstarul lui Real Madrid. „Centralul” a notat în raport că jucătorul a continuat să protesteze vehement și s-a îndreptat spre zona în care se afla arbitrul, manifestând o atitudine agresivă.

Astfel, atitudinea acestuia a dus la o decizie dură a Comisiei de Disciplină din Spania.

Meciurile pe care le va rata Vinicius în La Liga:

8 octombrie - Sevilla (acasă)

25 octombrie - Barcelona (deplasare)

1 noiembrie - Racing Santander (deplasare)

7 noiembrie - Valencia (deplasare)

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