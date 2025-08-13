Nu caută alibiuri Mihai Stoica, înainte de Drita - FCSB: „Suntem într-un recul teribil, dar e concentrare maximă” +21 foto
FCSB, antrenament pe „Fadil Vokrri” înainte de meciul cu Drita. FOTO FB FCSB
Europa League

Nu caută alibiuri Mihai Stoica, înainte de Drita - FCSB: „Suntem într-un recul teribil, dar e concentrare maximă”

alt-text Publicat: 13.08.2025, ora 21:50
alt-text Actualizat: 13.08.2025, ora 22:13
  • Mihai Stoica a vorbit despre partida retur a lui FCSB din Europa League
  • Drita - FCSB se joacă joi, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo.

FCSB vine după 3 înfrângeri consecutive în campionat și un meci tur cu Drita în care a revenit de la 0-2.

Președintele CA de la FCSB spune că situația în care se află campioana României poate fi depășită printr-o calificare în play-off-ul Europa League.

„Nu ne vom apăra!” Charalambous anunță că FCSB nu se va baricada în Kosovo: „Suntem un club mare, trebuie să reacționăm!”
Citește și
„Nu ne vom apăra!” Charalambous anunță că FCSB nu se va baricada în Kosovo: „Suntem un club mare, trebuie să reacționăm!”
Citește mai mult
„Nu ne vom apăra!” Charalambous anunță că FCSB nu se va baricada în Kosovo: „Suntem un club mare, trebuie să reacționăm!”

Mihai Stoica: „Suntem într-un recul teribil”

„Un meci care ne-ar relaxa mental, pentru că o calificare ar însemna o nouă participare în faza principală a unei competiții europene, cu șansă de a participa, ca anul trecut, în faza principală a Europa League, dacă vom trece de următor adversar, sau participare în Conference League, dacă nu vom trece.

Și acum regret că vorbeam înainte de meciul cu Skendija despre ce urmează mai departe.

Sigur că e o concentrare maximă, suntem într-un recul teribil, nu neapărat dacă discutăm de jocul prestat, ci de tot ce se întâmplă, de conjunctură, tot ce intra anul trecut iese acum. Tot ce nu le intra adversarilor noștri intră acum.

Dar am convingerea că este o perioadă pe care o vom depăși și vom reveni unde cred eu că ne recomandă valoarea.

Nu cred că e cazul să fie discuții speciale (n.r. motivaționale). Singurele bonusuri pe care le au jucătorii sunt pentru calificarea în faza principală a unei competiții europene. Așa că, din punctul ăsta de vedere, nu sunt îngrijorat.

E adevărat că lipsesc jucători importanți, dar am câștigat cu o remontada de neuitat prima manșă, cu o echipă din care au lipsit mai mulți jucători importanți decât vor lipsi mâine.

Revine Ngezana, Olaru poate și el să evolueze. Nu știu dacă de la început sau nu, dar e importantă prezența lui din nou în mijlocul coechipierilor.

Lipsa lui Radunovic a fost și în tur și Pantea a făcut un joc bun. Acolo este una dintre întrebări: dacă în locul lui Radunovic va juca Pantea sau va juca Kiki. În rest, se cam știe”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Cum ar putea arăta FCSB cu Drita:

  • Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea
FCSB, antrenament pe stadionul Fadil Vokrri înainte de meciul cu Drita. FOTO FB FCSB (13).jpg
FCSB, antrenament pe stadionul Fadil Vokrri înainte de meciul cu Drita. FOTO FB FCSB (13).jpg

Galerie foto (21 imagini)

FCSB, antrenament pe stadionul Fadil Vokrri înainte de meciul cu Drita. FOTO FB FCSB (1).jpg FCSB, antrenament pe stadionul Fadil Vokrri înainte de meciul cu Drita. FOTO FB FCSB (2).jpg FCSB, antrenament pe stadionul Fadil Vokrri înainte de meciul cu Drita. FOTO FB FCSB (3).jpg FCSB, antrenament pe stadionul Fadil Vokrri înainte de meciul cu Drita. FOTO FB FCSB (4).jpg FCSB, antrenament pe stadionul Fadil Vokrri înainte de meciul cu Drita. FOTO FB FCSB (5).jpg
+21 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Stoica, înainte de Drita - FCSB: „Zici că jucăm pe stadionul de la Iași”

Oficialul FCSB a vorbit și despre atmosferă și presiunea pe care ar putea-o pune gazdele pe stadionul „Fadil Vokrri”. FCSB nu va avea galerie organizată în această deplasare:

„N-am avut niciun fel de problemă aici, la Priștina. Suntem într-un cartier rezidențial care seamănă foarte mult cu Cartierul Francez din București. În drumul spre stadion, chiar am remarcat faptul că se construiește în Priștina, pare o capitală europeană în plină dezvoltare.

