7 scurte. România - Bosnia 2-4: un dezastru, n-are rost să ne ferim de cuvinte.

Și sunt multe lucruri de neînțeles după aceste două meciuri.

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1. Nu înțeleg deloc, dar absolut deloc strategia lui Gică Hagi. Nu pricep rotația asta extremă, cu 9 titulari noi de la un meci la altul. Din cele 14 echipe implicate aseară în Liga Națiunilor, doar Ucraina a mai ales această strategie. Ucraina a făcut însă 4 puncte, noi niciunul.

2. Nu înțeleg ce vrea Hagi să mai vadă la Burcă. Sau la Mihăilă. Sau la Tănase. Îi simți că sunt fie trecuți, fie complet ieșiți din formă, de ce mai tragi de ei acum? Vrei să-i salvezi pe ei înainte să salvezi naționala?

3. Nu înțeleg nici de ce Hagi tratează Liga Națiunilor ca pe o miuță pregătitoare pentru preliminariile de la anul. E ca și cum antrenorii de la Dinamo, Craiova sau Rapid ar face tot felul de experimente acum și ar sacrifica punctele din sezonul regulat ca să exerseze scheme pentru play-off-ul din primăvara lui 2027.

Dacă România termină grupa asta de Liga Națiunilor pe locul 1 sau 2, intră în urna a doua în preliminarii și vom avea (teoretic) doar un singur adversar mai puternic. Și noi tratăm superficial această șansă?

4. Nu înțeleg cum Hagi cere optimism, încredere și atitudine pozitivă din partea tuturor, dar refuză să înțeleagă că toate acestea nu pot veni dacă echipa joacă din rău în mai rău și pierde meci după meci. Aseară, Hagi a băgat 5 fundași centrali în echipa de start. Rezultatul: Bosnia ne-a iertat de alte câteva goluri în afara celor 4.

5. Nu înțeleg ce s-a lucrat la antrenamente dacă în două meciuri am luat 6 goluri, toate din contre sau din faze fixe . Teoretic, acestea pot fi controlate dacă citești bine adversarul înainte și dacă pregătești meciul în consecință.

Cine e de vină aici, antrenorul-strateg sau jucătorii care nu pot procesa indicațiile?

6. Nu înțeleg de unde să scoatem rezerve de optimism când pe noi ne-au bătut lejer două echipe care n-au forțat. Și nici nu sunt sperietori. Dacă facem o paralelă cu competițiile de club, Suedia și Bosnia ar fi cel mult de Europa League, nu de Champions. Noi, însă, probabil n-am prinde nici Conference, la cum am jucat în aceste zile.

7. Nu înțeleg unde e curajul lui Hagi, unde e flerul lui de antrenor cu ochi la fotbaliști tineri, pe care să-i forțeze, să le dea încredere. Bosnia a jucat cu o linie ofensivă formată din 3 jucători sub 21 de ani. La noi, singurul Under folosit de Hagi a fost David Matei. A prins doar 25 de minute în două meciuri. Atât s-a putut.