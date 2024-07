Marcel Răducanu a povestit la Dortmund pentru GOLAZO.ro ce a dus la ruptura de FRF

Marcel Răducanu, 69 de ani, a pus o întrebare care i-a fost fatală la FRF: „Cum faceți voi selecția? Pe valoare sau pe «așa»”. A adăugat: „Mi-am dat seama că nu sunt binevenit acolo”.

Fostul mare atacant al Stelei și al Borussiei Dortmund i-a transmis clar și lui Ion Geolgău, director federal: „Ai plătit la fisc din banii pe șpagă?”. A dezvăluit că „am avut om aici, în Germania, care mi-a zis că i-a dat banu’”.

Răducanu crede că trebuie ras tot și plecat de la zero în fotbalul românesc la nivel de juniori: ”Ai nevoie de antrenori cu educație, nu să înjure, nu să le dea palme în cap jucătorilor”.

A dezvăluit că Edward Iordănescu l-a rugat să le vorbească „tricolorilor” înaintea meciului cu Belgia, de la Koln. «Hai, nea Marcele! Vino!», mi-a zis Edi”, a redat Marcel mesajul selecționerului.

Marcel Răducanu e genul de om care spune ce gândește, indiferent de consecințe. „Nu pot să mint”, ne zice fostul mare atacant al Stelei și al Borussiei.

Suntem la Dortmund, casa lui de peste patru decenii, și ne răspunde cu sinceritate la întrebări. E nevoie de sinceritate în fotbalul nostru pentru a putea face pași înainte.

Timp de o oră, cât am discutat la Padel City, la doi pași de Westfalenstadion, ne-a vorbit și despre relația încheiată abrupt cu FRF, și-a amintit cum s-a rupt acea relație foarte scurtă, nu a uitat întrebarea pe care a pus-o la Comisia Tehnică și care i-a fost fatală - „Cum faceți voi selecția? Pe valoare sau pe «așa»?”, a redat și conflictul cu Ion Geolgău, ex-internațional, actual director federal, evidențiind și ce i-a transmis acestuia: „Ai plătit la fisc din banii pe șpagă?”. A dezvăluit că „am avut om aici, în Germania, care mi-a zis că i-a dat banu’”.

Răducanu, 70 de ani pe 21 octombrie, crede că fotbalul nostru trebuie repornit și restructurat de la zero la nivel de juniori, că e nevoie de antrenori care să-i învețe pe copii, nu să-i bată.

Are și o dilemă. Rugat de Edi Iordănescu să le vorbească internaționalilor înaintea partidei cu Belgia, de la Koln, Marcel se gândește dacă să o facă. Își dorește să vadă România învingând și depășind faza grupelor, dar știe că i-a criticat mult pe „tricolori”. Deși „criticile mele au fost constructive”.

Domnule Răducanu, anul acesta împliniți 70 de ani, pregătiți ceva?

E adevărat, în octombrie fac 70 de ani și 30 de când am școala de fotbal. Acum, pe 1 iulie, împlinim 30 de ani de academie. Mă gândesc să le serbez pe ambele în același timp. Să fac ceva frumos! Am făcut mereu sărbători la comun. Când am împlinit 50 de ani am făcut o petrecere în stadion, la Dortmund. Am avut vreo 120 de persoane invitate. La 55 de ani și la 60 am făcut iar evenimente. Acum, la 70 vreau iar ceva mare.

„Să dea Dumnezeu să mă țină picioarele să le mai pot arăta copiilor câteva fente”

Cum merge cu școala de fotbal?

Merge! Din 2019 am ieșit din sală, pentru că au renovat aici unde vorbim acum. Au făcut terenurile astea de padel. Mergea bine înainte, 80-100 de copii. Făceam cantonamente într-o stațiune montană, la vreo 60 de kilometri de Dortmund, mai veneam în România, făceam și pe acolo, la Timișoara. Mergea foarte bine. Îmi merge, sunt mulțumit. Să dea Dumnezeu să mă țină picioarele să le mai pot arăta copiilor câteva fente.

Cum a fost la început, cu școala? V-a ajutat cineva?

Nuuu! În 1993 am făcut școala de antrenori la Koln. Mi-aș fi dorit să ajung și eu antrenor. Toți foștii fotbaliști își doresc asta. Am trăit în acest fenomen, îl cunoșteam. Dar era greu în perioada aia, nu erau antrenori străini în piață. Era unul, Ristic (n.r. bosniacul Aleksandar Ristic). Nu aveai antrenori străini. Era foarte greu. Mi-a fost greu să preiau și o grupă de copii și juniori. Nici de la Dortmund nu m-au ajutat.

„Nu făceam ca Hagi acum. Ia cei mai buni copii din toată țară”

Și ce ați făcut?

