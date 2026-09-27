România, victorie senzațională! „Tricolorele” au învins Ungaria după aproape 7 ani și au obținut medalia de bronz la EHF Euro Cup

Ungaria - România 30-33. Victorie uriașă pentru elevele lui Ovidiu Mihăilă în finala mică a EHF Euro Cup.

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„Tricolorele” veneau după eșecul în fața Danemarcei, 20-28, cu o repriză secundă dezastruoasă, în care au marcat doar 4 goluri, însă au arătat altă față duminică, cucerind medalia de bronz.

Ungaria - România 30-33 . Spectacol făcut de naționala noastră în finala mică a EHF Euro Cup

Prima repriză a partidei din Sala Polivalentă din București a fost foarte echilbrată. Ambele formații au condus pe rând și, deși naționala maghiară s-a desprins inclusiv la 3 goluri pe tabelă, „tricolorele” au revenit și au intrat la egalitate la pauză, scor 16-16.

În partea secundă, România a început excelent și a pus rapid un avans de 4 goluri pe tabelă. Ungaria s-a ținut tare și a restabilit egalitatea la 23.

A urmat o secvență de joc foarte bine gestionată, unde jucătoarele noastre au profitat de o eliminare de două minute în tabăra adversarelor și au recuperat multe mingi, pe care le-au trimis, succesiv, în poarta lăsată goală de adversare.

În finalul jocului, România a condus inclusiv la 5 goluri diferență, iar, în final, a câștigat în fața țării vecine după aproape 7 ani.

7 goluri a marcat Cristina Laslo, cea mai bună marcatoare a României. S-au mai remarcat Elena Roşu (6) și Lorena Ostase (5). La adversare, Katrin Klujber a avut cele mai multe reușite: 11

Ultima victorie contra Ungariei avea loc pe 6 decembrie 2019, scor 28-27, la Campionatul Mondial.

De la acel moment, cele două formații s-au mai întâlnit de 5 ori, în două amicale și trei meciuri oficiale, toate câștigate de Ungaria.

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