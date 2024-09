De ce arată Ghencea execrabil Dialog GOLAZO.ro cu cel care a întreținut terenul până în februarie, dată după care gazonul s-a stricat

Grecul Tassos Dedes conduce firma UniSports, care a menținut gazonul în Ghencea la o calitate deosebită de când a fost construit stadionul și până la începutul acestui an.

Acesta a contestat licitația pe care a pierdut-o în februarie în fața firmei lui Stelian Dia, dar procesul încă nu s-a terminat.

„Am o explicație pentru modul în care arată acum Ghencea”, spune Tassos Dedes, cel care se ocupă în prezent de terenurile din Giulești și Arcul de Triumf.

România - Lituania s-a disputat pe un teren execrabil. Gazonul în Ghencea s-a stricat în ultima vreme, iar în această vară chiar a ajuns să fie aproape impracticabil.

Inclusiv Mircea Lucescu a acuzat starea suprafeței de joc și a solicitat ca echipa să nu mai evolueze acolo. Și, apar întrebările logice:

Cum e posibil ca un gazon care a arătat în anii trecuți senzațional să ajungă acum să semene cu un câmp de cartofi?

Cum e posibil ca o suprafață de joc pentru care se solicita o garanție de 700.000 de euro pentru a se juca pe ea să devină chiar un pericol pentru integritatea fotbaliștilor?

Sunt întrebări la care nimeni dintre cei care administrează stadionul sau care se ocupă acum se întreținerea terenului n-au răspuns. Iar FRF a luat deja decizia de a pleca din Ghencea pentru ultimele două jocuri din 2024, cu Kosovo și Cipru, ambele în noiembrie, în grupa de Liga Națiunilor.

Licitația pentru întreținerea gazonului se judecă de 8 luni

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu managerul firmei care atâta vreme cât a avut în responsabilitate gazonul de pe stadionul Steaua, suprafața de joc a fost excepțională.

Firma se numește UniSports, e condusă de un grec, Tassos Dedes și s-a ocupat de teren de la inaugurarea arenei și până la începutul lui 2024.

3 ani a întreținut firma UniSport suprafața de joc de pe arena Steaua: februarie 2021 - februarie 2024

„N-am avut contract direct cu Ministerul Apărării sau cu cu CSA Steaua, ci am fost subcontractanți.

Firma Erbașu, care a construit arena, era obligată, ca să mențină garanția stadionului, să apeleze la o firmă care să întrețină gazonul, iar noi am fost aceea.

În februarie 2024 a avut loc o nouă licitație, o altă firmă a oferit mai mult și a câștigat”, a declarat Tassos Dedes.

Firma a contestat pierderea contractului de întreținere la gazonul din Ghencea, considerând că cea care a câștigat licitația nu îndeplinea toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

Cele două părți încă se judecă la tribunal, dar din februarie UniSports nu s-a mai ocupat de teren.

„Am o explicație, dar o țin pentru mine”

Respectivul moment a fost și cel care a declanșat degradarea gazonului.

Cel mai bun exemplu e modul în care el arăta la ultimul meci oficial disputat acolo la finalul lui 2023, când UniSports încă îngrijea suprafața de joc.

Steaua - Corvinul 0-1, s-a disputat în chiar ultima zi din noiembrie, iar o captură TV Prima Sport, post care a transmis meciul, demonstrează calitatea ireproșabilă pe care o avea câmpul de joc.

Iar, în prezent, la 10 luni distanță, terenul a fost execrabil la meciul România - Lituania, așa cum a fost și pe parcursul verii.

„Evident că am văzut și eu cum se prezintă acum gazonul din Ghencea. Mă întrebați dacă am vreo explicație? Da, am, dar nu vreau să o fac publică. O țin doar pentru mine fiindcă poate ar părea neprofesionist dacă m-aș pronunța fără să fiu acolo, la fața locului și să iau și mostră din adâncimea gazonului, dar, repet, o explicație am ”, a spus Tassos Dedes.

Să știți că și cele mai mari firme din lume pot avea dificultăți în a aduce un gazon într-o stare bună. Ați văzut calitatea unor terenuri la Euro? A lăsat de dorit și vorbim de Germania, chiar și recentul meci Germania - Ungaria, de la Dusseldorf, s-a jucat pe o suprafață proastă. Tassos Dedes, manager UniSports

Cine are acum grijă de gazonul din Ghencea

Cel care a câștigat licitația în Ghencea a fost Stelian Dia, cu firma lui de administrare și întreținere a suprafețelor de joc.

E un cunoscut „jucător” în această industrie. El e cel care se ocupă de gazonul de pe Arena Națională, dar și de pe Ion Oblemenco, din Craiova.

Disputa dintre cele două firme a fost și la Arcul de Triumf, acolo unde s-a întâmplat exact invers ca în Ghencea.

Cel care avea în administrare era Stelian Dia, dar a pierdut următoarea licitație în fața celor de la UniSports. A contestat în instanță, iar acolo există o decizie definitivă, anume că licitația a fost considerată legală.

Noul gazon din Giulești, marele pariu al firmei UniSports

Firma grecului Dedes se ocupă și de terenul din Giulești, unde gazonul a fost complet schimbat.

„Pentru ca o lucrare să fie garantată sută la sută e nevoie de două luni. Fiindcă trebuie scos totul și reînsămănțat.

Așa am procedat în Giulești, unde am avut însă doar o lună. Chiar e pariul nostru pentru perioada următoare. Rapid - U Cluj se va juca luni acolo, va avea parte de un gazon bun, probleme apar după ce se intră pe el, dar sper să ne descurcăm ulterior și să fie bun ”, a spus cel care conduce UniSports.

Pe Arc: 3 ore fotbal + două meciuri de rugby

Și suprafața de joc de pe Arcul de Triumf a avut de suferit în această vară. Tot grecul Dedes se ocupă și acolo, ca și pe Rapid:

„Vorbim despre același lucru, lipsa de timp de care un gazon are nevoie pentru a se reface. Imaginați-vă că în weekend-ul care a trecut, acolo, pe Arc, sâmbătă s-a jucat fotbal 3 ore, în cadrul unui eveniment, după care, a doua zi, au avut loc două meciuri de rugby, iar vineri, peste 3 zile, are loc Dinamo - Slobozia, în campionat.

Am intrat deja pe el pentru a face câteva lucrări, sper să fie cât mai bun vineri seara”.