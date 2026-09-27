Minte pentru că poate. Minte ca să își apere și să își scoată prietenul din bucluc. Bucluc înseamnă un potențial viol, nu că a trecut pe galben la semafor.

Aflăm că numitul Achraf Hakimi este un băiat respectuos cu femeile chiar și când e beat. Tare de tot! După teoria lui Kylian, și hoțul e un domn dacă nu lasă jaf în apartament după spargere, nu?

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Kylian Mbappe este prieten cu Achraf Hakimi. Iar prietenii se apără între ei. Mbappe și Hakimi au jucat împreună la Paris Saint-Germain, iar plecarea francezului la Real Madrid nu a însemnat ruperea relației.

Cei doi continuă să se afișeze împreună în cluburi de noapte, la petreceri sau la evenimente mondene. Faptul că nu au fost văzuți vizitând Centre Pompidou sau Le Pantheon este probabil o scăpare a presei franceze.

Cei care profită de viață

La fel ca alți fotbaliști celebri, vezi cazurile condamnaților Robinho sau Dani Alves, Hakimi este judecat sub acuzația de viol. Deocamdată la marocan funcționează prezumția de nevinovăție.

Sesizăm deja un tipar apropo de aceste procese și condamnări. Fotbaliștii sunt niște tipi cu bani și prin urmare vor să se distreze și să profite de viață. Și cum poți face asta? Citind măcar știrile zilei? Luând la pas Musee D’Orsay? Mergând la Cinemateca Franceză? Non, monsieurs, soyons raisonnables!

Dânșii fac sport și în timpul liber agățând femei prin localuri de noapte. Sau prin rețelele sociale, după care își dau întâlnire și colindă cluburile. Mai apoi, după ce se întâlnesc și fac schimb de idei, fotbaliștii și respectivele merg la hotel.

Totuși, Justiția

De aici încolo avem versiunea fotbalistului contra acuzației femeii care reclamă agresiunea sexuală. O discuție complicată despre vinovăție cu un el celebru, bogat și dornic de distracție și o ea care a văzut o oportunitate în întâlnirea cu el. Sau poate chiar a crezut că el este prințul care va descăleca în fața ei.

O discuție cu adevărat complicată despre vinovăție. A spune că despre ele “și-au căutat-o” este o monstruozitate. Nu există circumstanță atenuantă pentru un violator. După cum nu stă în picioare ipoteza de lucru că ele nu știau/bănuiau la ce se expun sau încotro va duce întâlnirea.

Este incorect și a afirma că ei sunt potențiali violatori sau prădători sexuali. Vedeți că ne lovim de tot felul idei preconcepute și de necunoscute. De aceea totul trebuie lăsat în seama justiției. A celei de pe Pământ, nu a celei divine. Setul de reguli după care funcționează lumea civilizată este supravegheat de justiție.

Despre cum poți fi respectuos chiar și beat

Rolul lui Kylian Mbappe în afacerea Hakimi este esențial, pentru că a fost martor nemijlocit la întâlnirea dintre fostul lui coechipier și cea care îl acuză pe acesta că a violat-o.

Logic, Kylian a apărut la proces în calitate de martor, nu de învinuit. Acolo, în instanță, candidatul la Balonul de Aur spus textual că „Nu suntem sălbatici! Hakimi este respectuos cu femeile. Chiar și beat, nu l-am văzut niciodată comportându-se inapropiat”. Asta-i declarația anului, poate a deceniului!

Când spui “chiar și beat”, înseamnă că lui Achraf i se întâmplă des să se îmbete, nu că l-ai văzut prima oară că a dat pe gât două, trei pahare în plus. Iar asta cu “respectuos” sugerează Kylian că Achraf nu ar trece niciodată pragul spre violență, chiar și cu alcoolemia peste limită.

Explicând ce s-a întâmplat acolo în privat, Kylian, un tip care are proprietatea cuvintelor, amintește de “mângâieri intime”, lucru care coincide cu acuzațiile femeii.

I se atrage atenția asupra acestui lucru și revine, precizând că prin mângâieri intime s-ar înțelege și îmbrățișări sau săruturi. Și-a afundat Mbappe și mai tare prietenul dorind să-l ajute?

De Benzema vă mai aduceți aminte?

Greu de făcut pronosticuri privind deznodământul procesului. De regulă, Justiția franceză tratează cu maximum de duritate astfel de cazuri sau situații similare.

Vă mai amintiți probabil de implicarea lui Karim Benzema într-un proces în care era acuzat că a mijlocit șantajul unei grupări infracționale la adresa fostului său coechipier Mathieu Valbuena.

Amicii lui Benzema amenințau cu publicarea unor imagini intime cu Valbuena și soția lui dacă nu primesc banii ceruți. Altă afacere murdară, alt nume de fotbalist important. Benzema a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare și a fost exclus de la naționala Franței. Nu e de ajuns, dar nu e chiar nimic.

Mbappe, ce decepție!

Cu ce rămânem din aceste povești sordide? Probabil cu încă o doză de vaccin împotriva naivității.

Nu că mulți dintre acești indivizi pentru care se umplu stadioane nu sunt niște sfinți, dar nu sunt nici măcar niște cetățeni alături de care ți-ar plăcea să ieși plantezi un pom în părculețul din cartier. Ei sunt altceva. Sau așa se cred.

Până la proba contrarie. Robinho, Dani Alves și Benzema sunt probele contrarii. Iar implicarea lui Mbappe, fie ea și pasivă, în această mizerie, este și mai grețoasă.