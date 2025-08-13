„Îmi place de ea, e completă”  Simona Halep  și-a ales tenismena favorita  » A întâlnit-o de 4 ori înainte de retragere +15 foto
„Îmi place de ea, e completă" Simona Halep și-a ales tenismena favorita » A întâlnit-o de 4 ori înainte de retragere

13.08.2025
alt-text Actualizat: 13.08.2025, ora 18:18
  • Simona Halep (33 de ani), fostul număr #1 WTA, a vorbit despre jucătoarea preferată pe care o are în acest moment.
  • Fosta sportivă vorbit despre calitățile pe care le are Iga Swiatek (24 de ani, #3 WTA).

Halep a declarat că nu e conectată permanent la tenis, dar se uită din când în când la meciuri. Aceasta a vorbit la superlativ despre jucătoarea poloneză, pe care o consideră o sportivă completă.

Simona Halep, despre Iga Swiatek: „Îmi place de ea, e completă”

Simona Halep a analizat-o pe Swiatek și a remarcat mai multe calități importante pe care le posedă aceasta.

„Nu urmăresc foarte mult, dar din când în când mă mai uit la meciuri. Îmi place Swiatek pentru că e completă. Am văzut şi finala de la Wimbledon. Are o aşezare foarte bună, se lasă pe picioare foarte bine.

Analizez nişte lucruri pe care înainte nu le analizam niciodată (n.r. râde). Mi s-a părut puternică. Înainte, dacă m-ai fi pus să vorbesc despre asta, nu mi-aş fi dat seama”, a declarat Simona Halep, conform as.ro.

Simona Halep și Iga Swiatek s-au întâlnit de patru ori, scorul fiind egal, 2-2. Primele două meciuri au avut loc la Roland Garrps, în 2019 și 2020. În primul, Halep s-a impus cu 6-1, 6-0. Un an mai târziu, Swiatek și-a luat revanșa și a câștigat cu 6-1, 6-2.

Ulterior, în 2021, Halep s-a impus cu 3-6, 6-1, 6-4 la Australian Open, iar un an mai târziu, la Indian Wells 2022, Swiatek și-a adjudecat victoria, după 7-6 (6), 6-4.

