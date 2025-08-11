Șoc la Cincinnati! Emma Navarro, eliminată de #125 WTA, după ce tatăl ei a investit peste 130 de milioane de dolari în dezvoltarea turneului

Emma Navarro (24 de ani, #11 WTA) a fost eliminată de la turneul de 1.000 de puncte de la Cincinnati.

Jucătoarea din SUA a pierdut în trei seturi, scor 4-6, 6-1, 4-6 în fața Ellei Seidel (20 de ani, 125 WTA).

Eliminarea surpriză a lui Navarro a venit la scurt timp după ce organizatorii au anunțat suma investiției pentru modernizarea complexului și a turneului, la care a contribuit masiv și tatăl sportivei.

Emma Navarro, eliminată în turul 2 la Cincinnati

Navarro a fost eliminată în mod surprinzător de tânăra germană Ella Seidel, locul 125 WTA, într-un meci care a durat 59 de minute.

Emma este fiica miliardarului american Ben Navarro, care deține o avere estimată la 4 miliarde de dolari, și care a contribuit masiv la modernizarea turneului american de 1.000 de puncte.

Oficialii au anunțat zilele trecute că au fost investite aproximativ 260 de milioane de dolari în noi terenuri sau în extinderea capacității arenelor deja existente, jumătate din sumă fiind suportată de tatăl jucătoarei, potrivit dailymail.co.uk.

Sorana Cîrstea este și ea prezentă la Cincinnati, unde o va întâlni în turul 3 pe chinezoaica Yue Yuan (98 WTA).

Câștigătoarei partidei se va duela mai departe, în optimi, cu Iga Swiatek, favorita numărul 3 a turneului.

