Liga Națiunilor Portugalia s-a impus în fața Norvegiei » Germania a pierdut surprinzător cu Grecia

- Capul de afiș al serii din Liga Națiunilor, Norvegia - Portugalia, s-a încheiat cu victoria echipei lui Jorge Jesus, scor 2-1.
- Germania a pierdut surprinzător în fața Greciei, scor 0-1.
Ziua de sâmbătă a adus spectacol în Liga Națiunilor. Spania a învins Anglia cu 3-2, Luxemburg a produs surpriza în fața Bulgariei, scor 2-1, iar Finlanda s-a impus categoric cu San Marino, 7-0.
Liga A, grupa 2
Serbia - Olanda 1-2
- Au marcat: L. Jovic (min. 46) / Meerdink (min. 30, min. 69)
- Stadion: Rajko Mitic, Belgrad
- Arbitru: Szymon Marciniak / Asistenți: Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik / VAR: Piotr Lasyk / AVAR: Fedayi San
Germania - Grecia 0-1
- A marcat: Kourbelis (min. 74)
- Stadion: WWK Arena, Augsburg
- Arbitru: Chris Kavanagh / Asistenți: Dan Cook, Alex James / VAR: Andrew Dallas / AVAR: Andrew Madley
Clasament:
|Loc
|Naționala
|Meciuri
|Puncte
|1
|Grecia
|2
|6
|2
|Olanda
|2
|4
|3
|Germania
|2
|1
|4
|Serbia
|2
|0
Liga A, grupa 4
Danemarca - Țara Galilor 2-0
- Au marcat: B. Davies (min. 53, autogol), Isaksen (min. 66)
- Stadion: Parken, Copenhaga
- Arbitru: Willy Delajod / Asistenți: Erwan Finjean, Valentin Evrard / VAR: Bastien Dechepy / AVAR: Marc Bollengier
Norvegia - Portugalia 1-2
- Au marcat: Haaland (min. 51) / Joao Felix (min. 17), G. Ramos (min. 54)
- Stadion: Ullevaal Stadion, Oslo
- Arbitru: François Letexier / Asistenți: Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni / VAR: Bram Van Driessche / AVAR: Nicolas Rainville
Clasament:
|Loc
|Naționala
|Meciuri
|Puncte
|1
|Portugalia
|2
|6
|2
|Norvegia
|2
|3
|3
|Danemarca
|2
|3
|4
|Țara Galilor
|2
|0
Liga B, grupa 3
Austria - Kosovo 3-1
- Au marcat: Affengruber (min. 23), Adamu (min. 45+2), Chukwuemeka (min. 61) / Zhegrova (min. 83 pen.)
- Stadion: Ernst-Happel-Stadion, Viena
- Arbitru: Nicholas Walsh / Asistenți: Francis Connor, Daniel McFarlane / VAR: Steven McLean / AVAR: John Beaton
Israel - Irlanda 0-3
- Au marcat: Parrott (min. 13), Idah (min. 16), Moylan (min. 25)
- Stadion: Nagyerdei Stadion, Debrecen
- Arbitru: Harm Osmers / Asistenți: Christian Gittelmann, Christian Dietz / VAR: Pascal Müller / AVAR: Katrin Rafalski
Clasament:
|Loc
|Naționala
|Meciuri
|Puncte
|1
|Austria
|2
|6
|2
|Kosovo
|2
|3
|3
|Irlanda
|2
|3
|4
|Israel
|2
|0
Liga D, grupa 1
Gibraltar - Andorra 0-0
- Stadion: Europa Point Stadium, Gibraltar
- Arbitru: Genc Nuza / Asistenți: Granit Hyseni, Arbnor Bullatovci / VAR: Benoît Millot / AVAR: Erdall Zasella
Clasament:
|Loc
|Naționala
|Meciuri
|Puncte
|1
|Malta
|1
|3
|2
|Gibraltar
|1
|1
|3
|Andorra
|2
|1
Liga D, grupa 2
Lituania - Azerbaidjan 1-1
- Au marcat: Kucys (min. 9) / Emreli (min. 14)
- Stadion: Dariaus ir Girėno stadionas, Kaunas
- Arbitru: Menelaos Antoniou / Asistenți: Pavlos Georgiou, Eraklis Komodromos / VAR: Marios Christoforou / AVAR: Dimitris Solomou
Clasament:
|Loc
|Națională
|Meciuri
|Puncte
|1
|Lituania
|2
|4
|2
|Azerbaidjan
|1
|1
|3
|Liechtenstein
|1
|0