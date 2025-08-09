Gianluca Simeone se retrage Fiul lui Diego Simeone alege cariera de impresar sportiv la 27 de ani

Gianluca Simeone (27 de ani), fiul mijlociu al lui Diego Simeone (55 de ani), și-a anunțat în mod surprinzător retragerea din fotbalul profesionist.

După despărțirea de Rayo Majadahonda, formație din liga a patra spaniolă, fostul atacant a decis să își continue parcursul profesional în afara terenului.

Gianluca Simeone va deveni impresar la Impacto Deportivo Agency și va reprezenta jucători precum Nahuel Molina (Atletico Madrid), Guido Mainero (Platense) și Agustin Giay Palmeiras, conform lanacion.com.

Fiul lui Diego Simeone se retrage și alege cariera de impresar sportiv la 27 de ani

Decizia vine într-un moment important din viața sa personală: în septembrie, Gianluca va deveni tată, iar cum partenera sa, modelul Eva Bargiela (32 de ani), locuiește în Argentina.

Dorința de a fi mai aproape de familie ar fi cântărit mult în hotărârea lui.

134 de meciuri a jucat Gianluca Simeone, în care a înscris 24 de goluri şi a oferit două pase decisive. Cluburile la care a jucat sunt: CD Ibiza, Majadahonda, CD Tudelano, Xerey Deportivo, Gimnasia şi La Calera. Fotbalistul este cotat la 200.000 de euro, conform transfermarkt.com

Anunțul a generat reacții diverse pe rețelele sociale, inclusiv critici legate de momentul și motivele retragerii.

În replică, mama sa, Carolina Baldini, i-a transmis un mesaj de susținere prin intermediul Instagram:

Sunt mândră de tine pentru că ai avut curajul să îți urmezi visurile, să îți asculți intuiția, să muncești, să progresezi și să îți asumi riscul de a-ți schimba viața. Numele de familie uneori îți face drumul mai ușor, alteori mai greu: te judecă mai mult, trebuie să fii exemplu, iar la prima greșeală ești atacat. Nu scriu asta ca să te apăr, ci pentru că sunt pur și simplu o mamă mândră de bărbatul care devii Carolina Baldini, mama lui Gianluca Simeone

Pe plan sportiv, Gianluca Simeone a urmat exemplul fraților săi, Giovanni și Giuliano, fiind format la juniorii lui River Plate.

Totuși, parcursul său fotbalistic a fost diferit de cel al fraților.

Dacă Gianluca și-a petrecut mare parte din carieră în ligile inferioare din Spania, Giovanni Simeone (30 de ani) evoluează acum la Torino, după ce a trecut pe la Napoli, Verona și Fiorentina, iar Giuliano Simeone joacă la Atletico Madrid, unde cota sa de piață a ajuns la 35 de milioane de euro.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport