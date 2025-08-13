Scene violente în Bacău VIDEO. Un boxer medaliat la Europene a bătut un alt sportiv minor în plină stradă și l-a băgat în spital
Scene violente în Bacău VIDEO. Un boxer medaliat la Europene a bătut un alt sportiv minor în plină stradă și l-a băgat în spital

Publicat: 13.08.2025, ora 18:56
Actualizat: 14.08.2025, ora 09:50
  • Renato Nica (16 ani), campion național și balcanic, bronz la Europenele de juniori din 2023 la categoria 54 kg, a fugit luni din cantonamentul lotului național de la Onești și l-a bătut violent pe Bogdan Nasim Sava (16 ani), luptător de kickboxing legitimat la CSM Bacău.

Luni seară, în fața unei săli de jocuri din Bacău, camerele locației au surprins momentul în care Renato Nica îi administrează fără milă doi pumni extrem de puternici direct în figură lui Sava.

VIDEO. Un boxer medaliat la Europene a bătut un alt sportiv minor în plină stradă

Sava se afla alături de un grup de prieteni, în momentul în care a ajuns Nica, însoțit de două persoane. După câteva secunde de discuții, boxerul îl lovește violent cu pumnul în față.

Năucită după lovitura primită din senin, victima încearcă să se apere, însă nu poate evita al doilea pumn care o trimite la pământ.

Unul dintre cei prezenți încearcă să intervină, dar este oprit de însoțitorii atacatorului. Nica îl lovește și cu piciorul pe Sava, apoi pleacă.

Bogdan Nasim Sava a fost operat

Bogdan Sava, tatăl lui Nasim, a dezvăluit că fiul său a avut nevoie de o operație după loviturile primite.

„Băiatul ăsta care l-a lovit are o prietenă, care s-a întâlnit cu fiul meu la festivalul de la Insulă. De atunci tot îl urmărește. Luni seară a venit la o sală de jocuri unde se duce mai des băiatul, însoțit de mai mulți prieteni și l-au scos afară.

El nu a ripostat, deși face kickboxing. Erau și mulți, iar el e un băiat cuminte, iar antrenorul Mardare l-a învățat să nu riposteze în situații dinastea. L-a lovit pe nepregătite, putea să se întâmple ceva mult mai grav. Azi va fi operat. A fost făcută plângere la Poliție”, a spus tatăl victimei, conform ziaruldebacau.ro.

Reacția antrenorului lui Renato Nica

În momentul în care a avut loc agresiunea, Renato Nica ar fi trebuit să fie în cantonamentul lotului național de box, la Onești, la aproape 50 de kilometri distanță!

„Nu avea voie să facă așa ceva. Era în perioada de cantonament. Ei sunt liberi între 7 și 10 seara, nu poți controla tot ce se întâmplă și nici nu-i poți ține doar în cameră.

A plecat de la Onești la Bacău, iar la 10 seara era prezent la cantonament. Mie nu-mi place nici că a lovit și nici că a plecat din cantonament. Este prima oară când se întâmplă așa ceva”, a declarat Relu Auraș, antrenorul sportivului, conform sursei citate

Urmează sancțiuni dure: „Nu creștem huligani”

În dialog cu gsp.ro, Relu Auraș a dezvăluit că Renato nu va scăpa nepedepsit: „Va suporta rigorile normale, exclus din lot pe timp limitat, tăiate indemnizațiile. Personal, nu aș milita pentru scoaterea lui definitivă din circuit, pentru că riști să faci mai mult rău.

Îi deschizi drumul spre stradă, spre golănie. Îmi pare rău pentru ambii băieți, Renato a venit la mine cu capul în pământ, motiva că fusese amenințat cu cuțitul. Dar nu ar fi trebuit să aibă acea reacție, indiferent de context!”.

Președintele FRB, Vasile Câtea, susține însă că trebuie luate măsuri mult mai dure: „Am convocat pentru luni o ședință a Comisiei de Disciplină spre a lua o decizie în acest caz.

Dar, din punctul meu de vedere, e carieră sportivă încheiată definitiv. Nu creștem huligani! Am înțeles că e un copil cu potențial, dar asta nu scuză cu nimic reacția lui foarte agresivă”.

În plus, Inspectoratul Județean de Poliție Bacău a deschis un dosar penal.

