„Nu știu dacă e corect” Luis Enrique, după ce a câștigat un nou trofeu cu PSG: „Ne-am antrenat doar 5-6 zile”

PSG - TOTTENHAM 2-2 (4-3 pen.). Luis Enrique (55 de ani), antrenorul formației pariziene, a vorbit despre triumful din Supercupa Europei.

Tottenham a condus cu 2-0 până în minutul 85 și a avut și 2-0 la penalty-uri, însă a pierdut trofeul.

După ce a câștigat Liga Campionilor, tehnicianul spaniol și-a adjudecat un nou trofeu alături de formația din Paris, Supercupa Europei.

PSG - TOTTENHAM. Luis Enrique: „Nu știu dacă e un rezultat corect, dar așa e fotbalul”

Antrenorul lui PSG și-a felicitat jucătorii și a vorbit despre desfășurarea nebună a meciului.

„Cred că e greu să vorbesc despre acest meci pentru că ne-am antrenat 5 sau 6 zile. E incredibil, fanii noștri sunt acolo tot timpul, indiferent de rezultate, își susțin echipa.

Cred că Tottenham a făcut un meci foarte bun. Au părut mai puternici decât noi, pentru că ne-am aflat într-o situație foarte dificilă. Am avut capacitatea de a lupta până la sfârșitul meciului și nu știu dacă este un rezultat corect, dar așa e fotbalul.

Suntem fericiți pentru suporterii noștri și trebuie să ne îmbunătățim jocul și mai mult în viitor. Am așteptări mult mai mari de la jucătorii mei. Mă bucur pentru Lucas Chevalier și pentru întreaga echipă”, a declarat Luis Enrique, conform L'Equipe.

Marquinhos: „Am arătat multă personalitate”

Veteranul celor de la PSG și-a lăudat colegii pentru revenire. De asemenea, acesta a explicat că echipa încă nu este la nivelul dorit din punct de vedere fizic.

„A fost ceva incredibil. Am arătat multă personalitate, am arătat încă o dată că suntem o echipă mare. Nu suntem încă foarte bine din punct de vedere fizic, dar tactic am știut ce avem de făcut și ne-a ieșit pe final.

Tottenham ne-a invitat să atacăm și, într-un final, am reușit să marcăm golul care ne-a dus la penalty-uri. Am avut un portar care a făcut tot ce a putut la penalty-uri, dar și noi, jucătorii de câmp, am tras bine.

Antrenorul a făcut schimbările de care aveam nevoie. Aveam nevoie de un număr 9 ca Gonçalo Ramos ca să bage mingea în plasă”, a declarat Marquinhos.

