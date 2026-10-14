Show în Liga Campionilor S-au marcat 46 de goluri! Remontada de senzație reușită de Real Madrid + PSG a distrus Manchester City

- Seara de miercuri a adus o ploaie de goluri în Liga Campionilor: 46 de goluri în doar 9 partide!
- Real Madrid a revenit de la 3-1 cu AS Roma și a plecat cu 3 puncte de pe Olimpico. PSG a învins 4-2 pe terenul lui Manchester City.
- Toate rezultatele și clasamentul, mai jos în articol.
LASK Linz - Liverpool 3-6
- Au marcat: Ljubicic (63), Flecker (74, 77) / Araujo (22), Barcola (24, 37, 66), Frimpong (51), Koumas (72)
Feyenoord - Como 3-2
- Au marcat: Zechiel (20), Hadj Moussa (52), Sanchez (81, autogol) / Diao (18), Douvikas (90+3)
Manchester City - PSG 2-4
- Au marcat: Haaland (53, 75) / Doue (13), Dembele (15), Vitinha (32), Akliouche (62)
AS Roma - Real Madrid 3-4
- Au marcat: De Roon (20), Malen (51, 57) / Mbappe (25), Espi (84), Endrick (86), Rudiger (90)
Aston Villa - Fenerbahce 6-0
- Au marcat: Manzambi (12), Jackson (31, 39), Barkley (68, pen., 72), Abraham (90)
Betis - Porto 3-2
- Au marcat: Ezzalzouli (47), Hernandez (74), Isco (84 pen.) / Veiga (54), Samu (61)
Bodo/Glimt - Dortmund 1-0
- A marcat: Sjovold (52)
Shakthar - AEK Atena 3-1
- Au marcat: Pedrinho (34 pen.), Brignoli 80 autogol), Mendonza (86) / Majer (28)
Slovan Bratislava - Stuttgart 0-3
- Au marcat: Undav (29), Cruz (65 autogol), Demirovic (90)
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|PSG
|2
|6
|2
|Barcelona
|2
|6
|3
|Astona Villa
|2
|6
|4
|Stuttgart
|2
|6
|5
|Liverpool
|2
|6
|6
|Sporting
|2
|6
|7
|Arsenal
|2
|6
|8
|Real Madrid
|2
|6
|9
|Betis
|2
|6
|10
|Bayern
|2
|4
|11
|Shakhtar
|2
|4
|12
|Como
|2
|3
|13
|Manchester United
|2
|3
|14
|Villarreal
|2
|3
|15
|Atletico Madrid
|2
|3
|16
|Club Brugge
|2
|3
|17
|Manchester City
|2
|3
|18
|Dortmund
|2
|3
|19
|Lens
|2
|3
|20
|AEK Atena
|2
|3
|21
|RB Leipzig
|2
|3
|22
|Sabah Baku
|2
|3
|23
|Feyenoord
|2
|3
|24
|Bodo/Glimit
|2
|3
|25
|AS Roma
|2
|1
|26
|PSV
|2
|1
|27
|Viking
|2
|1
|28
|Fenerbahce
|2
|1
|29
|Inter Milano
|2
|0
|30
|Porto
|2
|0
|31
|Slavia Praga
|2
|0
|32
|Napoli
|2
|0
|33
|LASK Linz
|2
|0
|34
|Lille
|2
|0
|35
|Galatasaray
|2
|0
|36
|Slovan Bratislava
|2
|0