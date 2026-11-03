Angelescu îl apără pe Pancu A reacționat după „scandalul Andrei Șucu”: „Sunt de acord cu el” + Ce spune despre mesajul Dianei Șucu

Victor Angelescu (42 de ani), președintele la Rapid, a vorbit despre scandalul izbucnit în cadrul clubului, după titularizarea lui Andrei Șucu (17 ani) în partida cu Csikszereda, câștigată de giuleșteni cu 2-0.

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Daniel Pancu l-a înlocuit la pauză, după o primă repriză în care tânărul jucător nu a reușit să se impună.

Ulterior, la finalul partidei, antrenorul Rapidului a avut un discurs dur la adresa fiului patronului și a fost criticat de Diana Șucu.

Victor Angelescu: „Știu ce a spus Pancu și sunt de acord cu el”

Președintele Rapidului susține că este la asentiment cu declarațiile făcute de Daniel Pancu și a negat orice fel de implicare a lui Dan Șucu în deciziile echipei.

„Nu mi se pare greșit ceea ce a vrut să transmită Pancu, dar știm că are un fel destul de direct de a transmite lucrurile. Dacă eram eu în locul lui, aș fi transmis același mesaj, dar cu alte cuvinte.

Știm cu toții că Andrei a intrat, a dat gol cu FC Argeș, iar toată presa a vuit cu ce s-a întâmplat. Am spus că i se vor mai da minute.

Nu neapărat că se numește Andrei Șucu, ci pentru că, în momentul în care intră un junior și îți dă gol la prima atingere, este utopic să crezi că nu va mai primi minute în acel sezon. Atunci de ce l-ai băgat?

Dacă vedeți și declarația lui Daniel Pancu, spune și el că s-a simțit dator. Noi știam, vorbisem deja despre acest lucru.

Acum, că a făcut un meci slab, că a intrat 45 de minute și că nu a jucat bine, dacă nu se numea Andrei Șucu, nu se mai făceau atâtea articole. Eu știu ce a spus Pancu și sunt de acord cu el.

Și Rareș Pop, și Kodor pot să aibă nemulțumiri, nu numai Andrei Șucu. Pot să spun că Dan Șucu nu a intervenit asupra echipei. Nici nu vorbește cu ei cu o zi-două înainte de meci. Eu o fac.

Daniel Pancu e un om care spune adevărul. A fost un test. Putea să câștige un jucător. După meci, a tras o concluzie: Andrei Șucu nu poate să joace titular și trebuie să capete experiență. Asta a vrut să transmită Pancu.

Am vorbit cu el și înainte, și după meci. Au fost meciuri în care zicea că ar fi trebuit să-l bag azi pe Andrei. Probabil de-aia a făcut-o acum.

E clar că are nevoie de ritm și experiență. A avut și o mică accidentare. Trebuie să meargă și la Liga 2. Va mai intra, poate nu titular. Trebuie să înțeleagă ce înseamnă duelurile, Liga 1”, a declarat Victor Angelescu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Victor Angelescu: „Diana Șucu nu are funcție executivă la Rapid”

Oficialul giuleștenilor a fost întrebat și despre postarea Dianei Șucu, care a fost ștearsă ulterior.

„Eu spun că mesajul nu este îndreptat spre Pancu. Din ce am vorbit și cu domnul Șucu, în niciun caz.

Încep cu o chestiune mai importantă. Diana Șucu nu are funcție executivă la Rapid. Este reacția unei mame căreia nu-i convin articolele care s-au scris imediat după meci.

Faptul că fiul ei a intrat 45 de minute și a jucat slab a făcut ca, timp de o săptămână, să se scrie zeci de mii de articole, iar unii oameni l-au luat în derâdere.

Dacă avea funcție la Rapid, ai fi spus că nu e OK, dar este reacția normală a unei mame, atâta timp cât vede că fiul ei este atacat.

Eu vă spun: mama face 81 de ani și, când am ajuns acasă, chiar spunea că mai avea puțin și plângea văzând tot ce se întâmplă cu Andrei Șucu. Dacă era în locul Dianei, ar fi sunat și la emisiuni și s-ar fi luat de toată lumea.”, a concluzionat Angelescu.

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