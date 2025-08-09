Cine arbitrează echipele românești Cum arată brigăzile de arbitri care vor oficia meciurile din Europa League și Conference League

UEFA a stabilit brigada de arbitri pentru fiecare meci al echipelor românești din cupele europene.

FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova vor evolua joi, în Europa League, respectiv Conference League, în a doua manșă a turului trei preliminar.

Craiova pleacă cu cea mai mare șansă la calificarea în play-off, după ce formația lui Rădoi a obținut o victorie categorică în tur, 3-0 cu Trnava.

FCSB are un avantaj de un gol în Kosovo, iar CFR trebuie să răstoarne eșecul scor 1-2 din tur.

UEFA a stabilit brigăzile de arbitri la meciurile echipelor românești

După ce a reușit să revină de la 0-2 în tur și câștige partida de la București, FCSB va căuta calificarea în play-off-ul Europa League în Kosovo, joi, de la 21:00.

Brigada de aribtri de la Drita - FCSB:

Arbitru: Giorgi Kruashvili

Giorgi Kruashvili Asistent 1: Levan Varamishvili

Levan Varamishvili Asistent 2: Zaza Pipia

Zaza Pipia VAR: Bram Van Driessche

Bram Van Driessche AVAR: Bakur Ninua

Formația lui Dan Petrescu va avea o misiune mult mai dificlă, în aceeași competiție: să răstoarne rezultatul din tur, de această dată în Portugalia, joi, de la 21:30.

Brigada de aribtri de la Braga - CFR Cluj:

Arbitru: Sascha Stegemann

Sascha Stegemann Asistent 1: Christof Günsch

Christof Günsch Asistent 2: Marco Achmüller

Marco Achmüller VAR: Sören Storks

Sören Storks AVAR: Patrick Hanslbauer

Echipa lui Rădoi va evolua tot joi, în Conference League, în returul din Slovacia, tot de la 21:30.

Brigada de arbitri de la Trnava - Universitatea Craiova:

Arbitru: Stuart Attwell

Stuart Attwell Asistent 1: Lee Betts

Lee Betts Asistent 2: Marco Achmüller

Marco Achmüller VAR: Darren England

Darren England AVAR: Patrick Hanslbauer

