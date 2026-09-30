Nuno Campos vrea mai mult  Antrenorul lui Dinamo: „Jucătorii mei au ajuns la United sau în Champions League” +30 foto
Nuno Campos
Superliga

Nuno Campos vrea mai mult Antrenorul lui Dinamo: „Jucătorii mei au ajuns la United sau în Champions League”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 20:13
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 20:13
  • Nuno Campos a semnat pe 2 ani cu Dinamo și va împlini curând 4 luni de când este în România
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Antrenorul liderului a avut presiune mare încă de la început, înlocuind un antrenor extrem de iubit de dinamoviști, Zeljko Kopic.

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Nuno Campos: „Meritul aparţine jucătorilor”

Portughezul a vorbit despre evoluțiile excelente ale echipei și despre ceea ce a reușit să facă la club în aceste luni.

„Nu m-am aşteptat şi cred că nimeni nu a crezut că putem avea acest start de sezon. Facem treaba aşa cum facem tot timpul, dar cred că meritul aparţine jucătorilor.

Vorbim, în primul rând, de calitatea pe care o au şi cred în idei. Au îmbunătăţit multe detalii, au început să înţeleagă cum să fie o echipă compactă, dar şi cum să joace ca echipă în ofensivă.

Toate acestea i-au adus la un alt nivel şi individual. Dacă îţi depăşeşti nivelul, automat şi echipa poate ajunge la un alt nivel. Este foarte bine pentru ei să aibă acest sentiment.

Avem deja trei luni împreună şi să avem acest sentiment este foarte plăcut, dar toţi din jurul nostru simt asta”, a spus Campos la Prima Sport.

Orice echipă are nevoie de timp, iar atunci când jucătorii vin pe rând este foarte dificil să ai răbdare cu ei. Iar când începe şi campionatul este şi mai greu, pentru că vin meciurile şi încărcătura de la antrenamente trebuie calculată Nuno Campos

Nuno Campos: „Trecutul meu arată că am creat jucători cu buget mic”

Tehnicianul de 51 de ani a continuat: „Fiecare club are provocările lui. Cel mai important pentru mine atunci când merg la un club este să îmi pun tricoul şi să simt cu jucătorii cum anume trebuie să onorăm tricoul pe care îl îmbrăcăm.

Pe unde am fost, lucrurile au mers bine, dar pentru că jucătorii au înţeles ceea ce le-am cerut ca echipă, ce le-am cerut individual, să îi fac să crească în multe aspecte.

În primul rând, sunt foarte onest cu ei, fiindcă atunci când eram eu jucător nu îmi plăcea atunci când antrenorul spunea ceva şi făcea altceva. Apoi, le sunt foarte apropiat. Ei ştiu că, în afara terenului, uşa mea le este deschisă şi putem să vorbim despre orice.

O să fiu cinstit, nu le voi spune ceea ce vor să audă, ci ceea ce le poate spune cineva mai experimentat despre diverse situaţii, chiar şi în cele de viaţă”.

Trecutul meu arată că am creat jucători cu buget mic, e adevărat, dar îmi arată că am putut să creez jucători şi mai mari cu buget mare. Fiindcă jucătorii mei au ajuns să joace la Manchester United sau la un nivel foarte mare în Champions League. Nuno Campos, antrenor Dinamo
Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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