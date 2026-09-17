Moarte subită  O fostă sportivă a decedat într-un mod neașteptat, la doar 30 de ani » Era însărcinată
Foto: Instagram
Campionate

Moarte subită O fostă sportivă a decedat într-un mod neașteptat, la doar 30 de ani » Era însărcinată

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 15:42
alt-text Actualizat: 17.09.2026, ora 17:20
  • Fosta fotbalistă Kayla Saager-Beckley a murit subit, la vârsta de 30 de ani.
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Kayla Saager-Beckley, care a fost căpitanul echipei de fotbal feminin a Universității Binghamton din New York, a fost găsită inconștientă pe 9 septembrie.

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Kayla Saager-Beckley a decedat la vârsta de 30 de ani

Kayla Saager-Beckley era soția lui John Beckley, antrenorul secund al echipei Tulsa. Tre Lamb, antrenorul principal al formației, a fost persoana care a anunțat tragicul deces.

„Am avut parte de o tragedie în familia noastră fotbalistică. Kayla, soția unuia dintre antrenorii noștri John Beckley, a murit subit miercuri dimineață, în jurul orei 7:00, în urma unei urgențe medicale.

Făcea exerciții fizice, iar 10 minute mai târziu a fost găsită inconștientă”, a anunțat în primă parte Tre Lamb, conform sports.yahoo.com.

Kayla și John Beckley se căsătorise recent, iar fosta sportivă era însărcinată cu primul copil.

„A fost pur și simplu o săptămână extrem de grea pentru el, pentru noi, ca staff, și pentru soțiile antrenorilor. Avea 30 de ani. Era însărcinată cu fiica lor, Sawyer. Și a fost foarte greu pentru întregul nostru staff.

Aseară (n.r. - marți) am organizat un moment comemorativ pentru ea. Vă implorăm doar să vă rugați pentru familia Saager și familia Beckley.

O vom omagia în această săptămână, la meciul nostru, printr-un sticker comemorativ aplicat pe căști, iar ea este cu siguranță în gândurile și rugăciunile noastre. Continuați să vă gândiți la ei și să îi aveți în rugăciunile voastre”, a mai declarat Tre Lamb.

Cauza decesului neașteptat al fostei sportive va fi anunțată peste câteva luni.

Un raport nu va fi disponibil până când nu vom finaliza toate testele, ceea ce va dura între trei și șase luni”, a transmis un purtător de cuvânt al Biroului de Medicină Legală din Tulsa, conform nypost.com.

Kayla Saager-Beckley a fost căpitanul echipei de fotbal feminin a Universității Binghamton, pentru care a marcat 22 de goluri în două sezoane.

După încheierea carierei universitare, aceasta a jucat fotbal profesionist în Cehia. A mai evoluat și pentru NC State și West Virginia și a fost desemnată „Atacantul anului în America de Est”, în 2017, conform marca.com.

Neel Bhattacharjee, antrenorul echipei Binghamton, a transmis într-un comunicat:

„Echipa feminină de fotbal a Universității Binghamton este profund îndurerată de trecerea în neființă a Kaylei Saager-Beckley.

Kayla a fost o atacantă periculoasă, înzestrată cu un talent extraordinar de a marca goluri, iar reușitele sale au contribuit la creșterea nivelului competitiv și a prestigiului programului nostru. Până în ziua de astăzi, ne sprijinim pe moștenirea pe care ne-a lăsat-o.

Dincolo de teren, era cunoscută pentru sufletul său mare și dragostea profundă pentru familie. Suntem devastați de această pierdere și le transmitem cele mai sincere condoleanțe și întregul nostru sprijin părinților ei, Ron și Noranne, precum și soțului ei, John. Odihnește-te în pace”, a spus Bhattacharjee.

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