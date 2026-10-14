Legenda Stelei '86 a răbufnit Riscă să rămână fără  indemnizația de merit: „Aveam și eu nevoie de acești bani”
Iosif Rotariu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Legenda Stelei '86 a răbufnit Riscă să rămână fără indemnizația de merit: „Aveam și eu nevoie de acești bani”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 17:30
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 17:30
  • Iosif Rotariu (64 de ani) s-a declarat extrem de dezamăgit când a aflat că riscă să rămână fără indemnizație de merit.
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Proiectul de lege care le va permite câștigătorilor Cupei Campionilor Europeni să primească indemnizații de merit a fost adoptat azi, 14 octombrie, de Camera Deputaților.

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Următorul pas este trimiterea proiectului la promulgare, către președintele României, Nicușor Dan. Anterior, pe 16 septembrie, propunerea legislativă fusese adoptată și de Senat.

Proiectul nu îi privește doar pe câștigătorii CCE '86. Vor beneficia de indemnizația de merit toți sportivii români care, în calitate de componenți ai unor echipe de club din România, au contribuit la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, a Ligii Campionilor Europeni sau a Supercupei Europei, în cadrul competițiilor oficiale intercluburi organizate la nivel european pentru sporturile de echipă, indiferent de anul obținerii performanței.

Iosif Rotariu riscă să rămână fără indemnizație: „Am adoptat copii, aveam și eu nevoie de acești bani”

Fostul mare jucător al Stelei a ajuns în Ghencea în vara lui 1986, la câteva luni după ce „militarii” au cucerit Liga Campionilor.

Rotariu riscă să nu primească indemnizație chiar dacă a făcut parte din lotul roș-albaștrilor, care a cucerit Supercupa Europei în 1987. Acesta nu a evoluat în partida cu Dinamo Kiev, deoarece s-a accidentat.

În acest context, Iosif Rotariu s-a revoltat față de situație și a venit cu mai multe argumente despre motivul pentru care ar trebui să primească și ei cei 6.200 de lei.

„Eu am fost la Monte Carlo, am stat două zile acolo după meci, dar, din păcate, înainte de meciul cu Dinamo Kiev am făcut ruptură de menisc la Trofeul Bernabéu. Prin minutul 60 al meciului cu Real Madrid, Hugo Sánchez a venit cu un tackling din spate și m-a lovit. A fost după perioada de pregătire de la Forban.

Apoi am ajuns la București și m-am operat exact înainte de Supercupa Europei. Asta e. Am jucat și finala Cupei Campionilor (n.r. - în 1989) , deci nu știu ce… O să vorbesc și eu cu Ciprian Paraschiv. Da, ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Normal că nu e plăcut, pentru că am fost acolo. Nu știu cum se poate rezolva.

Am fost împreună cu toții, cu soțiile, la Monte Carlo. Am văzut meciul din tribună, alături de soția mea. Eu venisem la Steaua cu 3-4 zile înaintea lui Gică Hagi. A fost foarte dureros să văd meciul din tribune. Rămân cu un gust amar, pentru că am jucat și am câștigat atâtea trofee. Am fost printre jucătorii care au jucat și finala Cupei Campionilor în 1989.

Am avut ani plini la Steaua, nu am fost pe acolo, prin lot. Am fost, alături de Hagi, singurii care am intrat în echipa mare și am câștigat opt trofee cu Steaua.

Ce pot să mai zic? Normal că sunt supărat că nu am niciun beneficiu de nicăieri, după atâția ani de fotbal. Nu știu cum ar putea să se mai facă ceva și pentru mine.

Am adoptat copii, aveam și eu nevoie de acești bani… Cine o să mai joace finale de Cupa Campionilor? Acolo este exprimarea că vor primi «componenții echipei», iar eu am fost component al echipei Steaua.

Poate nu eram titular, dar cu siguranță aș fi intrat pe parcurs, pentru că am jucat și în turneul cu Real Madrid și am fost printre cei mai remarcați jucători. Mi-aș fi dorit și eu să fiu pe teren și e dureros. Eram stresat și atunci.

Am pierdut și semifinala de Liga Campionilor cu Benfica, după intrarea lui Souness de la Glasgow, când a trebuit să mă operez din nou. Sunt dezamăgit”, a declarat Iosif Rotariu, citat de fanatik.ro.

114 meciuri
a jucat Iosif Rotariu pentru Steaua în două perioade distincte: 1986–1990 și 1998–1999. A marcat 32 de goluri

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