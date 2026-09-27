„FCSB ar da lovitura cu el”   Panduru și Ilie Dumitrescu, de acord în privința jucătorului dorit de roș-albaștri +102 foto
FCSB. Foto: Imago
Superliga

„FCSB ar da lovitura cu el” Panduru și Ilie Dumitrescu, de acord în privința jucătorului dorit de roș-albaștri

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.09.2026, ora 23:48
  • Basarab Panduru (56 de ani) și Ilie Dumitrescu (57 de ani) îl consideră pe Steven Nsimba (30 de ani) cel mai bun atacant din Superliga și cred că FCSB ar face o mutare importantă dacă ar reuși să-l transfere de la Universitatea Craiova.
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Gigi Becali a declarat că poartă discuții cu Mihai Rotaru pentru un schimb de jucători în fereastra de transferuri din iarnă.

GOLAZO.ro a dezvăluit ulterior că mutarea îi vizează pe Steven Nsimba (30 de ani), atacantul Universității Craiova, și pe Aymen Boutoutaou (25 de ani), mijlocașul ofensiv de la FCSB.

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Panduru apreciază constanța lui Nsimba și modul în care atacantul s-a comportat inclusiv în perioadele în care nu a fost titular.

„Mie îmi place Nsimba. De fiecare dată am zis că e un jucător foarte bun, tot timpul vedeai că are ceva acolo, dar de fiecare dată a fost foarte serios.

Şi când era rezervă, intra şi era serios. De fiecare dată e aşa! Schimbul ăsta? Nu ştiu ce să zic. La Gigi e simplu: dacă îl vrea pe Nsimba, l-a luat.

E bun pentru campionatul nostru, e cel mai bun. Îmi place mai mult de el decât de Assad”, a declarat Panduru, conform primasport.ro.

Acum şi la Boutoutaou văd ceva. Nu poate să facă omul dacă nu joacă, dar asta e problema lui. Toţi trec prin asta. Basarab Panduru

Steven Nsimba este atacantul Craiovei din vara anului trecut. Vârful francez a jucat 63 de meciuri pentru olteni, în care a marcat 21 de goluri și a livrat 7 pase decisive.

Și Ilie Dumitrescu îl consideră pe Nsimba cel mai valoros atacant din campionat.

„Au mai fost tranzacții de genul ăsta între părți. Bănuiesc că au analizat foarte bine jucătorii. Din punctul meu de vedere, Nsimba e cel mai bun atacant. Craiova pierde cel mai bun atacant.

Ar fi o lovitură, iar FCSB are nevoie de acest 9, de Nsimba, cu Drăguș în stânga și Miculescu sau Cisotti în dreapta poți face o treabă foarte bună. Ai o soluție în plus.

E win-win, și bani, și un jucător care poate juca la Craiova pe mai multe posturi în față. Probabil Nsimba nu e fericit, că acum nu l-a băgat, l-a băgat pe Elisor și a dat două goluri.

Jucătorii din pozițiile astea (n.r. - pe care joacă Boutoutaou) trebuie să scoată adversari din joc și să finalizeze. El are o tehnică foarte bună”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

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Universitatea Craiova Ilie Dumitrescu Basarab Panduru fcsb steven nsimba
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