A venit o cunoștință de-a mea și mi-a zis: „Hai, Marcele! Să facem o școală de fotbal". Nici nu știam dacă pot să fac asta, să antrenez copii. Mi-a arătat conceptul, mi s-a părut interesant. Iar pe 1 iulie 1994 am făcut o demonstrație, cu 15 copii și după 3 luni aveam 70 de copii. A venit televiziunea locală să mă ia la întrebări: „Ce vreți de fapt, cu școala asta?". Nu exista așa ceva, privat. Toți vorbeau că am venit să câștigăm bani. Le-am explicat: „Băi, uite care e treaba! Eu nu fac concurență pentru nimeni. Dimpotrivă. Ajut copiii care sunt la cluburi".

Era o individualizare, nu club separat.

Exact! Nu făceam cum face Hagi acum. Să ia cei mai buni copii din toată țara, are 3-4 antrenori și îi face fotbaliști. Eu iau copii care sunt vai de capul lor. Și îi fac fotbaliști sau îi fac să le placă. Copii mai puțin talentați. Asta e o muncă grea. Le-am explicat ce și cum, sigur că făceam niște bani, că plăteau părinții, dar le ajutam copiii.

I-am avut pe toți cei trei frați Gotze. Pe Nuri Sahin. Au mai fost câțiva care au jucat Bundesliga, și în ligile mai mici. În Turcia. În sfârșit. Am avut vreo 6.000 de copii în toți anii ăștia. Marcel Răducanu

„Tot cei de pe la Liga 3 de acolo joacă”

Azi aveți și români?

Aaa! O grămadă. Nu știu acum dacă sunt 6 nemți. Restul, toți români. Mereu am avut români.

Și nu vi se pun întrebări despre ei, dinspre FRF?

- Nu știți discuțiile cu FRF? Sunt copii care sunt 2008, Hîrtopeanu, fotbalist adevărat. Ce s-a întâmplat acolo, nu mai vreau să vorbesc. Și așa, am avut discuții cu unul și altul de pe acolo, nu mai vreau să vorbesc despre treaba asta. Nu-i bagă în seamă pe ăștia de aici. Nu știu de ce! Tot ăia de pe la Liga 3 de acolo joacă. În loc să ia jucători care joacă ligă profesionistă în Germania. Cu altă mentalitate, educație.

„Din păcate când câștigați și voi un meci? Că din păcate ați pierdut cu 3-0, 4-0"

Deci nu mai sunt prea multe contacte cu FRF.

Păi am fost la FRF, când mă chemau pe la Comisia Tehnică. Am fost de vreo 2-3 ori, a venit pandemia, în sfârșit. Și le-am explicat atunci: „Domne, eu vin aici, îmi las școala 3-4 zile, pentru ce? Să mă uit ca idiotul pe sus că nu înțelegeam nimica". Analizau meciuri, auzeai numai „din păcate”. La un moment dat le-am zis iar: „Din păcate când câștigați și voi un meci? Că din păcate ați pierdut cu 3-0, 4-0”. Trei ocazii și nu dăm un gol. Le-am pus o întrebare, a deranjat și mi-am dat seama că nu sunt binevenit acolo. De asta n-am mai fost chemat. Deși le zisesem că vin de plăcere, vin și cu băiatul meu, fac ceea ce fac și în Germania, ca să fie continuitate. Dar să vină și antrenorii de la loturi, să se uite și să învețe. Să-mi pună întrebări. Dar nu m-au mai chemat.

„Am fugit din România pentru că mă săturasem de ședințe. Mă țineau 4-5 ore și nu înțelegeam nimic”

Dar ce întrebare i-a deranjat?

Cum fac ei selecția? Pe valoare sau pe „așa”. Se uitau unul la altul. Își dădeau coate.

Practic vă voiau, dar să audă de la dumneavoastră doar ce voiau ei.

V-am spus! Nu am spus nimic, doar mă uitam. Păi eu am fugit din România pentru că mă săturasem de ședințe. Și ei mă țineau 4-5 ore și nu înțelegeam nimic. Pentru ce? Ca să mănânc 3 mici? Nu, nu las școala pentru asta.

„Mă lua pe mine cu întrebări dacă plătesc fiscul în România”

Vă deranja modul în care se face selecția, inclusiv ceea ce făcea Ion Geolgău.

Păi da, eu am avut om aici, în Germania, care mi-a zis că i-a dat banu'. Și el îmi zice că nu e adevărat. Că să-mi văd de treabă. Eu am vorbit de fotbal. Iar el mă lua pe mine cu întrebări dacă plătesc fiscul în România. Ce legătura are? Eu l-am întrebat dacă a plătit la fisc din banii pe șpagă. Ce are una cu alta? Eu ce l-am întrebat avea legătură cu fotbalul. Întreabă-mă de fotbal! Nu de fisc. Nu am niciun contract în România. Iar eu la FRF sunt invitat.

Credeți că vă chemau ca să se folosească de imaginea dumneavoastră?

