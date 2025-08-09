Cine arbitrează echipele românești Cum arată brigăzile de arbitri care vor oficia meciurile din Europa League și Conference League

- UEFA a stabilit brigada de arbitri pentru fiecare meci al echipelor românești din cupele europene.
- FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova vor evolua joi, în Europa League, respectiv Conference League, în a doua manșă a turului trei preliminar.
Craiova pleacă cu cea mai mare șansă la calificarea în play-off, după ce formația lui Rădoi a obținut o victorie categorică în tur, 3-0 cu Trnava.
FCSB are un avantaj de un gol în Kosovo, iar CFR trebuie să răstoarne eșecul scor 1-2 din tur.
UEFA a stabilit brigăzile de arbitri la meciurile echipelor românești
După ce a reușit să revină de la 0-2 în tur și câștige partida de la București, FCSB va căuta calificarea în play-off-ul Europa League în Kosovo, joi, de la 21:00.
Brigada de aribtri de la Drita - FCSB:
- Arbitru: Giorgi Kruashvili
- Asistent 1: Levan Varamishvili
- Asistent 2: Zaza Pipia
- VAR: Bram Van Driessche
- AVAR: Bakur Ninua
Formația lui Dan Petrescu va avea o misiune mult mai dificlă, în aceeași competiție: să răstoarne rezultatul din tur, de această dată în Portugalia, joi, de la 21:30.
Brigada de aribtri de la Braga - CFR Cluj:
- Arbitru: Sascha Stegemann
- Asistent 1: Christof Günsch
- Asistent 2: Marco Achmüller
- VAR: Sören Storks
- AVAR: Patrick Hanslbauer
Echipa lui Rădoi va evolua tot joi, în Conference League, în returul din Slovacia, tot de la 21:30.
Brigada de arbitri de la Trnava - Universitatea Craiova:
- Arbitru: Stuart Attwell
- Asistent 1: Lee Betts
- Asistent 2: Marco Achmüller
- VAR: Darren England
- AVAR: Patrick Hanslbauer