Gest obscen  Lando Norris i-a arătat degetul mijlociu lui Max Verstappen, în timpul ultimei curse de Formula 1

Miami Grand Prix, a 6-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, a avut loc duminică și a fost câștigat de Oscar Piastri.

Lando Norris (25 de ani) și Max Verstappen (27 de ani) au acaparat, însă, atenția camerelor de filmare, în timpul unui duel petrecut în mijlocul cursei.

În cursa de la Miami, protagoniști au fost britanicul Lando Norris și pilotul Mercedes, Max Verstappen.

Cei 2 s-au duelat pentru primul loc încă de la început, însă olandezul a terminat doar pe locul 4, în timp ce Norris a obținut poziția secundă.

Lando Norris i-a arătat degetul mijlociu lui Max Verstappen

Norris a avut mai multe tentative de a-l depăși pe Verstappen de-a lungul Grand Prix-ului de la Miami.

Norris a trecut de Alexander Albon și de alți 2 piloți Mercedes, ajungând din nou în spatele lui Verstappen.

Enervat de felul în care olandezul își apăra avantajul, Norris i-a arătat degetul mijlociu, scrie gpblog.com.

Ulterior, a reușit să treacă în fața campionului mondial en titre.

Într-un interviu acordat canalului de Youtube The Debrief Zone, pilotul McLaren a explicat cum abordează duelurile cu Verstappen:

„Pe Max ori nu-l depășești, ori faci accident. Își ruinează propria cursă, nu pilotează foarte inteligent”, a declarat Norris.

Oscar Piastri, campion la Miami

A fost a 4-a victorie a anului pentru australianul Oscar Piastri, după ce a câștigat și cursele din China, Bahrain și Arabia Saudită.

„Am câştigat cursa pe care mi-o doream foarte mult – ieri a fost dificil, calificările au fost unele dintre cele mai dificile sesiuni ale anului, aşa că să ies victorios este un rezultat extraordinar.

Am fost suficient de atent să-l evit pe Max în virajul 1 şi, de atunci, am ştiut că am un avantaj bun în ceea ce priveşte ritmul.

Maşina a fost incredibilă astăzi. Am avut ceva probleme în etapa dificilă, aşa că mai sunt câteva lucruri de îmbunătăţit. Trebuie să continui să învăţ, dar sunt foarte fericit că plec din Miami învingător”, a declarat Oscar Piastri, conform ziare.com.

TOP 5 în Miami

Poziție/Pilot Timp Puncte 1. Oscar Piastri 1:28:51.587 25 2. Lando Norris +4.630s 18 3. George Russell +37.644s 15 4. Max Verstappen 39.956s 12 5. Alexander Albon +48.067s 10