Clar! E clar! A fost doar imagine. Dar nu vreau să dau în nimeni. Sunt foarte pe bune cu Stoichiță. Ne respectăm, ne salutăm. Și cu domnul Burleanu la fel.

Burleanu m-a sunat și acum, de la Wurzburg, mi-a dat 3 bilete la meciul cu Belgia. De-abia ne așteaptă să venim. Mi-a propus și să vin să vorbesc cu jucătorii. Dar stau să mă gândesc dacă chiar e o idee bună. Marcel Răducanu

Invitat să le vorbească „tricolorilor”: „I-aș face o plăcere lui Edi, că m-a și rugat: «Hai, nea Marcele! Vino!»”

De ce?

Păi eu i-am tot criticat, am dat în ei și acum mă duc să stau în fața lor. Cum se uită acum la mine?

Ok, poate fi și o critică constructivă.

Da, dar depinde cum o interpretează ei. Dacă a fost sau nu așa... N-am nimic cu nimeni. Mereu am spus ce am văzut. Iar critica a fost constructivă. Dar e mai delicată situația.

Nu v-ați hotărât.

Nu știu încă! La meci mă duc, în orice caz. Dar să mă duc la echipă... I-aș face o plăcere lui Edi, că m-a și rugat: "Hai, nea Marcele! Vino!". Să vedem!

„La București, sunt 200 de școli de fotbal. Cu cine? Cu măcelari și taximetriști”

Ce soluție credeți că avem să ieșim din bula asta a noastră, de mediocritate?

Aaa, e nevoie de revoluție. De jos de tot! Rași toți, care numai pe... Ai nevoie de oameni ca Sânmărtean, de exemplu. Mare fotbalist și un băiat serios. Ai nevoie de oameni care cunosc fenomenul și l-au trăit. Ca să-l poată da mai departe, la copii. Sunt unii care n-au jucat fotbal și sunt antrenori. Dacă te uiți, la București, sunt 200 de școli de fotbal. Cu cine? Cu măcelari și taximetriști.

Ce să le arate la copii? Îți trebuie structură, terenuri de fotbal. Cum e în Belgia. Așa trebuie făcut. Degeaba ai școli de fotbal în fiecare colț din București. E nevoie de antrenori serioși. Marcel Răducanu

Deci e o problemă și aici, la antrenori.

Păi da, să știe să vorbească cu copiii. Să aibă o retorică bună, nu să le dea palme în cap. Antrenori cu o educație, nu să înjure. Cu ce-l ajută dacă îl lovești? Explică-i să înțeleagă, să nu o mai facă a doua oară. Nu cu bătaia.

„Pentru ce să vină Man în Bundesliga și să nu știe dacă joacă?”

Vă place vreun fotbalist român?

Ăsta, Dennis Man. Se auzise și prin Dortmund că era în discuții. Mi-a zis un prieten că a citit pe site-ul Borussiei că într-adevăr au trimis scouteri la Parma să-l vadă de câteva ori. S-a pus și o sumă pe el, vreo 12 milioane. Și s-a supărat Victor Becali când am mai vorbit despre el. Spusesem și eu ce am auzit, n-am vrut să deranjez pe nimeni. Nici nu știam că e agentul lui. Plus că nu zisesem nimic rău. Am zis că e un jucător bun, dar că îi va fi greu să se adapteze în Bundesliga. Altele sunt cerințele aici, față de liga a 2-a din Italia. E altceva. Și am zis că nu-mi vine să cred că ia Dortmund un jucător de 20 și ceva de ani, când ei iau fotbaliști de 17-20 de ani pe bani puțini și îi fac ei pentru a-i vinde scump. Și am zis că nu prea îmi vine să cred că vor un băiat de 25 de ani.

Și cum a fost până la urmă?

Așa a fost! Se pare că au avut interesul să-l ia. Dar a vrut el să rămână acolo. Și cred că bine a făcut. Cel mai bine pentru el să rămână în Italia. Cunoaște echipa, orașul, antrenorul. Spectatorii îl iubesc. Pentru ce să vină în Bundesliga și să nu știe dacă joacă?

„Drăgușin mai bine rămânea la Genoa. Făcea un Euro bun și veneau oferte cu grămada”

Altul?

Nu știu, Drăgușin. Și la el apăruse că a fost în discuții pentru Bayern Munchen. M-a luat și Florin Manea. S-a supărat pe mine. Toată lumea s-a supărat pe mine. Mie mi-a zis o cunoștință că nu e adevărat. Că n-a avut ofertă de la Bayern. Manea zice că a avut. Să mi-o arate și mie, să o trimită pe Whatsapp, să o văd. Acum nu mai vreau, să stea băiatul acolo, să joace. Pentru că n-a prea jucat. Mai bine rămânea la Genoa. Era cel mai bine. Să facă un EURO bun și după veneau oferte cu grămada. Alegea unde voia, plus că juca înainte de Euro. Asta e, ăștia sunt impresarii, care vor să câștige bani.

