Liga Națiunilor Portugalia s-a impus în fața Norvegiei » Germania a pierdut surprinzător cu Grecia

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații! Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Radu Naum: Ianis și Hagi Radu Naum: Ianis și Hagi

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia? Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1 Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici? Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Radu Naum: Naționala în pustiu Radu Naum: Naționala în pustiu

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA! Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Radu Naum: Cealaltă Simona Radu Naum: Cealaltă Simona