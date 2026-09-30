Cine preia numărul lui Messi Scaloni trebuie să aleagă noul decar al Argentinei » Anunțul făcut de selecționer

Lionel Scaloni (48 de ani), selecționerul Argentinei, a anunțat că, pentru moment, niciun jucător nu va prelua numărul 10, cel pe care l-a purtat Lionel Messi (39 de ani).

Starul Argentinei se pregătește pentru meciul de retragere de la națională, care va putea fi urmărit la TV și în România.

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Ultimul meci ai lui Messi la națională va fi împotriva Beninului, programat la ora 02:00, în noaptea de 6 spre 7 octombrie. Partida se va disputa la Buenos Aires, pe stadionul Monumental.

Numărul 10 al lui Messi nu va fi preluat, pentru moment, de niciun jucător

Lionel Scaloni a precizat că numărul purtat de legendarul Lionel Messi la națională va fi preluat, la un moment, de un alt jucător.

„Nu suntem obligați să atribuim numărul pentru aceste meciuri, așa că nu îl vom oferi nimănui până la meciul de adio al lui Leo.

Ideea este că, în cele din urmă, cineva o să-l preia, având în vedere cât de special este să porți acest număr. Pur și simplu nu am decis încă cine va fi acel jucător”, a declarat selecționerul Argentinei, conform espn.com.

207 meciuri a jucat Lionel Messi pentru naționala Argentinei. A marcat 125 de goluri și a oferit 68 de pase decisive

Lionel Scaloni trebuie acum să gândească primul „11” al Argentinei fără să-l includă în calcule pe Lionel Messi.

„De asta sunt aceste meciuri, pentru a experimenta. Acestea fiind spuse, stilul nostru de bază se bazează în continuare pe controlul mingii. De acolo, vom vedea cum ne adaptăm”, a spus Scaloni înaintea meciului cu Bolivia.

Cele trei amicale pe care le va disputa Argentina în următoarea perioadă:

1 octombrie, ora 03:00 - cu Bolivia

4 octombrie, ora 03:00 - Burkina Faso

7 octombrie, ora 02:00 - Benin (partida de retragere a lui Messi)

Ultimul meci al lui Messi la echipa națională va putea fi urmărit în direct și în România, pe Digi Sport.

Pentru acest moment a fost pregătit și un echipament special. Numele „MESSI” și numărul 10 apar în auriu, iar tricoul include și Soarele de Mai, simbolul național al Argentinei.

Trofeele cucerite de Lionel Messi cu naționala Argentinei

Cupa Mondială din 2022

Copa America (x2): 2021/22 și 2023/24

Finalissima 2022

Medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2008, cu naționala U23

Cupa Mondială din 2005, cu naționala U20

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