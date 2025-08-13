CFR nu renunță la calificare Ardelenii încă speră să treacă de Braga: „Altfel nu mai are rost să ne prezentăm” + de ce lipsește Louis Munteanu
CFR Cluj - Braga FOTO: Raed Krishan/ GOLAZO.ro
Europa League

CFR nu renunță la calificare Ardelenii încă speră să treacă de Braga: „Altfel nu mai are rost să ne prezentăm” + de ce lipsește Louis Munteanu

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 13.08.2025, ora 18:44
alt-text Actualizat: 13.08.2025, ora 19:48
  • Cristi Balaj (53 de ani), președintele lui CFR Cluj, crede în șansa echipei sale de a se califica în play-off-ul Europa League, după 1-2 în tur cu Braga.
  • Returul dintre CFR Cluj și Braga se va disputa, joi de la ora 21:30, în Portugalia, în turul 3 preliminar al Europa League, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Experiența „dublei” împotriva celor de la Lugano, câștigată, 1-0 per general, îi oferă motive de încredere lui Balaj, care este convins că jucătorii lui Dan Petrescu vor evolua la capacitate maximă.

CFR Cluj - Braga 1-2 Înfrângere la limită pentru ardeleni în prima manșă a turul trei preliminar din Europa League
CFR Cluj - Braga 1-2 Înfrângere la limită pentru ardeleni în prima manșă a turul trei preliminar din Europa League
CFR Cluj - Braga 1-2  Înfrângere la limită pentru ardeleni în prima manșă a turul trei preliminar din Europa League

Cristi Balaj, încrezător înaintea returului dintre CFR Cluj și Braga

„Jocul sau presiunea pe care a execitat-o Lugano, mai ales la meciul din Gruia, a fost mult mai mare decât a celor de la Braga.

Am înscris un gol, a fost și acea situație la care puteam primi penalty. Din păcate, am primit și două goluri care puteau să fie evitate.

Știm că au calitate, știm că au lot mai bun decât noi, dar, dacă stăm să gândim așa, nu mai are rost să ne prezentăm sau nu mai avea rost să ne prezentăm nici cu Lugano.

Jucătorii sunt convins că se vor sacrifica, toți cei care intră în teren fac tot ce ține de ei să câștige”, a spus Cristi Balaj, la emisiunea DigiSport Special de la Digi Sport.

În cazul în care CFR Cluj va elimina pe Braga, formația pregătită de Dan Petrescu va întâlni, în play-off-ul Europa League, pe câștigătoarea duelului dintre FC Noah (Armenia) și Lincoln Red Imps (Gibraltar), scor 1-1 în tur.

Dacă „feroviarii” nu vor trece de trupa portugheză, vor continua parcursul european în Conference League, unde vor întâlni, în play-off, pe învinsa din confruntarea Hacken (Suedia) – Brann (Norvegia), scor 0-2 în prima manșă.

Louis Munteanu va rata returul cu Braga

Balaj a explicat și de ce golgheterul Louis Munteanu nu va fi pe teren la retur.

„Are o problemă musculară minoră. Este o contractură. Când ai o contractură și nu respecți tratamentul de câteva zile, riști să apară o ruptură.

Avem alți atacanți și sper ca Dan Petrescu să fie inspirat”, a spus Balaj.

În locul lui Louis Munteanu, ar urma să evolueze Virigliu Postolachi, titular în debutul acestui sezon, sau atacantul sosit la CFR Cluj în această vară, Marko Gjorgjievski.

Louis Munteanu a ratat și primele meciuri disputate de trupa din Gruia în această stagiune, tot din cauza unor probleme medicale.

390 de minute
a jucat Louis Munteanu în acest sezon.

Atacantul lui CFR a fost pe lista de transferuri a mai multor cluburi din Franța, însă, până în acest moment, niciun interes nu s-a concretizat.

Sancțiune dură! Dan Petrescu și-a aflat pedeapsa după scandalul făcut la meciul cu U Craiova » Câte etape va lipsi
Superliga
15:37
Sancțiune dură! Dan Petrescu și-a aflat pedeapsa după scandalul făcut la meciul cu U Craiova » Câte etape va lipsi
Sancțiune dură! Dan Petrescu și-a aflat pedeapsa după scandalul făcut la meciul cu U Craiova » Câte etape va lipsi
Solicitare pentru arbitru CFR Cluj nu a uitat de prestația „centralului" din turul cu Braga: „Sperăm să fie la nivelul meciului"
Europa League
15:31
Solicitare pentru arbitru CFR Cluj nu a uitat de prestația „centralului” din turul cu Braga: „Sperăm să fie la nivelul meciului”
Solicitare pentru arbitru CFR Cluj nu a uitat de prestația „centralului” din turul cu Braga: „Sperăm să fie la nivelul meciului”

CFR Cluj Cristi Balaj Sporting Braga europa league
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea"
Superliga
16:44
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!"
Superliga
17:37
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei" din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Europa League
19:58
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Braga - CFR Cluj LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Europa League
13:35
Braga - CFR Cluj LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Braga - CFR Cluj  LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Conference League
14:52
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
„A încercat să lucreze mental" Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!"
Europa League
18:24
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale: „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic"
Special
14:01
De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale: „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
„O lecție pentru toți!" Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale"
Box
13:36
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”

