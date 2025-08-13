Cine transmite Drita - FCSB Returul „dublei” din Europa League nu va fi la TV

Returul „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League dintre Drita și FCSB nu se va putea la TV.

Partida programată joi, va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro, cu începere de la ora 21:00.

Partida cu Drita este una de mare importanță pentru FCSB. Dacă va reuși să elimine formația din Kosovo, campioana României va fi sigură de prezența pe tabloul principal al Conference League, în cazul în care ar fi eliminată în play-off-ul Europa League.

Drita - FCSB nu se vede la TV. Meciul va fi transmis pe Voyo

În România, nicio televiziune nu va transmite meciul în direct.

Platforma Voyo, operată de PRO TV, a anunțat că va difuza în exclusivitate online returul „dublei” europene dintre Drita și FCSB.

Costul unui abonament lunar este de 4.84 euro (TVA inclus), echivalentul a 24,5 de lei.

Partida se va disputa în Kosovo, la Prishtina, pe stadionul Fadil Vokrri, a doua cea mai mare arenă din Kosovo, cu o capacitate de 13,980 de locuri.

Risto Radunovic nu va putea evolua în meciul cu Drita, acesta având probleme medicale. De asemenea, Elias Charalambous nu va putea să conteze nici pe Denis Alibec, accidentat, și Florin Tănase, suspendat după ce a fost eliminat în finalul jocului tur cu Shkendija din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, când i-a dat peste picioare unui adversar.

Dacă FCSB o va elimina pe Drita, o va întâlni pe Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Primul duel va avea loc pe 21 august, în Scoția. Manșa decisivă se va disputa la București, o săptămână mai târziu.

În cazul în care FCSB va fi eliminată de Drita, trupa pregătită de Elias Charalambous va continua campania europeană în Conference League.

FCSB ar putea întâlni câștigătoarea „dublei” dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallin (Estonia). În meciul tur, Levadia a câștigat cu scorul de 3-2.

