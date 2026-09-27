Liga Națiunilor Portugalia s-a impus în fața Norvegiei » Germania a pierdut surprinzător cu Grecia
Liga Națiunilor. Foto: Imago
Liga Națiunilor

Liga Națiunilor Portugalia s-a impus în fața Norvegiei » Germania a pierdut surprinzător cu Grecia

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.09.2026, ora 23:45
alt-text Actualizat: 27.09.2026, ora 23:50
  • Capul de afiș al serii din Liga Națiunilor, Norvegia - Portugalia, s-a încheiat cu victoria echipei lui Jorge Jesus, scor 2-1.
  • Germania a pierdut surprinzător în fața Greciei, scor 0-1.
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Ziua de sâmbătă a adus spectacol în Liga Națiunilor. Spania a învins Anglia cu 3-2, Luxemburg a produs surpriza în fața Bulgariei, scor 2-1, iar Finlanda s-a impus categoric cu San Marino, 7-0.

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Liga A, grupa 2

Serbia - Olanda 1-2

  • Au marcat: L. Jovic (min. 46) / Meerdink (min. 30, min. 69)
  • Stadion: Rajko Mitic, Belgrad
  • Arbitru: Szymon Marciniak / Asistenți: Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik / VAR: Piotr Lasyk / AVAR: Fedayi San

Germania - Grecia 0-1

  • A marcat: Kourbelis (min. 74)
  • Stadion: WWK Arena, Augsburg
  • Arbitru: Chris Kavanagh / Asistenți: Dan Cook, Alex James / VAR: Andrew Dallas / AVAR: Andrew Madley

Clasament:

LocNaționalaMeciuriPuncte
1Grecia26
2Olanda24
3Germania21
4Serbia20

Liga A, grupa 4

Danemarca - Țara Galilor 2-0

  • Au marcat: B. Davies (min. 53, autogol), Isaksen (min. 66)
  • Stadion: Parken, Copenhaga
  • Arbitru: Willy Delajod / Asistenți: Erwan Finjean, Valentin Evrard / VAR: Bastien Dechepy / AVAR: Marc Bollengier

Norvegia - Portugalia 1-2

  • Au marcat: Haaland (min. 51) / Joao Felix (min. 17), G. Ramos (min. 54)
  • Stadion: Ullevaal Stadion, Oslo
  • Arbitru: François Letexier / Asistenți: Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni / VAR: Bram Van Driessche / AVAR: Nicolas Rainville

Clasament:

LocNaționalaMeciuriPuncte
1Portugalia26
2Norvegia23
3Danemarca23
4Țara Galilor20

Liga B, grupa 3

Austria - Kosovo 3-1

  • Au marcat: Affengruber (min. 23), Adamu (min. 45+2), Chukwuemeka (min. 61) / Zhegrova (min. 83 pen.)
  • Stadion: Ernst-Happel-Stadion, Viena
  • Arbitru: Nicholas Walsh / Asistenți: Francis Connor, Daniel McFarlane / VAR: Steven McLean / AVAR: John Beaton

Israel - Irlanda 0-3

  • Au marcat: Parrott (min. 13), Idah (min. 16), Moylan (min. 25)
  • Stadion: Nagyerdei Stadion, Debrecen
  • Arbitru: Harm Osmers / Asistenți: Christian Gittelmann, Christian Dietz / VAR: Pascal Müller / AVAR: Katrin Rafalski

Clasament:

LocNaționalaMeciuriPuncte
1Austria26
2Kosovo23
3Irlanda23
4Israel20

Liga D, grupa 1

Gibraltar - Andorra 0-0

  • Stadion: Europa Point Stadium, Gibraltar
  • Arbitru: Genc Nuza / Asistenți: Granit Hyseni, Arbnor Bullatovci / VAR: Benoît Millot / AVAR: Erdall Zasella

Clasament:

LocNaționalaMeciuriPuncte
1Malta13
2Gibraltar11
3Andorra21

Liga D, grupa 2

Lituania - Azerbaidjan 1-1

  • Au marcat: Kucys (min. 9) / Emreli (min. 14)
  • Stadion: Dariaus ir Girėno stadionas, Kaunas
  • Arbitru: Menelaos Antoniou / Asistenți: Pavlos Georgiou, Eraklis Komodromos / VAR: Marios Christoforou / AVAR: Dimitris Solomou

Clasament:

LocNaționalăMeciuriPuncte
1Lituania24
2Azerbaidjan11
3Liechtenstein10

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