Ce s-a întâmplat la meciurile echipelor naționale nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat, de fapt cu ce NU s-a întâmplat la meciurile noastre. Pentru că suporterii noștri au dat dovadă de maturitate și de inteligență și nu au făcut probleme.

Indiferent dacă vom fi primiți cu ostilitate mâine de cei care vor veni la meci contează asta mult prea puțin. Terenul este ok. Am înțeles că nu doresc să îl ude mâine. Poate că sunt ei obișnuiți să joace pe teren uscat.

Dar cred că sunt îndeplinite toate premisele pentru a obține un rezultat bun și calificarea în play-off-ul Europa League.

Presiune mai mare decât pun cei de la PAOK asupra adversarilor nu mi-a fost dat să văd în ultimii ani. De fapt, nu prea știu în Europa unde am jucat și am avut un adversar care să aibă o susținere atât de frenetică din tribune. Am câștigat de două ori acolo, deci nu are nicio importanță asta.

Stadionul ăsta, dacă te uiți de aici, este stadionul de la Iași, practic. Pistă de atletism… nu știu ce presiune se poate pune cu pistă de atletism și cu stadionul deschis, așa. Astea pot fi doar alibiuri, sper să nu existe motive pentru a căuta alibiuri după meci”.

FCSB, antrenament pe stadionul Fadil Vokrri înainte de meciul cu Drita. FOTO FB FCSB (21).jpg
FCSB, antrenament pe stadionul Fadil Vokrri înainte de meciul cu Drita. FOTO FB FCSB (21).jpg

Galerie foto (21 imagini)

FCSB, antrenament pe stadionul Fadil Vokrri înainte de meciul cu Drita. FOTO FB FCSB (1).jpg FCSB, antrenament pe stadionul Fadil Vokrri înainte de meciul cu Drita. FOTO FB FCSB (2).jpg FCSB, antrenament pe stadionul Fadil Vokrri înainte de meciul cu Drita. FOTO FB FCSB (3).jpg FCSB, antrenament pe stadionul Fadil Vokrri înainte de meciul cu Drita. FOTO FB FCSB (4).jpg FCSB, antrenament pe stadionul Fadil Vokrri înainte de meciul cu Drita. FOTO FB FCSB (5).jpg
+21 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

„Nu sunt finul lui Argăseală” Justin Ștefan, reacție fermă după declarațiile lui Becali: „Atacuri fără dovezi”
Superliga
21:40
„Nu sunt finul lui Argăseală” Justin Ștefan, reacție fermă după declarațiile lui Becali: „Atacuri fără dovezi”
Citește mai mult
„Nu sunt finul lui Argăseală” Justin Ștefan, reacție fermă după declarațiile lui Becali: „Atacuri fără dovezi”
„Nu suntem deja calificați” Mirel Rădoi, mesaj dur pentru jucătorii Craiovei: „Cine vorbește de Bașakșehir nu va fi pe teren!”
Conference League
19:49
„Nu suntem deja calificați” Mirel Rădoi, mesaj dur pentru jucătorii Craiovei: „Cine vorbește de Bașakșehir nu va fi pe teren!”
Citește mai mult
„Nu suntem deja calificați” Mirel Rădoi, mesaj dur pentru jucătorii Craiovei: „Cine vorbește de Bașakșehir nu va fi pe teren!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Mihai Stoica calificare europa league kosovo fcsb drita
Știrile zilei din sport
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Superliga
16:44
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Citește mai mult
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Superliga
17:37
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Citește mai mult
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Europa League
19:58
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Citește mai mult
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Braga - CFR Cluj  LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Europa League
13:35
Braga - CFR Cluj LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Citește mai mult
Braga - CFR Cluj  LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:58
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
17:42
Scene violente la Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket până și-a pierdut cunoștința! Poliția: „Nu e situație de risc iminent!”
Scene violente la Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket până și-a pierdut cunoștința! Poliția: „Nu e situație de risc iminent!”
19:47
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo: „Nu are dovezi!”
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo:  „Nu are dovezi!”
19:00
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
Top stiri din sport
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Conference League
14:52
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Citește mai mult
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
Europa League
18:24
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
Citește mai mult
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Special
14:01
De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale: „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Citește mai mult
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”
Box
13:36
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”
Citește mai mult
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”

Echipe/Competiții

fcsb 101 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 15 rapid 28 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
14.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share