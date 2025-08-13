Ce transferuri mai face Dinamo Andrei Nicolescu despre jucătorul român pentru care a negociat: „Preț prohibitiv!” + „Resimțim lipsa lui Selmani”

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre strategia de transferuri a lui roș-albilor, dând un exemplu din iarnă

În prezent, „câinii” speră să-i poată aduce o „dublură” lui Raul Opruț și încă o variantă pentru posturile de fundaș central și de atacant

Nicolescu a detaliat negocierile din iarnă pentru Valentin Robu, un atacant de perspectivă din Liga 2, de la Metalul Buzău, pentru care șefii clubului au cerut dublu față de cât a oferit Dinamo, iar transferul nu s-a mai realizat.

Andrei Nicolescu, președinte Dinamo: „Afară, cu 200.000 de euro, cu siguranță găseam un jucător”

„Toată lumea care are un produs cât de cât [bun] în România e găina cu oul de aur. Adică nu se mai gândesc că «Îl vindem pe ăsta, dar o să mai producem ceva». Doar pe ăla îl văd în față și doar din ăla trebuie să maximizeze.

Mi-aduc aminte că în iarna trecută am vrut să luăm un jucător de la Metalul Buzău, din Liga 2. Un jucător de 23 de ani, Vali Robu, plăteam până la urmă 100.000 de euro pe el, cu niște procente, și am avut o contraofertă dublă pentru un jucător care nu făcuse performanță în România, totuși. Adică, sunt niște criterii. Dacă m-aș fi dus undeva, afară, cu 200.000, cu siguranță găseam un jucător…

E vorba de percepția generală în România. Cred că au mai negociat și cu alte echipe și cred că tocmai prețul ăsta prohibitiv a făcut ca el să rămână acolo.

În momentul în care reușim să vindem afară, da, atunci putem să avem pretenții, putem să negociem, putem să ținem de preț.

Dar eu vorbeam despre ce facem între noi. Noi, când transferăm în România jucători români, ar trebui să ne raportăm la care-i valoarea acestei piețe pe care operăm noi. Hai să ne uităm unde-s drepturile TV, cât cheltuie fiecare club an de an...”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Nicolescu: „Resimțim lipsa lui Selmani”

Președintele „câinilor” a precizat și ce transferuri mai vrea să facă trupa pregătită de Zeljko Kopic:

„ Suntem în căutare de un fundaș central, un fundaș stânga. Eventual un atacant. Vedem. (n.r. de la FCSB?) Avem și noi tactica noastră, nu neapărat de la FCSB.

Cum anul trecut, la finalul perioadei, am făcut o alegere bună cu Olsen, tot așa încercăm să găsim echipe care ies acum din zona de cupă [europeană].

În afară de Olsen, i-am construit. Adică Selmani și Homawoo sunt doi jucători construiți. Nu sunt doi jucători pe care i-am adus cu vreo cotă.

Selmani era un jucător «picat» de un an jumate, iar Homawoo era din Liga 3 din Franța.

Resimțim lipsa lui Selmani pentru că nici Perica nu e apt să joace. Dacă ar juca Perica poate n-am resimți. În ceea ce îl privește pe Josh [Homawoo], sper ca Nikita [Stoinov] să ridice un pic standardul”.

