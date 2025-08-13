Mihai Stoica a vorbit despre partida retur a lui FCSB din Europa League

Drita - FCSB se joacă joi, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo.

FCSB vine după 3 înfrângeri consecutive în campionat și un meci tur cu Drita în care a revenit de la 0-2.

Președintele CA de la FCSB spune că situația în care se află campioana României poate fi depășită printr-o calificare în play-off-ul Europa League.

Mihai Stoica: „Suntem într-un recul teribil”

„Un meci care ne-ar relaxa mental, pentru că o calificare ar însemna o nouă participare în faza principală a unei competiții europene, cu șansă de a participa, ca anul trecut, în faza principală a Europa League, dacă vom trece de următor adversar, sau participare în Conference League, dacă nu vom trece.

Și acum regret că vorbeam înainte de meciul cu Skendija despre ce urmează mai departe.

Sigur că e o concentrare maximă, suntem într-un recul teribil, nu neapărat dacă discutăm de jocul prestat, ci de tot ce se întâmplă, de conjunctură, tot ce intra anul trecut iese acum. Tot ce nu le intra adversarilor noștri intră acum.

Dar am convingerea că este o perioadă pe care o vom depăși și vom reveni unde cred eu că ne recomandă valoarea.

Nu cred că e cazul să fie discuții speciale (n.r. motivaționale). Singurele bonusuri pe care le au jucătorii sunt pentru calificarea în faza principală a unei competiții europene. Așa că, din punctul ăsta de vedere, nu sunt îngrijorat.

E adevărat că lipsesc jucători importanți, dar am câștigat cu o remontada de neuitat prima manșă, cu o echipă din care au lipsit mai mulți jucători importanți decât vor lipsi mâine.

Revine Ngezana, Olaru poate și el să evolueze. Nu știu dacă de la început sau nu, dar e importantă prezența lui din nou în mijlocul coechipierilor.

Lipsa lui Radunovic a fost și în tur și Pantea a făcut un joc bun. Acolo este una dintre întrebări: dacă în locul lui Radunovic va juca Pantea sau va juca Kiki. În rest, se cam știe”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Cum ar putea arăta FCSB cu Drita:

Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

Mihai Stoica, înainte de Drita - FCSB: „Zici că jucăm pe stadionul de la Iași”

Oficialul FCSB a vorbit și despre atmosferă și presiunea pe care ar putea-o pune gazdele pe stadionul „Fadil Vokrri”. FCSB nu va avea galerie organizată în această deplasare:

„N-am avut niciun fel de problemă aici, la Priștina. Suntem într-un cartier rezidențial care seamănă foarte mult cu Cartierul Francez din București. În drumul spre stadion, chiar am remarcat faptul că se construiește în Priștina, pare o capitală europeană în plină dezvoltare.

Ce s-a întâmplat la meciurile echipelor naționale nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat, de fapt cu ce NU s-a întâmplat la meciurile noastre. Pentru că suporterii noștri au dat dovadă de maturitate și de inteligență și nu au făcut probleme.

Indiferent dacă vom fi primiți cu ostilitate mâine de cei care vor veni la meci contează asta mult prea puțin. Terenul este ok. Am înțeles că nu doresc să îl ude mâine. Poate că sunt ei obișnuiți să joace pe teren uscat.

Dar cred că sunt îndeplinite toate premisele pentru a obține un rezultat bun și calificarea în play-off-ul Europa League.

Presiune mai mare decât pun cei de la PAOK asupra adversarilor nu mi-a fost dat să văd în ultimii ani. De fapt, nu prea știu în Europa unde am jucat și am avut un adversar care să aibă o susținere atât de frenetică din tribune. Am câștigat de două ori acolo, deci nu are nicio importanță asta.

Stadionul ăsta, dacă te uiți de aici, este stadionul de la Iași, practic. Pistă de atletism… nu știu ce presiune se poate pune cu pistă de atletism și cu stadionul deschis, așa. Astea pot fi doar alibiuri, sper să nu existe motive pentru a căuta alibiuri după meci”.

