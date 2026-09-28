Ce am suportat în fața Bosniei e o bătaie de joc cum rar mi-a fost dat să văd la prima reprezentativă a României

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Ce bine că s-a jucat cu porțile închise, altfel zeci de mii de români și-ar fi fi irosit ore din viață. Și ar mai fi suportat și o umilință teribilă.

Naționala României, să nu ne ferim de cuvinte, a fost o rușine în această seară. O așa bătaie de joc rar mi-a fost dat să văd.

Recent, încercând să explice de ce e greu fotbalul, Hagi a scăpat o “perlă”: “fotbaliștii trebuie să scrie cu picioarele!”.

Nici Brazilia nu-și permite ce a vrut Hagi în acest meci

I-a ieșit previziunea probabil mult mai repede decât s-ar fi așteptat. Deja se vede mâna lui Hagi: naționala chiar scrie cu picioarele!

Hagi și-a bătut joc de acest meci. Nu există nici o explicație logică pentru care primul 11 a arătat în acest mod. Să schimbi 9 titulari e ceva ce nu-și permite nici Brazilia, dar România, care abia dacă găsește 11 jucători cât să încropească o formulă de start.

Hagi fie n-a evaluat bine ce are la dispoziție, fie se crede în continuare la Farul, unde putea face ce vrea fiindcă nu-l trăgea nimeni la răspundere.

Parcă am jucat cu City, nu cu Bosnia

Cum se poate explica faptul că Hagi a selecționat 5 fundași stânga de meserie și cu Bosnia a apelat la doi stoperi pe benzi în apărare?

Ce o fi văzut la Screciu ca mijlocaș defensiv? Ce l-a propulsat pe Mihăilă să fie titular, când el e rezervă la o echipă mediocră din Turcia, iar în această seară a părut ca un jucător deja retras din activitate?

Cum o fi gândit strategia primelor două meciuri de am ajuns la meciul de acasă cu Bosnia, teoretic cel mai accesibil, să nu avem nici unul dintre jucătorii noștri de top?

Înainte de startul grupei, sincer mă așteptam să terminăm pe ultimul loc. Nu mi-aș fi imaginat însă niciodată că, într-un meci pe teren propriu cu Bosnia, adversarul va arăta precum City și vom fi umiliți ca joc.

Hagi își strică singur statuia

Bine măcar că, profitând de absența spectatorilor, FRF și-a putut afișa bannerele imense cu numele sponsorilor. E singurul lucru cu care administrația Burleanu se poate lăuda că l-a bifat cu mare succes.

Cu fotbalul, în schimb, ne va fi din ce în ce mai greu. Mai ales când suntem îndemnați să scriem cu picioarele, deși la școală aflasem că așa ceva e foarte rău.

Din păcate, Hagi nu doar că a ratat complet startul în acest mandat, dar dă senzația că face tot ce poate să-și cioplească singur din statuia care pe merit i-a fost construită pentru ce a fost ca fotbalist.

Și, vorba unui coleg, Hagi are și el dreptate: avem mulți jucători. Fotbaliștii ne lipsesc!

O glumă și gluma România

Și fiindcă a acuzat, la modul general, că vede doar negativism în discuțiile despre națională, să vedem și ceva pozitiv: s-a simțit absența lui Ianis Hagi, cu el în teren nu s-ar fi ajuns la așa ceva!

Luați-o ca pe o glumă! Exact așa cum a ajuns și naționala noastră!