Hagi, atenționat Semnal pentru selecționer înainte de meciul cu Bosnia: „Am fost surprins, creștere extraordinară” 

Aurel Țicleanu (67 de ani), fost internațional român, a urmărit din tribune partida Polonia - Bosnia și Herțegovina, scor 0-0.

Concluziile sale nu sunt tocmai liniștitoare pentru Gheorghe Hagi (61 de ani) înaintea duelului direct de luni.

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Misiunea sa inițială a fost să urmărească naționala Poloniei, pe care România o va întâlni pe 2 octombrie, însă fostul mijlocaș a analizat și jocul bosniacilor.

Țicleanu, semnal de alarmă înainte de meciul cu Bosnia: „Am fost surprins, creștere extraordinară”

Impresia lăsată de Bosnia nu a fost una liniștitoare pentru „tricolori”.

„Sarcina mea a fost să văd Polonia, dar, pentru că am mai văzut Bosnia și anul trecut și am talentul ăsta să văd mai multe pe teren, i-am propus lui Hagi să-i zic și niște chestii despre Bosnia și atunci o să discut cu el mâine, la Mogoșoaia. Chiar vreau să batem Bosnia.

Ce pot eu să spun este că am fost surprins de meciul ăsta. Echipa gazdă mi s-a părut foarte fragilă din punct de vedere mental, faptul că nu s-au calificat la CM i-a marcat tare, încă se resimt, au fost temători”, a spus Aurel Țicleanu, conform primasport.ro.

FOTO. Suedia - România 2-1

Fostul internațional a remarcat în special progresul bosniacilor în jocul cu mingea și în organizare.

„Jocul a fost controlat de Bosnia, iar Bosnia mi s-a părut într-o creștere extraordinară față de anul trecut. Calificarea la CM le-a dat o încredere extraordinară. Asta nu e o veste bună, dar ăsta e adevărul.

A crescut pe toate planurile, mai ales la încredere. E o echipă care a progresat, e la alt nivel. Joacă atac pozițional, au jucat foarte bine, au jucat mult mai bine decât Polonia.

Este o echipă care primeşte greu gol. Dacă anul trecut se hrănea din toate contactele, voiau mereu să între într-un conflict, contract, acum sunt mult mai preocupaţi de minge iar aici s-ar putea să fie o problemă, să treci aşa repede de la una la alta”, a mai spus acesta.

Au jucat 4-4-2 sau, mai degrabă, un 4-2-4. Am făcut un material repede și l-am trimis după ce am văzut meciul. Merg și la Mogoșoaia pentru că chiar vreau să îi batem Aurel Țicleanu, fost internațional român

Bosnia a participat în această vară la Campionatul Mondial, după ce a trecut de Țara Galilor și Italia în play-off-ul de calificare. La turneul final a încheiat faza grupelor cu o victorie, 3-1 cu Qatar, două înfrângeri și o remiză, iar apoi a fost eliminată de Statele Unite, scor 0-2.

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