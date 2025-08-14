Împrumutat în Spania Portarul Farului, transfer surprinzător la o echipă de tradiție din Europa 
Vlad Răfăilă
Împrumutat în Spania Portarul Farului, transfer surprinzător la o echipă de tradiție din Europa

14.08.2025
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 00:49
  • Vlad Răfăilă (20 de ani) a fost cedat de Farul Constanța la Betis Sevilla, sub formă de împrumut.

În ultimul sezon, portarul a evoluat în Italia, la Lecce U20, tot sub formă de împrumut.

Vlad Răfăilă, împrumutat de Farul la Betis Sevilla

După ce a revenit din Italia, tânărul portar schimbă din nou echipa și semnează în Spania, cu Betis. Acesta va evolua timp de un sezon la formația iberică, fiind împrumutat de la Farul Constanța.

Anunțul transferului a fost făcut chiar de către formația constănțeană, prin intermediul unui comunicat pe site-ul oficial.

„După un sezon foarte bun în Italia, acolo unde a evoluat pentru Lecce U20 în 38 de partide în toate competițiile, fiind unul dintre cei mai buni jucători, portarul Vlad Răfăilă va juca în sezonul 2025-2026 tot sub formă de împrumut, dar pentru Real Betis Sevilla, după ce Farul și formația spaniolă au ajuns la un acord.

Născut la Mangalia, la 17 februarie 2005, Vlad Răfăilă (1.97m) este un produs al Academiei Hagi și internațional de juniori la toate categoriile de vârstă.

Mult succes, Vlad !”, a transmis Farul Constanța.

Lista de portari a clubului Betis a suferit multe modificări în acest an:

  • Rui Silva a plecat la Sporting Lisabona
  • Alvaro Valles și Pau Lopez au fost promovați la prima echipă
  • Fran Vieites nu mai este dorit la club
  • Guilherme a fost împrumutat la Real Valladolid.

Echipa secundă a clubului din Sevilla evoluează în Primera RFEF, Liga 3 din Spania, și se bazează în prezent pe German Garcia (21 de ani) și Manuel Gonzalez (18 ani).

Conform Transfermarkt, Vlad Răfăilă este cotat la 100.000 de euro. Acesta a ajuns la Academia Hagi în anul 2016 și a evoluat pentru formația constănțeană până în 2023, atunci când a fost pentru prima dată împrumutat. La acel moment, acesta a plecat la Dunărea Călărași.

Ulterior, în vara anului trecut, acesta a fost din nou împrumutat, de data această la Lecce. Tânărul a fost jucător de bază în echipa U20 a italienilor, jucând 38 de meciuri.

La loturile naționale, Răfăilă a jucat în 4 meciuri pentru selecționata U20 și o singură partidă la U21. A fost prezent în această vară la EURO U21, însă a rămas pe banca de rezerve în toate cele trei meciuri disputate de naționala de tineret a României, fiind preferați Răzvan Sava și Otto Hindrich.

