Cătălin Țepelin Nu înțeleg ce vrea Hagi
Opinii

Cătălin Țepelin Nu înțeleg ce vrea Hagi

alt-text Cătălin Țepelin
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 07:15
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 10:01
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

1. Nu înțeleg deloc, dar absolut deloc strategia lui Gică Hagi. Nu pricep rotația asta extremă, cu 9 titulari noi de la un meci la altul. Din cele 14 echipe implicate aseară în Liga Națiunilor, doar Ucraina a mai ales această strategie. Ucraina a făcut însă 4 puncte, noi niciunul.

2. Nu înțeleg ce vrea Hagi să mai vadă la Burcă. Sau la Mihăilă. Sau la Tănase. Îi simți că sunt fie trecuți, fie complet ieșiți din formă, de ce mai tragi de ei acum? Vrei să-i salvezi pe ei înainte să salvezi naționala?

Cătălin Țepelin Nu înțeleg ce vrea Hagi Cătălin Țepelin Nu înțeleg ce vrea Hagi

3. Nu înțeleg nici de ce Hagi tratează Liga Națiunilor ca pe o miuță pregătitoare pentru preliminariile de la anul. E ca și cum antrenorii de la Dinamo, Craiova sau Rapid ar face tot felul de experimente acum și ar sacrifica punctele din sezonul regulat ca să exerseze scheme pentru play-off-ul din primăvara lui 2027.

Dacă România termină grupa asta de Liga Națiunilor pe locul 1 sau 2, intră în urna a doua în preliminarii și vom avea (teoretic) doar un singur adversar mai puternic. Și noi tratăm superficial această șansă?

4. Nu înțeleg cum Hagi cere optimism, încredere și atitudine pozitivă din partea tuturor, dar refuză să înțeleagă că toate acestea nu pot veni dacă echipa joacă din rău în mai rău și pierde meci după meci. Aseară, Hagi a băgat 5 fundași centrali în echipa de start. Rezultatul: Bosnia ne-a iertat de alte câteva goluri în afara celor 4.

5. Nu înțeleg ce s-a lucrat la antrenamente dacă în două meciuri am luat 6 goluri, toate din contre sau din faze fixe. Teoretic, acestea pot fi controlate dacă citești bine adversarul înainte și dacă pregătești meciul în consecință.

Cine e de vină aici, antrenorul-strateg sau jucătorii care nu pot procesa indicațiile?

6. Nu înțeleg de unde să scoatem rezerve de optimism când pe noi ne-au bătut lejer două echipe care n-au forțat. Și nici nu sunt sperietori. Dacă facem o paralelă cu competițiile de club, Suedia și Bosnia ar fi cel mult de Europa League, nu de Champions. Noi, însă, probabil n-am prinde nici Conference, la cum am jucat în aceste zile.

7. Nu înțeleg unde e curajul lui Hagi, unde e flerul lui de antrenor cu ochi la fotbaliști tineri, pe care să-i forțeze, să le dea încredere. Bosnia a jucat cu o linie ofensivă formată din 3 jucători sub 21 de ani. La noi, singurul Under folosit de Hagi a fost David Matei. A prins doar 25 de minute în două meciuri. Atât s-a putut.

Bun, mai sunt 4 meciuri de Liga Națiunilor, teoretic lucrurile se pot schimba în bine, practic nu văd cum s-ar petrece minunea asta. Se spune că speranța moare ultima, dar a noastră mă tem că e deja la reanimare.

echipa nationala a romaniei gica hagi Romania Bosnia Hertegovina liga natiunilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:00
Proces pentru bani publici Se dezleagă schema facturilor stornate de la Hermannstadt. Fitness la firma unui partener de afaceri al unui acționar
Proces pentru bani publici Se dezleagă  schema facturilor stornate de la Hermannstadt. Fitness la firma unui partener de afaceri al unui acționar
15:08
„Trebuie să supraviețuim” Șumudică anunță alte plecări de la CFR Cluj » Ce spune despre nou-veniți: „Dacă l-aș fi luat pe Cubarsi...”
„Trebuie să supraviețuim” Șumudică anunță alte plecări de la  CFR Cluj » Ce spune despre nou-veniți: „Dacă l-aș fi luat pe Cubarsi...”
14:41
Pregătiți-vă de baraje-șoc cu Feroe sau Luxemburg! România riscă să ajungă la cel mai jos nivel: duel cu naționale din lumea a treia, în martie 2027, pentru supraviețuire
Pregătiți-vă de baraje-șoc cu Feroe sau Luxemburg! România riscă să ajungă la cel mai jos nivel: duel cu naționale din lumea a treia, în martie 2027, pentru supraviețuire
15:00
Știu și viitorul selecționer Polonezii pregătesc debarcarea antrenorului dacă nu câștigă în fața „tricolorilor”. Cine vine
Știu și viitorul selecționer Polonezii pregătesc debarcarea antrenorului dacă nu câștigă în fața „tricolorilor”. Cine vine
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Top stiri
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Formula 1
28.09
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Citește mai mult
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Tenis
28.09
Decizia luată de Cîrstea Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing
Citește mai mult
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Liga Națiunilor
28.09
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Citește mai mult
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie
B365
29.09
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie
Citește mai mult
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 2 dinamo bucuresti 6 rapid 11 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share