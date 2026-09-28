Dan Udrea Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România! +56 foto
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Dan Udrea Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 28.09.2026, ora 10:22
  • Sunt vești proaste despre echipa națională și dincolo de eșecul și prestația din meciul cu Suedia
  • Audiența TV a confruntării de la Stockholm nu prinde top 5 meciuri de la ultimul Campionat Mondial. E trist, dar e oglinda de azi a naționalei
  • Față de un meci România - Olanda 1-4, din 2012, preliminarii de CM, numărul telespectatorilor a scăzut cu 1,5 milioane. E enorm!
  • Comparația șocantă cu un România - Bulgaria de acum 20 de ani. Diferența se apropie de 3 milioane de persoane!
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Ratingul meciului Suedia - România 2-1 a urcat Antena 1 pe primul loc în ziua de vineri. Mult peste Pro TV. Aceasta a fost informarea realizată de PR-ul televiziunii care a transmis meciul.

Știrea reală bate informarea de PR

Știrea adevărată însă e cu totul alta și are darul de a ne surprinde și îngrijora, în egală măsură cu sentimentul pe care l-am trăit suportând încă o înfrîngere și o prestație slabă a tricolorilor.

Și anume că audiența înregistrată de reprezentativa noastră la Stockholm nu prinde nici măcar Top 5 cele mai urmărite meciuri de la ultima ediție a Campionatului Mondial. Competiție la care noi nici măcar n-am fost.

O optime de CM are cu peste 30% mai mult rating decât naționala lui Hagi

Cifrele seci! Suedia - România a avut puțin sub 1,6 milioane de telespectatori, ca medie, pe Antena 1. Sunt 5 confruntări la Mondial care au fost peste și chiar foarte mult peste acest nivel.

Finala de la New York a adunat chiar mai mult de dublu privitori, pe același post TV, decât România în capitala Suediei, în ciuda faptului că ultimul act al CM a început și mai târziu și s-a terminat și aproape de ora 01:00!

TOP 5 meciuri de la CM, ca audiență pe Antena 1

MeciScorOraTelespectatori
1. Spania - Argentina1-022:003.493.000
2. Argentina - Anglia2-122:002.620.000
3. Spania - Franța2-022:002.620.000
4. Spania - Portugalia1-022:002.100.000
5. Spania - Belgia2-122:001.939.000

2.000.000 de români în plus la finala CM față de Suedia - România

E drept, meciuri din tabelul de mai sus sunt de la o competiție mare, dar care nu implică emoțional cum o poate face naționala noastră. Cu toate acestea, au trezit interes mai mare sau chiar infinit mai mare.

În România au existat aproape 2.000.000 de oameni în plus care au fost atrași de duelul Spania - Argentina, nu și de debutul României cu Hagi selecționer în acest mandat. Să o spunem răspicat, e oglinda fotbalului nostru la nivel de primă reprezentativă.

O explicație poate fi și faptul că generația tânără e din ce în ce mai atrasă de fotbalul internațional. E posibil, însă dramatic e cum România a reușit să piardă în ultimii 15-20 de ani o plajă imensă de public.

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Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZO (18).jpg

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Două exemple despre ce s-a pierdut în ultimii 15-20 de ani

Sunt meciuri ale tricolorilor, comparabile ca miză și adversari cu cel cu Suedia, de vinerea trecută, în care audiența a fost foarte mare la vremea respectivă. Două exemple:

  • În octombrie 2012 am jucat cu Olanda, la București, în preliminariile CM. Am fost striviți, scor 1-4, însă ratingul atins de Antena 1 a însemnat peste 3,1 milioane de oameni. Cu 1,5 milioane în plus peste Suedia - România de acum
  • În septembrie 2006, fix acum 20 de ani, în debutul unei campanii de Euro, am jucat pe teren propriu cu Bulgaria. Am remizat 2-2, dar vârful de audiență atins atunci de TVR 1, pe parcursul meciului, a fost de aproape 4,7 milioane de telespectatori. Acum, minutul de aur al partidei Suedia - România a fost, așa cum Antena 1 a informat, de doar 1,8 milioane de persoane.

20 de ani sunt mulți, dar și aproape 3 milioane de oameni pierduți de națională e mai mult decât imens. Am ajuns aici din diverse motive, dar principalul argument e că nu mai însemnăm nimic la nivel de națională.

Prima reprezentativă nu mai impune respect, nu mai e atractivă, nu mai declanșează emoții în rândul publicului, nu mai câștigă, nu mai merge la Mondiale, nu mai scoate oameni în stradă.

Sigur, au fost în ultimii ani și vor mai fi meciuri care vor bubui ca audiență, așa cum s-a întâmplat la Euro 2024, când “optimea” cu Olanda a ținut pe Pro TV aproape 5 milioane de români. Acelea sunt însă excepțiile, fiindcă prezențele noastre la turnee finale sunt rare și foarte rare. 

Testul încrederii

Preocuparea noastră e legată de ceea ce rulează ca regulă. Adică preliminariile și Liga Națiunilor. Unde, din păcate, România, ca populație, arată că s-a săturat de actuala echipă națională a României.

Nici măcar venirea lui Hagi n-a adus audiențele de acum 15-20 de ani, dovadă că încrederea a fost pierdută și se va câștiga infernal de greu.

Luni seară urmează meciul cu Bosnia. Va transmite tot Antena 1, se va juca fără spectatori, premise pentru o audiență TV mai bună. E încă un test al încrederii între națională și suporteri.

Cine are speranță se va uita! Cine nu are, foarte probabil, va întoarce spatele. Rezultatul partidei îl aflăm diseară, cel al testului încrederii se va vedea în ratingurile de marți dimineață.

romania NATIONALA suedia audienta liga natiunilor
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