Dembele, MVP Starul lui PSG lansează un avertisment pentru rivale: „Suntem înfometați"

Publicat: 14.08.2025, ora 01:02
  • PSG - Tottenham 2-2 (4-3 pen.). Ousmane Dembele (28 de ani), MVP-ul Supercupei Europei, a lansat un avertisment pentru rivale.
  • Campioana Europei este a 26-a câștigătoare a trofeului.

PSG a reușit o revenire în ultimele minute ale Supercupei Europei. Ousmane Dembele, omul meciului, a tras concluziile, la sfârșitul partidei.

PSG - Tottenham. Ousmane Dembele: „Încă suntem înfometați”

„A fost greu. Este primul nostru meci din sezon și jucăm această finală. La 2-0, ne-am spus că nu mai avem timp să ne gândim.

Trebuia să marcăm un gol și să ne întoarcem în joc. Rezervele ne-au făcut mult bine, ne-au dat multă energie și au făcut diferența.

La 2-2, când am văzut că se merge la penalty-uri, mi-am spus că Lucas va salva loviturile de departajare și vom câștiga”, a spus Ousmane Dembele, potrivit L'Equipe.

PSG continuă seria de trofeelor câștigate, începută în sezonul precedent, când a câștigat campionatul, Cupa și Supercupa Franței, plus Liga Campionilor. Ousmane Dembele anunță că francezii nu se vor opri aici.

„Suntem fericiți, câștigăm această Supercupă după o săptămână de antrenament. Anul trecut am avut un sezon grozav, iar acum terminăm cu cinci trofee, e excepțional. Încă suntem înfometați și vrem să câștigăm mai mult”.

La finalul partidei, Dembele a fost desemnat de UEFA MVP-ul Supercupei.

PSG, a 26-a câștigătoare a Supercupei Europei

Paris Saint-Germain devine cea de a 26-a echipă care câștigă Supercupa Europei. Triumful francezilor a sosit la 76 de zile de la primul trofeu câștigat în Liga Campionilor.

Deși Tottenham a condus, 2-0, grație golurilor marcate de fundașii Van de Ven, în minutul 39, și Romero, în minutul 48, PSG a reușit să revină prin golurile marcate de Lee Kang-In, în minutul 85, și Nuno Mendes, în minutul 90+4.

