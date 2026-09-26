Dan Udrea Care sunt anomaliile din meciul cu Suedia pentru care Hagi ar trebui să dea explicații! +56 foto
Opinii

Dan Udrea Care sunt anomaliile din meciul cu Suedia pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 07:00
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 07:00
  • De ce ne spune Hagi că sunt meciuri în care evaluează jucătorii? Să-l anunțe cineva că amicalele s-au terminat în luna iunie.
  • De pierdut, noi am mai tot pierdut, dar greșelile selecționerului trebuie acceptate și remediate.
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Câteva concluzii după eșecul cu Suedia, în primul meci din grupa de Liga Națiunilor, scor 1-2.

  • Nu sunt de acord cu cei care spun că în prima repriză am fost buni. Să fim serioși, în minutul 7 scorul trebuia să fie 2-0. Golul nostru e o întâmplare, exact cum a spus și Mutu, care a catalogat la fel și preluarea lui Man.
  • Apropo de Mutu, senzațională analiza lui de după meci în platoul de la Antena 1. Mi-a plăcut mult tot ce a spus: criticile, laudele, observațiile lui, absolut totul argumentat.
  • Ianis Hagi. Slab! Mai mult comentează deciziile arbitrilor și cere explicații centralului decât să joace cu adevărat.
  • Mai slab decât Hagi a fost Tănase. Zero barat, la un moment dat nici nu mai știam că intrase.
  • Mi-a plăcut Louis Munteanu. Am spus-o și după amicalul cu Țara Galilor, e principalul atacant al României la acest moment. Ceilalți remarcați ai mei: Man, mai mult pentru că a băgat mingea în poartă, Drăgușin, dar și Rațiu.
  • N-am înțeles cum am ajuns în ultimele 25 de minute să alergăm după egalare cu Mihăilă vârf, dar cu Bîrligea lăsat la Mogoșoaia și Ianis Stoica neconvocat. Am jucat la 1-2 fără atacant de meserie, iată o anomalie pentru care Hagi ar trebui să dea explicații.
  • E ciudat și cum Tudor Băluță ajunge direct titular la națională, deși la Craiova nu prea prindea primul 11 până să fie vândut Anzor. Bulversantă explicația lui Hagi privind schimbarea lui: „avea ceva la stomac de dinainte de meci, iar la pauză i-a spus doctorului că nu mai poate”. Toți am crezut că prestația lui slabă a fost cauza!
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  • Altă anomalie: Screciu e ales să joace închizător, deși la Craiova e folosit doar stoper. Această poziție, a închizătorului, e cea mai mare problemă a acestei naționale, pe care pare că nici Hagi nu știe să o rezolve.
  • De Ghiță n-are rost să discutăm. A fost cel mai slab, a cedat presiunii, dar e normal pe undeva ca diferența să fie aceasta între un stoper de Zweite Bundesliga și doi atacanți de Premier League, care au costat peste 200 de milioane de euro!
  • Golul 3 al Suediei a fost anulat cu VAR, dar el ne-a arătat ceva ce n-am fi dorit să aflăm: că avem un portar vulnerabil!
  • Suntem deja pe ultimul loc în grupă.
  • S-a ales prafu’ de previziunea lui Ilie Dumitrescu, care a zis că o să facem 10 puncte în primele 4 meciuri.
  • Hagi deja începe să ne spună că aceste meciuri sunt pentru a evalua jucătorii. Să-i spună cineva selecționerului că amicalele s-au terminat în iunie și că Liga Națiunilor face parte din drumul spre Euro 2028!
romania suedia liga natiunilor nations league
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