Silviu Tudor Samuilă Neașteptatul lot al lui Hagi
Opinii

Silviu Tudor Samuilă Neașteptatul lot al lui Hagi

alt-text Silviu Tudor Samuilă
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 14:36
alt-text Actualizat: 28.09.2026, ora 15:23
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Tatăl Hagi și-a abandonat copilul. Ianis nici măcar nu se regăsește pe lista de 23 de jucători pentru partida, teoretic mai ușoară, contra Bosniei și Herțegovinei. Cum se poate așa ceva?

Adică mai întâi îl titularizezi în Suedia „doar pentru că e sânge din sângele tău”, iar apoi îl trimiți în tribune? Ceva nu se pupă.

Lotul pentru jocul din seara asta ne-a șocat pe toți și arată cât de diferiți pot fi antrenorii.

Gică Hagi Gică Hagi
Gică Hagi

În urmă cu doi ani, Mircea Lucescu folosea același prim unsprezece în patru din primele sale cinci partide, iar în a cincea opera o singură modificare, Sorescu în locul lui Bancu.

E drept că regretatul antrenor nu a avut atunci o serie de patru meciuri în aceeași fereastră de Liga Națiunilor și că preluase de la Edi Iordănescu o națională funcțională, care venea după un Euro peste așteptări.

Cu toate acestea, pe parcursul mandatului fostului selecționer, nu s-a întâmplat niciodată, nici chiar atunci când lucrurile nu au funcționat, să trimită în tribune șase dintre titularii precedentei partide.

Hagi o face, iar numele lăsate în afara lotului pentru jocul de diseară sunt cele mai sonore din echipa noastră: Drăgușin, Rațiu, Răzvan Marin și Man, adică fotbaliștii care evoluează la cel mai înalt nivel. Lor li se adaugă Ianis și Bancu, adică fiul și căpitanul campioanei Universitatea Craiova.

Ce ne spune această decizie a lui Gică Hagi? În primul rând că folosește meciurile din Liga Națiunilor pentru a-și cunoaște jucătorii. Înseamnă asta că sacrifică rezultatele? La felul în care gândește, nu.

El este convins că România poate câștiga contra Bosniei și Herțegovina fără cei șase de care pomeneam mai devreme.

Hagi chiar vrea să transmită un mesaj că are încredere în toți convocații, iar realitatea ultimilor ani ne-a arătat că naționala noastră nu are vreun indispensabil. Poate doar Drăgușin să ne fi lipsit și mai ales să îi fi lipsit lui Mircea Lucescu în campania trecută și tocmai de asta miră poate cel mai mult renunțarea la el.

Riscul pe care și-l asumă Hagi este însă mare, câtă vreme România se află în pericol de a cădea în urna a treia la tragerea la sorți a preliminariilor pentru Euro 2028.

Vor veni unii și vor spune că și campania pentru Euro 2024 tot din al treilea eșalon valoric am început-o și totuși ne-am calificat, doar că nimeni nu îți garantează că vei mai avea norocul de a prinde Elveția și Israel din primele două urne.

Nu mai zic că pentru Euro 2028 traseul e mai complicat, doar 8 din cele 12 locuri doi fiind calificate automat.

Anunțul de astăzi ne mai arată ceva, că pentru Gică, Ianis este fotbalist de meciuri mari, altfel nu l-ar fi titularizat la Solna, contra Suediei, ci i-ar fi găsit un loc mai călduț în primul unsprezece din seara asta, contra celui mai abordabil adversar din grupă.

Un tată care nu urmărea altceva decât să își avantajeze copilul, așa ar fi procedat, nu expunându-l în cea mai complicată deplasare din Liga Națiunilor. Că are dreptate sau nu, că ar fi fost poate mai nimerit să îl bage pe unul dintre Stanciu sau Olaru în formula de start de vineri, este o altă poveste, dar Hagi nu îi face favoruri lui Ianis, ci crede în el.

Un al treilea aspect care se desprinde este acela că la națională a venit un inovator. Hagi schimbă jucători și sisteme cum nu a făcut-o nimeni înaintea lui și pare sigur pe ce face. Ne vorbește de un proiect pe care l-ar fi pregătit ani de zile și ne cere timp. Noi nu i-l oferim, pentru că suntem la capătul răbdării și atunci el trebuie să și-l câștige prin rezultate.

Cu sau fără Ianis, cu sau fără Man, Drăgușin ori Răzvan Marin, România trebuie să se impună în seara asta, iar Hagi știe lucrul acesta.

În conferința de ieri ne reamintea că unul dintre obiectivele sale este acela de a uni o Românie dezbinată, dar că are nevoie de succese pentru a ne face pe toți să ne mutăm din tabăra scepticilor sau neîncrezătorilor în cea a optimiștilor, una în care Hagi trebuie să se simtă destul de singur zilele astea. 

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