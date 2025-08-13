Ce transferuri mai face Dinamo Andrei Nicolescu despre jucătorul român pentru care a negociat: „Preț prohibitiv!” + „Resimțim lipsa lui Selmani” +6 foto
Andrei Nicolescu. FOTO FB Dinamo
Superliga

Ce transferuri mai face Dinamo Andrei Nicolescu despre jucătorul român pentru care a negociat: „Preț prohibitiv!” + „Resimțim lipsa lui Selmani”

alt-text Publicat: 13.08.2025, ora 21:54
alt-text Actualizat: 13.08.2025, ora 22:40
  • Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre strategia de transferuri a lui roș-albilor, dând un exemplu din iarnă
  • În prezent, „câinii” speră să-i poată aduce o „dublură” lui Raul Opruț și încă o variantă pentru posturile de fundaș central și de atacant

Nicolescu a detaliat negocierile din iarnă pentru Valentin Robu, un atacant de perspectivă din Liga 2, de la Metalul Buzău, pentru care șefii clubului au cerut dublu față de cât a oferit Dinamo, iar transferul nu s-a mai realizat.

Craiova și-a aflat adversara Cine stă între olteni și calificarea în faza principală din Conference League
Citește și
Craiova și-a aflat adversara Cine stă între olteni și calificarea în faza principală din Conference League
Citește mai mult
Craiova și-a aflat adversara Cine stă între olteni și calificarea în faza principală din Conference League

Andrei Nicolescu, președinte Dinamo: „Afară, cu 200.000 de euro, cu siguranță găseam un jucător”

„Toată lumea care are un produs cât de cât [bun] în România e găina cu oul de aur. Adică nu se mai gândesc că «Îl vindem pe ăsta, dar o să mai producem ceva». Doar pe ăla îl văd în față și doar din ăla trebuie să maximizeze.

Mi-aduc aminte că în iarna trecută am vrut să luăm un jucător de la Metalul Buzău, din Liga 2. Un jucător de 23 de ani, Vali Robu, plăteam până la urmă 100.000 de euro pe el, cu niște procente, și am avut o contraofertă dublă pentru un jucător care nu făcuse performanță în România, totuși. Adică, sunt niște criterii. Dacă m-aș fi dus undeva, afară, cu 200.000, cu siguranță găseam un jucător…

E vorba de percepția generală în România. Cred că au mai negociat și cu alte echipe și cred că tocmai prețul ăsta prohibitiv a făcut ca el să rămână acolo.

În momentul în care reușim să vindem afară, da, atunci putem să avem pretenții, putem să negociem, putem să ținem de preț.

Dar eu vorbeam despre ce facem între noi. Noi, când transferăm în România jucători români, ar trebui să ne raportăm la care-i valoarea acestei piețe pe care operăm noi. Hai să ne uităm unde-s drepturile TV, cât cheltuie fiecare club an de an...”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Dinamo la antrenament 12 august 2025 FOTO FB Dinamo (2).jpg
Dinamo la antrenament 12 august 2025 FOTO FB Dinamo (2).jpg

Galerie foto (6 imagini)

Dinamo la antrenament 12 august 2025 FOTO FB Dinamo (1).jpg Dinamo la antrenament 12 august 2025 FOTO FB Dinamo (2).jpg Dinamo la antrenament 12 august 2025 FOTO FB Dinamo (3).jpg Dinamo la antrenament 12 august 2025 FOTO FB Dinamo (4).jpg Dinamo la antrenament 12 august 2025 FOTO FB Dinamo (5).jpg
+6 Foto
labels.photo-gallery

Nicolescu: „Resimțim lipsa lui Selmani”

Președintele „câinilor” a precizat și ce transferuri mai vrea să facă trupa pregătită de Zeljko Kopic:

Suntem în căutare de un fundaș central, un fundaș stânga. Eventual un atacant. Vedem. (n.r. de la FCSB?) Avem și noi tactica noastră, nu neapărat de la FCSB.

Cum anul trecut, la finalul perioadei, am făcut o alegere bună cu Olsen, tot așa încercăm să găsim echipe care ies acum din zona de cupă [europeană].

În afară de Olsen, i-am construit. Adică Selmani și Homawoo sunt doi jucători construiți. Nu sunt doi jucători pe care i-am adus cu vreo cotă.

Selmani era un jucător «picat» de un an jumate, iar Homawoo era din Liga 3 din Franța.

Resimțim lipsa lui Selmani pentru că nici Perica nu e apt să joace. Dacă ar juca Perica poate n-am resimți. În ceea ce îl privește pe Josh [Homawoo], sper ca Nikita [Stoinov] să ridice un pic standardul”.

VIDEO Golul lui Cîrjan care a adus victoria cu Metaloglobus

Citește și

Războiul psihologic începe în lift Metoda prin care Braga încearcă să-i intimideze pe jucătorii de la CFR Cluj
Europa League
20:56
Războiul psihologic începe în lift Metoda prin care Braga încearcă să-i intimideze pe jucătorii de la CFR Cluj
Citește mai mult
Războiul psihologic începe în lift Metoda prin care Braga încearcă să-i intimideze pe jucătorii de la CFR Cluj
Scene violente în Bacău VIDEO. Un boxer medaliat la Europene a bătut un alt sportiv minor în plină stradă și l-a băgat în spital
Box
18:56
Scene violente în Bacău VIDEO. Un boxer medaliat la Europene a bătut un alt sportiv minor în plină stradă și l-a băgat în spital
Citește mai mult
Scene violente în Bacău VIDEO. Un boxer medaliat la Europene a bătut un alt sportiv minor în plină stradă și l-a băgat în spital

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
dinamo liga 1 TRANSFERURI andrei nicolescu valentin robu
Știrile zilei din sport
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Superliga
16:44
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Citește mai mult
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Superliga
17:37
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Citește mai mult
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Europa League
19:58
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Citește mai mult
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Braga - CFR Cluj  LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Europa League
13:35
Braga - CFR Cluj LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Citește mai mult
Braga - CFR Cluj  LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:58
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
17:42
Scene violente la Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket până și-a pierdut cunoștința! Poliția: „Nu e situație de risc iminent!”
Scene violente la Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket până și-a pierdut cunoștința! Poliția: „Nu e situație de risc iminent!”
19:47
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo: „Nu are dovezi!”
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo:  „Nu are dovezi!”
19:00
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
Top stiri din sport
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Conference League
14:52
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Citește mai mult
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
Europa League
18:24
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
Citește mai mult
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Special
14:01
De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale: „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Citește mai mult
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”
Box
13:36
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”
Citește mai mult
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”

Echipe/Competiții

fcsb 101 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 15 rapid 28 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
14.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share