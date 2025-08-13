CFR nu renunță la calificare Ardelenii încă speră să treacă de Braga: „Altfel nu mai are rost să ne prezentăm” + de ce lipsește Louis Munteanu

Cristi Balaj (53 de ani), președintele lui CFR Cluj, crede în șansa echipei sale de a se califica în play-off-ul Europa League, după 1-2 în tur cu Braga.

Returul dintre CFR Cluj și Braga se va disputa, joi de la ora 21:30, în Portugalia, în turul 3 preliminar al Europa League, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Experiența „dublei” împotriva celor de la Lugano, câștigată, 1-0 per general, îi oferă motive de încredere lui Balaj, care este convins că jucătorii lui Dan Petrescu vor evolua la capacitate maximă.

Cristi Balaj, încrezător înaintea returului dintre CFR Cluj și Braga

„Jocul sau presiunea pe care a execitat-o Lugano, mai ales la meciul din Gruia, a fost mult mai mare decât a celor de la Braga.

Am înscris un gol, a fost și acea situație la care puteam primi penalty. Din păcate, am primit și două goluri care puteau să fie evitate.

Știm că au calitate, știm că au lot mai bun decât noi, dar, dacă stăm să gândim așa, nu mai are rost să ne prezentăm sau nu mai avea rost să ne prezentăm nici cu Lugano.

Jucătorii sunt convins că se vor sacrifica, toți cei care intră în teren fac tot ce ține de ei să câștige ”, a spus Cristi Balaj, la emisiunea DigiSport Special de la Digi Sport.

În cazul în care CFR Cluj va elimina pe Braga, formația pregătită de Dan Petrescu va întâlni, în play-off-ul Europa League, pe câștigătoarea duelului dintre FC Noah (Armenia) și Lincoln Red Imps (Gibraltar), scor 1-1 în tur.

Dacă „feroviarii” nu vor trece de trupa portugheză, vor continua parcursul european în Conference League, unde vor întâlni, în play-off, pe învinsa din confruntarea Hacken (Suedia) – Brann (Norvegia), scor 0-2 în prima manșă.

Louis Munteanu va rata returul cu Braga

Balaj a explicat și de ce golgheterul Louis Munteanu nu va fi pe teren la retur.

„Are o problemă musculară minoră. Este o contractură. Când ai o contractură și nu respecți tratamentul de câteva zile, riști să apară o ruptură.

Avem alți atacanți și sper ca Dan Petrescu să fie inspirat”, a spus Balaj.

În locul lui Louis Munteanu, ar urma să evolueze Virigliu Postolachi, titular în debutul acestui sezon, sau atacantul sosit la CFR Cluj în această vară, Marko Gjorgjievski.

Louis Munteanu a ratat și primele meciuri disputate de trupa din Gruia în această stagiune, tot din cauza unor probleme medicale.

390 de minute a jucat Louis Munteanu în acest sezon.

Atacantul lui CFR a fost pe lista de transferuri a mai multor cluburi din Franța, însă, până în acest moment, niciun interes nu s-a concretizat.

