Încă un trofeu în vitrina lui Messi VIDEO. Bornă istorică atinsă la Inter Miami » Gol marcat cu o execuție rară + a fost  furios după meci +8 foto
Foto: Imago
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Încă un trofeu în vitrina lui Messi VIDEO. Bornă istorică atinsă la Inter Miami » Gol marcat cu o execuție rară + a fost furios după meci

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 10:31
alt-text Actualizat: 17.09.2026, ora 10:40
  • Inter Miami - Cruz Azul 2-0. Lionel Messi (39 de ani) a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în meciul care i-a adus echipei sale primul trofeu al sezonului: Campeones Cup.
  • Argentinianul a atins o bornă istorică și a avut parte de un moment tensionat la finalul partidei. Detalii, mai jos în articol.
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Campeones Cup se dispută anual între câștigătoarea MLS Cup din sezonul precedent și echipa care se impune în competiția mexicană Campeon de Campeones.

În cea de-a opta ediție a competiției s-au întâlnit Inter Miami și Cruz Azul, echipa din SUA fiind victorioasă.

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FOTO. Lionel Messi a ajuns la 100 de goluri pentru Inter Miami și a câștigat un nou trofeu

În minutul 24 al partidei de pe Nu Stadium, Luis Suarez a centrat de pe partea dreaptă, iar Lionel Messi s-a înălțat și a deschis scorul cu o lovitură de cap.

Golul marcat de Lionel Messi în meciul cu Cruz Azul. Foto: captură X/@MLS
Golul marcat de Lionel Messi în meciul cu Cruz Azul. Foto: captură X/@MLS

Galerie foto (8 imagini)

Golul marcat de Lionel Messi în meciul cu Cruz Azul. Foto: captură X/@MLS Golul marcat de Lionel Messi în meciul cu Cruz Azul. Foto: captură X/@MLS Golul marcat de Lionel Messi în meciul cu Cruz Azul. Foto: captură X/@MLS Golul marcat de Lionel Messi în meciul cu Cruz Azul. Foto: captură X/@MLS Golul marcat de Lionel Messi în meciul cu Cruz Azul. Foto: captură X/@MLS
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În urma reușitei sale, Lionel Messi a ajuns la 100 de goluri pentru Inter Miami în toate competițiile, în trei sezoane petrecute în tricoul echipei din SUA.

În plus, execuția argentinianului a fost una dintre cele mai rare din cariera sa. Lionel Messi a ajuns acum la 33 de goluri marcate cu capul.

929 de goluri
a marcat Lionel Messi de-a lungul carierei

Messi a contribuit decisiv și la golul de 2-0, din minutul 81, atunci când Casemiro a împins mingea în plasă în urma unui corner executat de argentinian.

Inter Miami a câștigat astfel Campeones Cup 2026, fiind primul trofeu din acest sezon pentru echipa din Florida și primul cucerit pe noua arenă Nu Stadium, conform mlssoccer.com.

Messi a ajuns la 49 de trofee cucerite în cariera sa.

Nu am cuvinte să descriu ceea ce simt. Sunt fericit, sunt atât de multe emoții. Leo mi-a spus că mă va face campion, așa că s-a ținut de cuvânt. Kily Gonzalez, antrenor Inter Miami

Jorge Mas, președintele clubului Inter Miami, s-a bucurat din plin de succesul echipei sale.

„Am spus mereu că Inter Miami este construită pentru a ridica trofee. Evident, ajută să ai cel mai bun jucător din lume din toate timpurile, Lionel Messi… Cred că în această seară am văzut un Messi în cea mai bună formă a sa.

Și ne gândim deja la mai multe trofee. Mai avem multe pentru care să luptăm. Vreau să mai ridicăm unul. Este primul trofeu pe care îl câștigăm pe noul nostru stadion, așa că este o seară extraordinară.

Și vom continua să forțăm limitele, să muncim și să devenim cea mai bună echipă din America”, a declarat Jorge Mas pentru Apple TV.

VIDEO. Momentul când Lionel Messi și coechipierii săi au ridicat trofeul

Lionel Messi, moment tensionat înainte de a primi trofeul

După ce Inter Miami a cucerit Campeones Cup, Lionel Messi a fost surprins în timpul unui moment mai tensionat cu Don Garber, comisarul MLS.

În primă fază, Garber era zâmbitor și a încercat să poarte o discuție cu argentinianul, însă Messi, vizibil nervos, a clătinat din cap și a gesticulat repetat cu degetul către acesta, în semn de „nu”. În timpul partidei, starul a fost deranjat de mai multe decizii luate de arbitru în prima repriză.

O posibilă explicație pentru tensiunile dintre cei doi ar fi suspendarea de un meci primită de argentinian după ce a refuzat să participe la meciul demonstrativ All-Star Game.

De asemenea, într-un interviu acordat în iulie, Don Garber a precizat că Messi îl consideră responsabil pentru problemele legate de arbitraj din MLS.

„După un meci, președintele Federației de Fotbal din SUA, directorul general al acesteia și cu mine am mers la vestiarul arbitrilor, am așteptat să iasă Ismail Elfath, unul dintre arbitrii noștri, și i-am mulțumit pentru că a condus probabil cel mai dificil meci din cariera sa.

Nu cred că Leo a fost prea mulțumit în timpul acelui meci. Nu sunt sigur dacă el mă consideră omul care deleagă arbitrii. Nu sunt, dar trebuie să se plângă cuiva. Îmi asum eu asta”, a precizat Don Garber în urmă cu câteva luni, conform hitc.com.

VIDEO. Golul marcat de Lionel Messi în Inter Miami - Cruz Azul 2-0

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