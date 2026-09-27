România a debutat cu stângul în Liga Națiunilor, 1-2 cu Suedia, după o primă repriză decentă și o parte secundă modestă la Solna.

Unicul gol al „tricolorilor” a fost marcat de Dennis Man, însă un lucru a trecut neobservat după reușita atacantului de la PSV Eindhoven.

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Golul din minutul 28 a venit în urma unui contraatac inițiat de Ianis Hagi.

Naționala ruptă. Ce a făcut Ianis Hagi după golul marcat de Dennis Man cu Suedia

După ce Man a trimis balonul în poartă, căpitanul naționalei nu l-a felicitat pe coechipierul său. Ianis Hagi nici măcar nu s-a îndreptat spre zona unde jucătorii României celebrau golul.

Cei care au mers către atacant au fost Louis Munteanu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Andrei Rațiu, Virgil Ghiță și Răzvan Marin.

În imaginile publicate de un suporter care a asistat la meciul de pe Strawberry Arena, Ianis a rămas la marginea careului de 16 metri, iar apoi s-a îndreptat spre mijlocul terenului.

Imaginile amintesc de un alt episod, de la remiza din amicalul cu Georgia, 1-1, când Ianis Hagi a avut o reacție ciudată în momentul în care Screciu a ales să-i centreze lui Louis Munteanu, chiar la faza golului egalizator.

Nedumerit, căpitanul României a gesticulat cu brațele depărtate de corp imediat ce a observat intenția lui Screciu, după care și-a pus mâinile în șold, semn că nu era convins de alegerea coechipierului.

Ilie Dumitrescu îi ia apărarea lui Ianis Hagi: „E căpitanul! Relația asta tot va fi comentată”

Întrebat dacă selecționerul l-a expus pe Ianis alegând să-l titularizeze și să-i ofere banderola chiar în deplasarea cu Suedia, Ilie Dumitrescu a respins ideea.

„Ianis Hagi e căpitanul, e unul dintre cei mai buni jucători ai generației lui. E clar că relația asta tot va fi comentată. N-a fost cea mai bună seară, chiar i-a lipsit ritmul.

Sunt convins că echipa asta va avea și rezultate și sunt convins că Ianis Hagi va avea o reacție bună, solidă și va face și meciuri bune”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Spun ce spune și realitatea timpurilor. Se vede că nu joacă la echipa de club, are probleme. Nu cred că se poate discuta neapărat despre un subiectivism. Sigur, se mizează pe calitățile pe care Ianis Hagi le-a demonstrat într-un timp trecut, dar mai puțin prezent, iar lucrul acesta se vede. Cornel Dinu, fost selecționer și antrenor la Dinamo

Programul României în Nations League

25 septembrie, Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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