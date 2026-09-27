Va rămâne Ianis căpitan? Răspunsul selecționerului Gică Hagi după criticile primite de fiul său +10 foto
Ianis Hagi
Nationala

Va rămâne Ianis căpitan? Răspunsul selecționerului Gică Hagi după criticile primite de fiul său

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.09.2026, ora 16:40
alt-text Actualizat: 27.09.2026, ora 16:53
  • Gică Hagi (61 de ani) a reacționat după criticile primite de Ianis Hagi (27 de ani) în urma jocului cu Suedia, scor 1-2.
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Situația și evoluția mijlocașului a fost contestată dur după eșecul din Liga Națiunilor, mai ales că acesta fost și cel care a purtat banderola de căpitan.

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Gică Hagi, întrebat despre Ianis: „Nu sunt aici să vorbesc despre un jucător individual”

După conferința de presă premergătoare meciului cu Bosnia, unde nu a fost abordată situația lui Ianis, Gică Hagi a fost întrebat ulterior despre criticile primite de fiul său.

„Suntem înaintea unui meci, nu vorbesc despre un jucător individual, suntem înaintea meciului cu Bosnia.

După, presa poate să facă, poate să zică individual, poate să vorbească... Nu sunt aici să vorbesc despre unii jucători.

(n.r. - va rămâne Ianis căpitan?) Ianis e unul dintre căpitani, așa cum e și Stanciu sau Răzvan Marin. Apoi Drăgușin, care e din generația mai tânără”, a declarat Gică Hagi, la Digi Sport.

Întrebat la final dacă Ianis a fost ales căpitan de către cei din vestiar sau de către el însuși, Hagi a răspuns scurt: „De toată lumea a fost ales”.

Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (10 imagini)

Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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