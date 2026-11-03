Scandal peste scandal la FIFA  Gianni Infantino, în centrul mai multor acuzații grave în SUA: „Nimeni nu știe cum va reacționa Trump” 

Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, continuă să fie implicat în scandaluri în SUA.

Oficialul este acuzat acum că forul mondial îi plătește atât taxele din SUA, cât și chiria, și că a apelat la administrația Trump pentru a obține un permis de muncă pentru menajera sa din Nicaragua.

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În acest an, Gianni Infantino a fost implicat în mai multe scandaluri, cel mai important dintre ele fiind proiectul eșuat de „privatizare” a Cupei Mondiale.

FIFA îi plătește taxele din SUA ale lui Gianni Infantino

Un comitet format din trei membri ai FIFA printre care se afla și un apropiat al lui Infantino, a decis în 2024 să suporte plata taxelor președintelui forului, în contextul în care acesta s-a mutat din Elveția, unde impozitele sunt mici, în Miami, unde taxele sunt considerabil mai mari, potrivit New York Times.

Bruno Chiomento, șeful departamentului de guvernanță, audit și conformitate al FIFA și unul dintre apropiații lui Infantino, a susținut că forul ar trebui să acopere taxele președintelui în SUA.

Ceilalți doi membri ai comitetului au fost de acord, însă decizia nu a fost făcută publică în documentele oficiale. Înainte de această decizie, Chiomento s-ar fi sfătuit cu avocatul lui Infantino, David Zollinger.

Cu toate acestea, mai mulți angajați ai FIFA nu au fost de acord cu această hotărâre, exprimându-și totodată îngrijorarea cu privire la un posibil conflict de interese.

4 milioane de dolari ar urma să plătească FIFA pentru taxele lui Infantino din SUA până la încheierea perioadei de trei ani petrecute de acesta în țară

În plus, FIFA i-a plătit lui Infantino și chiria anuală din Miami, care se ridică la 535.000 de euro, precum și costurile pentru proprietățile acestuia din Elveția și Paris.

„Au fost respectate toate reglementările și procedurile interne ale FIFA, precum și toate legile aplicabile. FIFA se asigură că sunt îndeplinite toate cerințele privind raportarea și impozitarea”, a transmis forul mondial, citat de nypost.com.

Scandalurile nu se opresc aici!

Gianni Infantino mai este implicat într-un scandal de proporții. Șeful FIFA ar fi apelat la administrația Trump pentru a obține un permis de muncă pentru menajera sa din Nicaragua, Yajarlin del Socorro Fernandez (33 de ani).

Potrivit mai multor surse, FIFA ar fi continuat să o angajeze pe aceasta, deși dreptul ei de a munci în SUA a fost revocat de Casa Albă.

Yajarlin del Socorro Fernandez a fost angajată la FIFA până în octombrie 2025, la mai bine de patru luni după ce administrația Trump i-a retras dreptul de a munci în Statele Unite, conform unei scrisori interne a forului mondial.

„Prin prezenta, confirmăm că Yajarlin del Socorro Fernandez a fost angajată a FIFA în perioada 1 august 2024 – 31 octombrie 2025. Doamna Fernandez a lucrat cu normă întreagă”, se arată în acea scrisoare semnată de Faviana Urdaneta, responsabilă de departamentul Resurse Umane și Cultură Organizațională al FIFA din Miami.

Menajera a obținut, în ianuarie anul acesta, un permis de muncă prin programul special de protecție C11, gestionat de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, condus la acea vreme de Kristi Noem, deși președintele american Donald Trump eliminase cu un an înainte acest program.

Totul a pornit de la decizia lui Infantino, care ar fi folosit o adresă despre care se spune că era falsă, în loc să declare unde locuia și lucra Fernandez pentru Infantino și familia sa.

Familia șefului FIFA s-a mutat ulterior în complexul One Thousand Museum, unde David Beckham a vândut recent un apartament de lux pentru puțin sub 25 de milioane de dolari.

Carlos Cordeiro, bancher și fost angajat al FIFA, ar fi contribuit în vederea acestei tranzacții la cererea superiorului său.

În mai 2024, Cordeiro i-ar fi cerut unui subordonat să treacă în documentele de imigrare ale lui Fernandez adresa propriei locuințe închiriate din Miami, ascunzând astfel locul în care aceasta locuia și lucra pentru familia lui Infantino.

După ce și-a pierdut autorizația de muncă, Fernandez a fost chemată la audieri în fața ofițerilor federali pentru imigrație în toamna anului 2025.

Nu o mai puteți plăti prin intermediul nostru, pentru că va fi deportată. Dacă este prinsă de ICE (Serviciul pentru Imigrare și Control Vamal), vom avea o problemă. Un apropiat al FIFA

Michael Wildes, un avocat de renume specializat în imigrație, care a reprezentat-o în trecut pe Melania Trump, soția președintelui SUA, a precizat că angajarea menajerei a devenit strict ilegală din momentul în care programul respectiv a fost desființat.

„În general, autorizația de muncă C11 este condiționată de valabilitatea statutului de protecție temporară al persoanei respective.

Dacă statutul acesteia a fost revocat ca urmare a desființării programului prin care l-a obținut, atunci persoana respectivă își pierde dreptul de a-și reînnoi autorizația de muncă”, a declarat Wildes, conform sursei citate.

Wildes sugerează și că Yajarlin del Socorro Fernandez a beneficiat de un tratament preferențial:

„Un cetățean străin obișnuit nu are practic nicio șansă să obțină o prelungire a statutului de protecție temporară și un nou permis de muncă precum cele acordate acestei persoane.

Nu este deloc exagerat să afirmăm că, pe baza evenimentelor pe care mi le-ați prezentat, această persoană a beneficiat de un tratament preferențial la care marea majoritate a cetățenilor străini nu pot spera, deoarece nu au acces la relații influente care să le faciliteze obținerea unor astfel de avantaje”.

Aceste permise de muncă sunt eliberate de Serviciul pentru Cetățenie și Imigrare al Statelor Unite (USCIS), o agenție aflată în subordinea Departamentului pentru Securitate Internă, și nu de Departamentul de Stat.

Dacă Infantino și soția sa au angajat o menajeră fără statut legal, atunci i-au sfidat direct pe Trump și politica sa. Nimeni nu poate ști cum va reacționa președintele la aflarea acestor lucruri. O persoană care cunoaște acest caz

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