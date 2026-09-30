Momente răscolitoare în Turcia Amical Konyaspor - Palestina B: „Liniștea se păstrează când copiii dorm, nu când mor”
La una dintre scenografii a fost prezent mesajul „Liniștea se păstrează când copiii dorm, nu când mor”
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Momente răscolitoare în Turcia Amical Konyaspor - Palestina B: „Liniștea se păstrează când copiii dorm, nu când mor”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 22:28
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 22:32
  • Konyaspor, echipă de primă ligă turcă, și naționala B a Palestinei s-au întâlnit miercuri, 30 septembrie, într-un meci amical disputat la Konya, în cadrul evenimentului „Ziua Palestinei” și încheiat 2-2
  • Partida a fost precedată și întreruptă de mai multe momente dedicate copiilor și sportivilor palestinieni afectați de conflictul din Gaza
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Stadionul din Konya a fost decorat cu steaguri ale Turciei și Palestinei, iar suporterii au pregătit mai multe momente speciale pentru partida dintre cele două echipe.

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Naționala Palestinei a fost întâmpinată cu torțe și scandări de către fanii locali înainte de sosirea la stadion.

Înaintea meciului, fotbaliștii palestinieni au ieșit pe teren pentru a saluta publicul. Konyaspor a transmis, la rândul său, mesajul „Bine ați venit acasă. Suntem aceiași suporteri, suntem de aceeași parte”, într-o postare dedicată reprezentativei Palestinei.

Jucării aruncate pe teren în memoria copiilor

Unul dintre cele mai emoționante momente s-a produs în timpul primei reprize. Jocul a fost oprit, iar luminile stadionului au fost stinse. Pe ecranele arenei au fost afișate numele copiilor care și-au pierdut viața în Gaza.

Ulterior, după anunțul organizatorilor, mii de suporteri au aruncat pe teren jucăriile aduse cu ei. Gestul a fost dedicat copiilor palestinieni și a avut rolul de a atrage atenția asupra situației disperate a acestora.

Pe teren a fost desfășurat și un banner cu reprezentări ale păcii și libertății, printre care un porumbel alb, o ramură de măslin, steagul Palestinei și Ierusalimul. În tribune au fost afișate, de asemenea, mesaje dedicate copiilor și victimelor conflictului.

La una dintre scenografii a fost prezent mesajul „Liniștea se păstrează când copiii dorm, nu când mor”.

Minut special pentru sportivii palestinieni

Un alt moment simbolic a avut loc în minutul 10 și 14 secunde al partidei. Cele două echipe au oprit jocul pentru a marca numărul sportivilor palestinieni despre care organizatorii au afirmat că și-au pierdut viața începând cu 7 octombrie 2023.

Fotbaliștii au rămas nemișcați la 10:14, moment în care a fost transmis mesajul de comemorare pentru cei 1.014 sportivi menționați în cadrul evenimentului.

Înaintea partidei, jucătorii celor două formații au intrat pe teren alături de copii din Gaza și au salutat împreună publicul. În apropierea terenului au fost eliberați porumbei albi, iar pe stadion au fost intonate imnurile Turciei și Palestinei.

„Meciul a fost încheiat în minutul 89:59, simbolizând faptul că în Palestina nu doar fotbalul e întrerupt și neterminat, ci și viețile, visele, copilăria”, au scris turcii de la TRT Spor.

Mesajele transmise înaintea meciului

Evenimentul a fost însoțit și de declarații ale mai multor oficiali turci. Necmeddin Bilal Erdoğan, președintele Consiliului de Administrație al Fundației İlim Yayma, a vorbit înaintea meciului despre semnificația întâlnirii dintre Konyaspor și naționala Palestinei.

„Noi spunem: «Aici este și casa voastră». Le transmitem fraților noștri palestinieni mesajul: «Nu sunteți abandonați». Spunem: «Chiar dacă toată lumea ar păstra tăcerea, Turcia nu va păstra tăcerea în fața acestei situații»”, a declarat Bilal Erdoğan.

Acesta a adăugat: „Vrem să se oprească ceea ce se întâmplă pentru ca acești copii să poată trăi, să poată merge la școală și să existe pace în regiune. Vrem ca poporul palestinian să poată trăi liber în propria patrie.”

La rândul său, ministrul turc al Tineretului și Sportului, Osman Aşkın Bak, a prezentat partida drept un mesaj de solidaritate transmis prin intermediul sportului. Oficialul a subliniat rolul fotbalului ca mijloc de transmitere a unor mesaje către publicul internațional.

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